药明康德子公司合全药业计划在特拉华州建立药物化学生产基地

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作为全球制药服务公司巨头药明康德的小分子药物子公司，合全药业计划在特拉华州米德尔顿建设生产基地。 在特拉华州批准了 1900 万美元的拨款支持该项目后，合全药业周一宣布了该项目。

该生产基地预计将于 2024 年开业，到 2026 年将雇佣约 500 名员工，是合全药业国际扩张的重要一步。 药明康德合全药业业务总部设在中国，并在那里经营多个生产基地。 2016 年，它在圣地亚哥开设了一家小型工厂。 今年早些时候，它同意购买位于瑞士的一家百时美施贵宝工厂。

除了生产原料药外（产能未知），特拉华州生产基地还将设有用于包装固体剂型和无菌药物的测试实验室和工厂。 药明康德表示，其长期计划会在该基地创造 1,000 个工作岗位，正在建设中的该基地位于威尔明顿以南 50 公里的工业区，占地约 75 公顷。

“特拉华州有训练有素的制药劳动力，并且临近我们的众多客户， 这些都为支持该地区的经济增长和推进该地区药物开发和制造提供了巨大的机会，”合全药业首席执行官陈民章在一份新闻稿中说。

通过进一步向中国以外的地区扩张，合全药业正在效仿其它药明康德业务。 药明康德于 2014 年在费城开设了一家免疫治疗疗法生产工厂，并于今年早些时候收购了英国细胞和基因治疗技术公司 Oxgene。 近年来，药明康德还收购了美国的实验室检测和临床研究业务。