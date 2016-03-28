二氧化碳大规模氢化成甲醇

Credit: 改编自 Qingfeng Ge & Javier Pérez-Ramírez

制造商通常用石油衍生合成气（一种一氧化碳和氢气的混合物）来生产甲醇这种重要的化学结构单元和燃料。直接对二氧化碳这种温室气体进行氢化，可能是一种更为有效、也更具有环境可持续性的甲醇制备路径。但一直以来，缺乏能够让这种反应达到工业规模的实用催化剂。

科学家此前已经证明氧化铟能够在实验室规模下催化 CO 2 到 CH 3 OH 的直接氢化反应。Javier Pérez-Ramírez Javier Pérez-Ramírez 和他的同事现在证明了用氧化锆强化的 In 2 O 3 能够在类似于工业生产所需要的环境中催化这个反应（Angew.Chem.Int. Ed. 2016, DOI: 10.1002/anie.201600943)。

该强化催化剂能够至少连续1000个小时将 CO 2 和 H 2 转化成 CH 3 OH，胜过大多数其他氢化催化剂。研究者通过实验证明，催化剂表面的氧空穴是反应得以进行的原因—这也是由南伊利诺伊大学和天津大学的 葛庆峰 领导的团队通过理论计算所预测的机制（ACS Catal. 2013, DOI: 10.1021/cs400132a)。

苏黎世联邦理工学院的团队向初始物料中加入 CO 并改变温度来对反应进行优化，这两种措施都能调节空穴的数量。该技术是一项“长期以来寻求的突破，有可能实现 CO 2 到甲醇的商业规模的连续转化。” Ge 说道。