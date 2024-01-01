C&EN باللغة العربية

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تم منح جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 2021 لاكتشاف مستقبلات الإحساس بدرجة الحرارة واللمس

ديفيد جوليوس (إلى اليسار) أردم باتابوتيان (إلى اليمين) تم تقديرهم لعملهم في تحديد البروتينات التي تُحول الحرارة واللمس إلى نبضات عصبية.

جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2021 تحتفي بالعلماء الذين قاموا بنمذجة مناخ الأرض وأنظمة مُعقدة أخرى

نصف الجائزة تم تقسيمها بالتساوي بين Syukuro Manabe و Klaus Hasselmann لدورهم في نمذجة المناخ، والنصف الآخر لـ Giorgio Parisi لدراساته في الأنظمة الفوضوية

جرعة واحدة من مركب صغير يشفي فئران من مرض الملاريا

دراسات تُوضح أن طفيلي الملاريا يجد صعوبة في تطوير مناعة ضد مركب MMV688533

تزايد المصاعب المرافقة للقاح الكوفيد-19 من شركة استرازينيكا

تضارب الرسائل حول سلامة وفعالية اللقاح تهدد ثقة العامة في اللقاحتضارب الرسائل حول سلامة وفعالية اللقاح تهدد ثقة العامة في اللقاح

هذا ما يجب معرفته مع بدء اكتساح سلالات سارس-كوف-2 الجديدة للعالم

انتشار السلالة المتحورة التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيما سلالة متحورة أخرى تثير القلق

جهاز يحول الحرارة الى كهرباء بكفاءة أعلى

يَعِدُ التصميم الجديد بخلايا حرارية كهروضوئية منخفضة التكاليف لتخزين الطاقة وتجميع الحرارة

ديكساميثازون يساعد في حالات الاصابة الشديدة بمرض كوفيد19-

يبدو أن الستيرويد زهيد الثمن والمدروس بعناية يمنح الأطباء أداة أخرى في التصدي لجائحة فيروس كورونا

تكييف الحجاب ليحقق متطلبات السلامة في المختبر

يشارك الخبراء الممارسات الأمثل وكذلك مواد جديدة للنساء اللواتي يرتدين ملابس اسلامية

أساليب غير مسبوقة لتعقيم كمامات الوجه (N95) اتبعتها المشافي خلال جائحة فيروس الكورونا

مع نقص إمدادات مستلزمات الوقاية الطبية لجأت مرافق الرعاية الصحية لتعقيم وإعادة استخدام مستلزمات مُصممة للإستخدام و الرمي مباشرة

نظرة فاحصة على أقمشة الكمامات المصنوعة منزلياً

تناولت دراسة حجم مسام الأنسجة و تأثير الكهرباء الساكنة على ترشيح الحُلالة الهوائية الدقيقة (الأيروزول).

أظهرت احدى الدراسات أن مساق الكيمياء العامة هو نقطة الخروج لمعظم الطلبة الأقل تمثيلًا في مجالات العلوم، التقنية، الهندسة والرياضيات STEM

تكشف دراسة جامعة واشنطن أن العلامات النهائية لمساقات الكيمياء العامة للطلبة الاقل تمثيلا هي التي تقرر ما إذا كانوا سيستمرون في تخصصات STEM

عامل حفاز من الإيريديوم يُهاجِم روابط الكربون – الهيدروجين القوية دون وجود مجموعة موجهة

نوع جديد من الكيمياء يمكنه تعديل الجزيئات الأكثر تعقيدًا من تفاعلات تنشيط رابطة الكربون ـــ هيدروجين.

البحث عن علاج في الدم ضد فيروس كورونا

تطلع العلماء إلى استخدام بلازما المتعافين من المرض والعلاج المناعي المفرط والأجسام المضادة وحيدة النسيلة في علاج فيروس كوفيد-19

دليل الكيميائي للمعقمات

هل نفذت المناديل المُعقِمة من متجرك المحلي؟ هذة الورقة تساعدك في إيجاد وفهم البدائل

الكشف عن بنية البروتينات تشير إلى إمكانيات عديدة لمعالجة فيروس الكورونا المستجد.

العديد من العلاجات المحتملة هي أدوية حاصلة على موافقة الوكالة الأمريكية للدواء و الغذاء (FDA) و قابله لإعادة التوظيف

لماذا يصعب تحديد الخامات الأفضل لعمل أقنعة الوجه الواقية من فيروس كورونا منزليًا؟

الاختلاف في نوعية الأقمشة وملائمة المقاس وسلوك المستخدم قد يؤثر على مدى قدرة القناع على منع انتشار الفيروس

بماذا تُنبِئُنا المعطيات الأولية لدواء الريمديسفير حول إيقاف كوفيد 19؟

يمر دواء شركة غيليد ساينس المضاد للفيروسات في المراحل الأخيرة لتجارب معالجة إصابات فيروس الكورونا. يشير خبراء الأمراض المُعدية إلا استبعاد نجاحٍ باهر.

مُعقِّم اليدين، ما هو هذا الشيء؟

تَكْمُنُ فائدته عندما لا تتمكن من الوصول الى حوض وبعض الصابون، حيث أصبحت مُعقِّمات اليدين سلعة ساخنة في وجه مرض فايروس الكورونا (كوفيد -19)

تتصدر شركتي غيليد و موديرنا القائمة في علاج الإصابة بفيروس الكورونا

تتصدر شركة غيليد في اكتشاف مضاد فيروسي في حين تقوم شركة موديرنا بتطوير لقاح ضد الفيروس من الـ mRNA

طريقة آمنة وفعالة لتحضير مركبات الأزيد تجعل الكيمياء النقرية أكثر سهولة

تفاعل يُحَوِل الامينات الاولية الى مركبات الأزيد لتحضير مكتبات ضخمة من المركبات

استراتيجية مسح دوائي تُسدِل الستار عن العشرات من الأدوية التي لا تستهدف الأورام، وتقتل الخلايا السرطانية

إعادة استخدام أدوية الامراض غير السرطانية يمكن أن تقلل فترة التطور السريري وتُسَّرِع اكتشاف أدوية جديدة

جوائز نوبل في الكيمياء تتجه نحو علوم الحياة

استخدم باحثون التحليل البيبليوغرافي من أجل تحديد توجه منح جائزة نوبل.

تحلية المياه بالطاقة الشمسية وبكفاءة عالية

يُسخر النظام الحرارة الضائعة لإنتاج ما يكفي من ماء صالح للشرب لشخص بالغ لساعة واحدة

الحصول على غرافين عالي الجودة من القمامة بلمح البصر

طريقة منخفضة التكلفة لتحويل الفحم و البلاستيك بالحرارة إلى غرافين ذو نوعية عالية

عوامل ربط الببتيد يمكن أن تسبب تفاعلاتٍ تحسّسيّة شديدة

يمكن للباحثين في هذا المجال اكتساب حساسية تجاه هذه المركبات و التي قد تصل إلى مرحلة الصدمة التحسسية

زجاج ضد الكسر.

رقائق زجاج الألومينا تنثني و تتمدد دون التهشّم

أحد ميكروبات الأراضي الرطبة يُزيل سُمُوم ملوثات الـــــــــ PFAS.

اكتِشاف العلماء ميكروبًا ينتزع ذرات الفلور من مركبات فوق فلورو الألكيل (perfluoroalkyl) السامة

بعض الجزيئات المضادة للسرطان بعيدة عن أهدافها

تشير التجارب في خطوط الخلايا إلى أن الجزيئات تقتل الخلايا السرطانية من خلال أهداف لم تصمم لتحقيقها

برنامج لتخطيط التَخْلِيق الكيميائي يعتمد على الشَراكة بين الإنسان والآلة

يَجْمَع البرنامج الهَجِين بين الرُؤًى البشرية وتَعَلُّم الآلة لتطوير مَسَارات التَخْلِيق الكيميائي

ديفيد ليو يكشف عن جهاز “إبحث وعدّل” بتقنية كريسبر , ويؤسس شركة ناشئة

شركة Beam Therapeutics وشركة ناشئة إسمها Prime Medicine ستقومان بتطوير علاجات إعتماداً على تقنيات التعديلات الأولية , والتي بإمكانها إضافة، إزالة ، أو تغيير نيوكليوتيدات في أي مكان في المورثات الجينية (الجينوم)

يَحصُد رُوَّاد بطارية أيون الليثيوم جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2019

سيتَشارك كٍل من جون ب. غودايناف (John B. Goodenough)، إم. ستانلي ويتينغهام (M. Stanley Whittingham) وأكيرا يوشينو (Akira Yoshino) جائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام؛ لتطويرهم كيمياء البطاريات القابلة لإعادة الشحن.

ميكنة التخليق منحذف الوسيط يعزز انتاجية الهيدروجين كوقود نظيف الاحتراق

الربط الإلكتروني للحفاز مع مسرى (الخلية) يُسهل التفاعلات الإلكتروكيميائية

ميكنة التخليق من التخطيط إلى التنفيذ

مع القليل من امساعدة البشرية، الذكاء الاصطناعي وروبوت يشُقان طريقهم إلى عالَم جزيئات العقاقير.

ماالكيميائيون يستخدمون طرق التحكم الذري لإنشاء حلقة غير إعتيادية من ثماني عشرة ذرة كربون؟

المجهر المسباري يساعد الباحثين لخلق ورؤية أشكال كربونية (أللوتروبات كربونية) تم توقعها في الثمانينات

ما سبب تَجَمُّع سحب الروثينيوم المُشِعّ في اوروبا عام 2017؟

أرجعت تحريات المباحث الكيميائية سبب السُحب، إلى وقوع حادث في مصنع روسي يقوم بمعالجة الوقود النووي المستهلك.

مادة مستقلبة من مايكروبات الأامعاء تيخفض حدة مرض التصلب الجانبي الضموري (SLA) في الفئران

من المحتمل أن مادة نيكوتيناميد تقد يلعب دوراً وقائياً في تطور مرض الإانتكاس العصبي

الشحن الفائق للخلايا الشمسية من السيليكون

خدعة مواد جديدة يمكن ان ترفع سقف الكفاءة القصوى للخلايا السيليكونية ﻿

إجماع عالمي على حظر PFOA, ، مع بعض الاستثناءات﻿

تم فرض القيود على رغاوي إطفاء الحرائق المحتوية على AOFP, SOPF أو كليهما ﻿

البكتيريا في أحشائنا مُلَوِّن طعام أصفر يُساعِد الباحثين على طِباعة بِنًى شَبيهة بالأعضاء

رُؤْيَة كِيمْيائِيَّة تُتيح للباحثين مُحَاكَاة الأعضاء المُعَقَّدَة البِنى وشَبَكات الأوعية الدموية

البكتيريا في أحشائنا تفكك العشرات من الأدوية الشائعة

إحدى الدراسات تقترح أن على مصنّعي الأدوية أخذ عملية إستقلاب البكتيريا بعين الإعتبار عند تصميم واختبار أدوية جديدة

أسنان الاطفال اللبنية تكشف تعرض الأطفال للرصاص في الماضي

حللت الدراسة الأسنان اللبنية من أطفال يعيشون بالقرب من منشأة ملوثة لإعادة تدوير البطاريات في لوس أنجلوس

العثور على أولى الجزيئات الكونية في الفضاء

مراقبة الجزيء الذي طال انتظاره يمكن أن يغير نماذج الكيمياء الفضائية

تلوث الهواء يقتل ۷۸۰ الف شخص في افريقيا كل سنة

دراسة نموذجية من وكالة ناسا تشير الى أن العواصف الترابية الصحراوية تسبب الكثير من العبء. تلوث الهواء يتسبب في

مبلمرات لاصقة, قوية محضرة بواسطة الضبط الكيميائي الفراغي

باستخدام محفز انيوني لتحضير عديد(ايثرات الفينيل) يحولها من مواد متخصصة الى لدائن عملية

طريقة جديدة تمسك انزيم التليف الكيسي الالتهابي اثناء العمل﻿

مزيج من تقنيتين يقدم طريقة مجدية سريريا لقياس الاستجابة الالتهابية لامراض الرئة المزمنة﻿

الاختبارات الجينية تكشف خطأ أصول بعض سلالات الخلايا السرطانية

اشارت دراسة الى ان سلالة سرطان بروستات شائعة ومصنفة على انها من أصول افريقىة-أمريكية تحمل فعليا اكثر من 90%اصولا أوروبية

 