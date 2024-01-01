C&EN باللغة العربية

تُعد C&EN المصدر الأكثر موثوقية وتأثيرًا في العالم بخصوص أخبار الكيمياء. حيثُ يُمكنك العثور فيها على ترجمات عربية لأفضل أخبارنا الأسبوعية في مجال الكيمياء. اقضي معنا بضع دقائق من وقتك الثمين، وسنتيح لك مواكبة العالم الكيميائي بأسره. الأمر سهل جداً, سجل معنا و ابدأ في تلقي رسائلنا الإخبارية الحصرية (باللغة الإنجليزية) عن طريق البريد الإلكتروني أسبوعيًا. تسجيل الاشتراك هنا مجانًا.
لتسجيل الاشتراك للحصول على إشعارات عند نشر قصة جديدة من منشوراتنا باللغة العربية، تواصل مع
cenTranslations@acs.org.
ديفيد جوليوس (إلى اليسار) أردم باتابوتيان (إلى اليمين) تم تقديرهم لعملهم في تحديد البروتينات التي تُحول الحرارة واللمس إلى نبضات عصبية.
نصف الجائزة تم تقسيمها بالتساوي بين Syukuro Manabe و Klaus Hasselmann لدورهم في نمذجة المناخ، والنصف الآخر لـ Giorgio Parisi لدراساته في الأنظمة الفوضوية
دراسات تُوضح أن طفيلي الملاريا يجد صعوبة في تطوير مناعة ضد مركب MMV688533
فئة كاملة من المركبات تُعطل الخلية بدلا من ايقاف الفيروس
تضارب الرسائل حول سلامة وفعالية اللقاح تهدد ثقة العامة في اللقاحتضارب الرسائل حول سلامة وفعالية اللقاح تهدد ثقة العامة في اللقاح
انتشار السلالة المتحورة التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيما سلالة متحورة أخرى تثير القلق
يَعِدُ التصميم الجديد بخلايا حرارية كهروضوئية منخفضة التكاليف لتخزين الطاقة وتجميع الحرارة
يبدو أن الستيرويد زهيد الثمن والمدروس بعناية يمنح الأطباء أداة أخرى في التصدي لجائحة فيروس كورونا
يشارك الخبراء الممارسات الأمثل وكذلك مواد جديدة للنساء اللواتي يرتدين ملابس اسلامية
مع نقص إمدادات مستلزمات الوقاية الطبية لجأت مرافق الرعاية الصحية لتعقيم وإعادة استخدام مستلزمات مُصممة للإستخدام و الرمي مباشرة
تناولت دراسة حجم مسام الأنسجة و تأثير الكهرباء الساكنة على ترشيح الحُلالة الهوائية الدقيقة (الأيروزول).
تكشف دراسة جامعة واشنطن أن العلامات النهائية لمساقات الكيمياء العامة للطلبة الاقل تمثيلا هي التي تقرر ما إذا كانوا سيستمرون في تخصصات STEM
نوع جديد من الكيمياء يمكنه تعديل الجزيئات الأكثر تعقيدًا من تفاعلات تنشيط رابطة الكربون ـــ هيدروجين.
تطلع العلماء إلى استخدام بلازما المتعافين من المرض والعلاج المناعي المفرط والأجسام المضادة وحيدة النسيلة في علاج فيروس كوفيد-19
هل نفذت المناديل المُعقِمة من متجرك المحلي؟ هذة الورقة تساعدك في إيجاد وفهم البدائل
العديد من العلاجات المحتملة هي أدوية حاصلة على موافقة الوكالة الأمريكية للدواء و الغذاء (FDA) و قابله لإعادة التوظيف
الاختلاف في نوعية الأقمشة وملائمة المقاس وسلوك المستخدم قد يؤثر على مدى قدرة القناع على منع انتشار الفيروس
يمر دواء شركة غيليد ساينس المضاد للفيروسات في المراحل الأخيرة لتجارب معالجة إصابات فيروس الكورونا. يشير خبراء الأمراض المُعدية إلا استبعاد نجاحٍ باهر.
تَكْمُنُ فائدته عندما لا تتمكن من الوصول الى حوض وبعض الصابون، حيث أصبحت مُعقِّمات اليدين سلعة ساخنة في وجه مرض فايروس الكورونا (كوفيد -19)
تتصدر شركة غيليد في اكتشاف مضاد فيروسي في حين تقوم شركة موديرنا بتطوير لقاح ضد الفيروس من الـ mRNA
تفاعل يُحَوِل الامينات الاولية الى مركبات الأزيد لتحضير مكتبات ضخمة من المركبات
إعادة استخدام أدوية الامراض غير السرطانية يمكن أن تقلل فترة التطور السريري وتُسَّرِع اكتشاف أدوية جديدة
استخدم باحثون التحليل البيبليوغرافي من أجل تحديد توجه منح جائزة نوبل.
يُسخر النظام الحرارة الضائعة لإنتاج ما يكفي من ماء صالح للشرب لشخص بالغ لساعة واحدة
طريقة منخفضة التكلفة لتحويل الفحم و البلاستيك بالحرارة إلى غرافين ذو نوعية عالية
يمكن للباحثين في هذا المجال اكتساب حساسية تجاه هذه المركبات و التي قد تصل إلى مرحلة الصدمة التحسسية
رقائق زجاج الألومينا تنثني و تتمدد دون التهشّم
اكتِشاف العلماء ميكروبًا ينتزع ذرات الفلور من مركبات فوق فلورو الألكيل (perfluoroalkyl) السامة
تشير التجارب في خطوط الخلايا إلى أن الجزيئات تقتل الخلايا السرطانية من خلال أهداف لم تصمم لتحقيقها
يَجْمَع البرنامج الهَجِين بين الرُؤًى البشرية وتَعَلُّم الآلة لتطوير مَسَارات التَخْلِيق الكيميائي
شركة Beam Therapeutics وشركة ناشئة إسمها Prime Medicine ستقومان بتطوير علاجات إعتماداً على تقنيات التعديلات الأولية , والتي بإمكانها إضافة، إزالة ، أو تغيير نيوكليوتيدات في أي مكان في المورثات الجينية (الجينوم)
سيتَشارك كٍل من جون ب. غودايناف (John B. Goodenough)، إم. ستانلي ويتينغهام (M. Stanley Whittingham) وأكيرا يوشينو (Akira Yoshino) جائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام؛ لتطويرهم كيمياء البطاريات القابلة لإعادة الشحن.
الربط الإلكتروني للحفاز مع مسرى (الخلية) يُسهل التفاعلات الإلكتروكيميائية
مع القليل من امساعدة البشرية، الذكاء الاصطناعي وروبوت يشُقان طريقهم إلى عالَم جزيئات العقاقير.
المجهر المسباري يساعد الباحثين لخلق ورؤية أشكال كربونية (أللوتروبات كربونية) تم توقعها في الثمانينات
أرجعت تحريات المباحث الكيميائية سبب السُحب، إلى وقوع حادث في مصنع روسي يقوم بمعالجة الوقود النووي المستهلك.
من المحتمل أن مادة نيكوتيناميد تقد يلعب دوراً وقائياً في تطور مرض الإانتكاس العصبي
خدعة مواد جديدة يمكن ان ترفع سقف الكفاءة القصوى للخلايا السيليكونية
تم فرض القيود على رغاوي إطفاء الحرائق المحتوية على AOFP, SOPF أو كليهما
رُؤْيَة كِيمْيائِيَّة تُتيح للباحثين مُحَاكَاة الأعضاء المُعَقَّدَة البِنى وشَبَكات الأوعية الدموية
إحدى الدراسات تقترح أن على مصنّعي الأدوية أخذ عملية إستقلاب البكتيريا بعين الإعتبار عند تصميم واختبار أدوية جديدة
الدولتان تتبادلان رسوم جمركية بنسبة بعد انهيار المفاوضات
حللت الدراسة الأسنان اللبنية من أطفال يعيشون بالقرب من منشأة ملوثة لإعادة تدوير البطاريات في لوس أنجلوس
مراقبة الجزيء الذي طال انتظاره يمكن أن يغير نماذج الكيمياء الفضائية
دراسة نموذجية من وكالة ناسا تشير الى أن العواصف الترابية الصحراوية تسبب الكثير من العبء. تلوث الهواء يتسبب في
باستخدام محفز انيوني لتحضير عديد(ايثرات الفينيل) يحولها من مواد متخصصة الى لدائن عملية
مزيج من تقنيتين يقدم طريقة مجدية سريريا لقياس الاستجابة الالتهابية لامراض الرئة المزمنة
اشارت دراسة الى ان سلالة سرطان بروستات شائعة ومصنفة على انها من أصول افريقىة-أمريكية تحمل فعليا اكثر من 90%اصولا أوروبية