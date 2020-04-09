吉利德在抗病毒药物方面处于领先地位，而莫德纳正在研发基于信使RNA的新型疫苗
April 9, 2020
系统利用废热在一小时内生成足够一个成年人需求的饮用水
February 24, 2020
该行业依赖中国公司提供化学服务的现象现在备受关注
February 17, 2020
一组团队识别出一种现有药物，另一组发现了6种新分子，但人们尚不清楚报告可能有用的分子将有何切实影响
February 10, 2020
“老药新用”可缩短临床开发，迅速启动新药发现
January 27, 2020
研究人员可以发展出对化合物的敏感性，以至于最终产生过敏反应
January 2, 2020
尽管会议平淡无奇，内部人士仍期待2020年能有大笔交易的出现
January 2, 2020
2019年最酷化合物
December 16, 2019
研究人员通过分析文献发现获奖的趋势
December 16, 2019
December 2, 2019
混合程序结合人类洞察力及机器学习开发出合成路径
December 2, 2019
研究团队用二氧化碳电化学合成聚乙烯前体
November 25, 2019
氧化铝玻璃薄膜能在被弯曲、拉伸后依旧不破裂
November 14, 2019
科研人员旨在开发模拟突变效果的新型疗法
November 11, 2019
由钛酸锶负载的铂纳米颗粒有助于聚乙烯向消费品化合物转化
November 4, 2019
研究人员筛选了3,000多种化合物，发现了可清除亨廷顿蛋白突变体的小分子
October 31, 2019
Beam Therapeutics和一家名为Prime Medicine的初创公司将开发基于先导编辑器（prime editor）的治疗手段 。该编辑方法可以在基因组中的任何位置进行添加、删除或修改核苷酸。
October 28, 2019
因开发充电电池的化学成分，John B. Goodenough（约翰.古迪纳夫）, M. Stanley Whittingham（斯坦利.惠廷厄姆），和 Akira Yoshino（吉野彰）将分享此奖。
October 14, 2019
威廉·凯林（William G. Kaelin Jr）、彼得·拉特克里夫（Sir Peter J. Ratcliffe）和格雷格·塞门扎（Gregg L. Semenza）分享该奖项，他们发现了细胞如何感测和适应氧气供应。
October 7, 2019
探针显微镜帮助科研人员创造并可视化了早在20世纪80年代被首次被预测的一种碳同素异形体。
August 21, 2019
一项新研究继续了科学家是否发现真正恐龙蛋白片段的讨论
August 14, 2019
仅凭借人类的少许引导，人工智能与机器人就可以造出药物分子
August 8, 2019
烟酰胺可能在神经退行性疾病的进展中发挥保护作用
July 23, 2019
新的排放标准限制了工业挥发性有机碳的排放，这些物质会导致臭氧层以及细微颗粒物的形成。
July 22, 2019
化学侦查工作表明，俄罗斯废核燃料处理工厂的事故是2017年核辐射云的源头
July 19, 2019
光催化过程转换化合物，由生物质衍生出柴油前驱物和氢能
July 13, 2019
新材料技术可以提升硅电池效率的上限
July 8, 2019
随着艾伯维（AbbVie）的药物Humira的专利到期，最新的药物行业巨头合并也会随之而来
July 1, 2019
麻省理工学院的生物化学家因其在酶机制方面的研究工作获得殊荣
June 24, 2019
研究表明，制药公司在设计和测试新药时应该考虑细菌对药物的代谢
June 10, 2019
经过数年艰辛，新政正助力生物科技产业在该贸易金融枢纽腾飞
June 3, 2019
颗粒物暴露与幼儿认知障碍相关联
May 27, 2019
来自美国国家航空航天局的数据模型研究表明撒哈拉沙尘暴是主要原因
May 23, 2019
化学慧眼让研究者们能模仿器官复杂的结构和血管网络
May 20, 2019
贸易谈判崩裂导致两国互相征收25%的关税
May 20, 2019
限制含有PFOA、PFOS或两者共有的灭火泡沫
May 13, 2019
成像研究得出分子振动的原子分辨率图象
April 30, 2019
观测到长期搜寻的分子可能会改变天体化学模型
April 17, 2019
用手性阴离子催化剂制备聚乙烯基醚，将其从小众材料转化为实用性塑料
April 16, 2019
甲烷与三氧化硫在无金属低温工艺下生产可被生物降解的强酸
April 16, 2019
玻璃珠（ChemBeads）在高通量反应筛查中提供微量固体试剂
April 16, 2019
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April 8, 2019
两种技术的组合提供了一种临床可行的方法来测量慢性肺病的炎症反应
March 19, 2019
有研究指出，祖源被归类于非裔美国人的一常见前列腺癌细胞系，实际上拥有90%以上的欧洲祖源
March 7, 2019
一对研究表明，胞嘧啶碱基编辑器，而非腺嘌呤编辑器，导致了编辑的脱靶效应
February 28, 2019
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February 22, 2019
并排镍原子催化4+1环加成，为经典的Diels-Alder反应提供可能的5碳类似物
February 21, 2019
毒素Colibactin 烷基化肠道内细胞中的DNA，有可能是诱发癌症的第一步。
February 14, 2019
猪动物实验表明，该技术有望代替不够有效的口服胰岛素片以及避免胰岛素注射剂
February 7, 2019
由交织聚合物制成的材料在受力后变得更强
February 4, 2019
当植入来自食物过敏婴儿的粪便，小鼠会产生奶类过敏，这表明一些肠道微生物或有助于防治过敏
February 1, 2019
一些化学公司和其它公司将花费高达15亿美元来处理海洋塑料
January 17, 2019
临床前化合物靶标线虫繁殖依赖的沃尔巴克氏体细菌
January 8, 2019
生物工程纠正烟草中光合作用的缺陷，使作物产量增产40%
January 3, 2019
化学新闻媒体报道的今年广受关注的化合物
December 17, 2018
在亮点频频的2018年里，最前沿的科学带来了治疗技术上的突破和投资大潮。
December 3, 2018
研究者正着手研究像加州“坎普”大火这种毁灭性的火灾会怎样污染流域
November 28, 2018
第26届国际计量大会表决，将依据物理常数重新定义所有国际制单位
November 26, 2018
中国的半导体产业在一段时期内仍需要依赖国外材料及设备。
November 25, 2018
工程微生物利用光活化纳米粒子促进化学合成
November 19, 2018
生物信息学方法找到了已获批准药物的潜在抗寄生虫功效
November 8, 2018
批评者指出承诺书中的条款模糊，未提出削减塑料产量的目标 。
November 5, 2018
一种透明的、有自愈能力的薄涂层能够抵抗包括浓酸与低表面张力溶剂在内的一百多种液体的侵蚀
October 16, 2018
两种常见单体构成的新型共聚物，在出现划痕和切口时，无需干预便可实现自修复
October 11, 2018
“生化三剑客”因利用进化的力量发现新的酶及结合蛋白而受到表彰
October 3, 2018
蓝靛素赋予花非天然色调
October 3, 2018
研究者表示，除草剂的微生物效应可造成蜜蜂的减少
September 25, 2018
可重构机器快速找到各种反应的最佳反应条件
September 20, 2018
这两家研究机构关于CRISPR / Cas9专利的法律纠纷案很可能就此画上句号
September 16, 2018
美国农业部的李永胜探讨了蜱信息素以及如何利用蜱信息素
August 31, 2018
化学家们点评该技术的潜力和陷阱
August 27, 2018
来自清华大学的科学家探讨了非天然的DNA，RNA和酶如何成为新药并帮助揭示了有关生命起源的线索
August 27, 2018
新药“Onpattro”获批，学术界、产业界二十载的工作将 RNA干扰治疗由设想转为药物。
August 14, 2018
科学家和酒精饮料生产者正在研究蕴含在中国白酒里的化学
August 7, 2018
科学家估测冻土层退融或是温室气体重要来源
July 31, 2018
随着全球经济繁荣，化工企业利润继续上涨
July 30, 2018
二氧化碳浓度上升可能会阻碍鱼类寻找食物和发现捕食者
July 25, 2018
研究结果动摇了科学家们对于细菌感染过程的认知
July 19, 2018
发现钙钛矿家族新成员——可能找到了应用于电子器件的质轻、价廉的有机材料
July 12, 2018
合成的结构体有朝一日或可替代疾病中受损的结构体
July 2, 2018
冠醚简化了经典反应的设置
June 17, 2018
经过数年强劲扩张，该产业正感受成长之痛
June 11, 2018
德国化学制造商在技术支持和能开辟新市场的基础研发之间寻求平衡
May 7, 2018
学界和产业的机遇吸引中国化学家赴美，后又返华
May 2, 2018
博彩之都支持基础研究，提升大学排名并吸引企业
April 23, 2018