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C&EN 中文版

Chinese translations of C&EN's best weekly chemistry news

吉利德与莫德纳领跑冠状病毒领域

吉利德与莫德纳领跑冠状病毒领域

吉利德在抗病毒药物方面处于领先地位，而莫德纳正在研发基于信使RNA的新型疫苗
April 9, 2020
超高效的海水淡化

超高效的海水淡化

系统利用废热在一小时内生成足够一个成年人需求的饮用水
February 24, 2020
随着冠状病毒的爆发袭击中国的合同研究机构，生物技术公司正在考虑应急计划

随着冠状病毒的爆发袭击中国的合同研究机构，生物技术公司正在考虑应急计划

该行业依赖中国公司提供化学服务的现象现在备受关注
February 17, 2020
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两组研究团队利用人工智能寻找可对抗新型冠状病毒的化合物

两组研究团队利用人工智能寻找可对抗新型冠状病毒的化合物

一组团队识别出一种现有药物，另一组发现了6种新分子，但人们尚不清楚报告可能有用的分子将有何切实影响
February 10, 2020
大型筛选研究发现数十种杀死癌细胞的非抗肿瘤药物

大型筛选研究发现数十种杀死癌细胞的非抗肿瘤药物

“老药新用”可缩短临床开发，迅速启动新药发现
January 27, 2020
肽偶联剂可引起严重的过敏反应

肽偶联剂可引起严重的过敏反应

研究人员可以发展出对化合物的敏感性，以至于最终产生过敏反应
January 2, 2020
J.P摩根医疗健康大会慢慢拉开生物技术和制药业并购的序幕

J.P摩根医疗健康大会慢慢拉开生物技术和制药业并购的序幕

尽管会议平淡无奇，内部人士仍期待2020年能有大笔交易的出现
January 2, 2020
C&EN年度分子榜单

C&EN年度分子榜单

2019年最酷化合物
December 16, 2019
诺贝尔化学奖正在向生命科学倾斜

诺贝尔化学奖正在向生命科学倾斜

研究人员通过分析文献发现获奖的趋势
December 16, 2019
药品年度回顾

药品年度回顾

December 2, 2019
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合成设计程序有赖于人机合作和机器学习

合成设计程序有赖于人机合作和机器学习

混合程序结合人类洞察力及机器学习开发出合成路径
December 2, 2019
用空气和电子制造乙烯

用空气和电子制造乙烯

研究团队用二氧化碳电化学合成聚乙烯前体
November 25, 2019
坚而不脆的玻璃

坚而不脆的玻璃

氧化铝玻璃薄膜能在被弯曲、拉伸后依旧不破裂
November 14, 2019
基因缺陷可防止阿兹海默症

基因缺陷可防止阿兹海默症

科研人员旨在开发模拟突变效果的新型疗法
November 11, 2019
新型催化剂将一次性塑料转化为高质量液态碳氢化合物

新型催化剂将一次性塑料转化为高质量液态碳氢化合物

由钛酸锶负载的铂纳米颗粒有助于聚乙烯向消费品化合物转化
November 4, 2019
消灭亨廷顿氏病蛋白

消灭亨廷顿氏病蛋白

研究人员筛选了3,000多种化合物，发现了可清除亨廷顿蛋白突变体的小分子
October 31, 2019
David Liu推出一种能搜索及替换的CRISPR工具以及一家初创公司将其商业化

David Liu推出一种能搜索及替换的CRISPR工具以及一家初创公司将其商业化

Beam Therapeutics和一家名为Prime Medicine的初创公司将开发基于先导编辑器（prime editor）的治疗手段 。该编辑方法可以在基因组中的任何位置进行添加、删除或修改核苷酸。
October 28, 2019
锂离子电池开拓者获得2019年诺贝尔化学奖

锂离子电池开拓者获得2019年诺贝尔化学奖

因开发充电电池的化学成分，John B. Goodenough（约翰.古迪纳夫）, M. Stanley Whittingham（斯坦利.惠廷厄姆），和 Akira Yoshino（吉野彰）将分享此奖。
October 14, 2019
因关于细胞对氧气供应的适应性的发现，三位学者被授予2019诺贝尓生理学或医学奖

因关于细胞对氧气供应的适应性的发现，三位学者被授予2019诺贝尓生理学或医学奖

威廉·凯林（William G. Kaelin Jr）、彼得·拉特克里夫（Sir Peter J. Ratcliffe）和格雷格·塞门扎（Gregg L. Semenza）分享该奖项，他们发现了细胞如何感测和适应氧气供应。
October 7, 2019
化学家借原子操纵促生环「18」碳

化学家借原子操纵促生环「18」碳

探针显微镜帮助科研人员创造并可视化了早在20世纪80年代被首次被预测的一种碳同素异形体。
August 21, 2019
恐龙化石中能否发现来自微生物的蛋白？

恐龙化石中能否发现来自微生物的蛋白？

一项新研究继续了科学家是否发现真正恐龙蛋白片段的讨论
August 14, 2019
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从设计到执行的自动化合成系统

从设计到执行的自动化合成系统

仅凭借人类的少许引导，人工智能与机器人就可以造出药物分子
August 8, 2019
肠道微生物的代谢物似可减轻小鼠体内的肌萎缩侧索硬化症

肠道微生物的代谢物似可减轻小鼠体内的肌萎缩侧索硬化症

烟酰胺可能在神经退行性疾病的进展中发挥保护作用
July 23, 2019
中国加强对臭氧污染的治理

中国加强对臭氧污染的治理

新的排放标准限制了工业挥发性有机碳的排放，这些物质会导致臭氧层以及细微颗粒物的形成。
July 22, 2019
欧洲找到辐射云的可能来源

欧洲找到辐射云的可能来源

化学侦查工作表明，俄罗斯废核燃料处理工厂的事故是2017年核辐射云的源头
July 19, 2019
光催化剂驱动二合一燃料制造

光催化剂驱动二合一燃料制造

光催化过程转换化合物，由生物质衍生出柴油前驱物和氢能
July 13, 2019
对硅太阳能电池进行超级充电

对硅太阳能电池进行超级充电

新材料技术可以提升硅电池效率的上限
July 8, 2019
艾伯维（AbbVie）即将以630亿美元收购艾尔建（Allergan）

艾伯维（AbbVie）即将以630亿美元收购艾尔建（Allergan）

随着艾伯维（AbbVie）的药物Humira的专利到期，最新的药物行业巨头合并也会随之而来
July 1, 2019
JoAnne Stubbe 将获2020普里斯特利奖

JoAnne Stubbe 将获2020普里斯特利奖

麻省理工学院的生物化学家因其在酶机制方面的研究工作获得殊荣
June 24, 2019
我们肠道里的细菌可以分解许多常见药物﻿

我们肠道里的细菌可以分解许多常见药物﻿

研究表明，制药公司在设计和测试新药时应该考虑细菌对药物的代谢
June 10, 2019
香港为生科产业提供发展良机

香港为生科产业提供发展良机

经过数年艰辛，新政正助力生物科技产业在该贸易金融枢纽腾飞
June 3, 2019
空气污染可损害儿童记忆力

空气污染可损害儿童记忆力

颗粒物暴露与幼儿认知障碍相关联
May 27, 2019
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空气污染每年在非洲杀死78万人

空气污染每年在非洲杀死78万人

来自美国国家航空航天局的数据模型研究表明撒哈拉沙尘暴是主要原因
May 23, 2019
黄色食用色素助力研究者打印器官样结构

黄色食用色素助力研究者打印器官样结构

化学慧眼让研究者们能模仿器官复杂的结构和血管网络
May 20, 2019
化学品制造商为新一轮的中美贸易战而焦急

化学品制造商为新一轮的中美贸易战而焦急

贸易谈判崩裂导致两国互相征收25%的关税
May 20, 2019
各国政府支持全球PFOA禁令，但有少数豁免

各国政府支持全球PFOA禁令，但有少数豁免

限制含有PFOA、PFOS或两者共有的灭火泡沫﻿
May 13, 2019
拉曼光谱，现拥有埃级分辨率

拉曼光谱，现拥有埃级分辨率

成像研究得出分子振动的原子分辨率图象
April 30, 2019
宇宙首个分子终于在太空中被发现﻿

宇宙首个分子终于在太空中被发现﻿

观测到长期搜寻的分子可能会改变天体化学模型﻿
April 17, 2019
立体化学控制打造出高强度粘性聚合物

立体化学控制打造出高强度粘性聚合物

用手性阴离子催化剂制备聚乙烯基醚，将其从小众材料转化为实用性塑料
April 16, 2019
从甲烷制造甲磺酸的绿色环保方法

从甲烷制造甲磺酸的绿色环保方法

甲烷与三氧化硫在无金属低温工艺下生产可被生物降解的强酸
April 16, 2019
玻璃珠助力机器人传输微量试剂

玻璃珠助力机器人传输微量试剂

玻璃珠（ChemBeads）在高通量反应筛查中提供微量固体试剂
April 16, 2019
照片里的化学﻿

照片里的化学﻿

做科学。拍照片。赢奖金。请点此参与我们的照片竞赛。﻿﻿
April 8, 2019
新方法快速查出囊性纤维化炎症酶﻿

新方法快速查出囊性纤维化炎症酶﻿

两种技术的组合提供了一种临床可行的方法来测量慢性肺病的炎症反应﻿
March 19, 2019
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基因检测揭示一些癌细胞系的祖源错误

基因检测揭示一些癌细胞系的祖源错误

有研究指出，祖源被归类于非裔美国人的一常见前列腺癌细胞系，实际上拥有90%以上的欧洲祖源
March 7, 2019
CRISPR碱基编辑器导致意外突变

CRISPR碱基编辑器导致意外突变

一对研究表明，胞嘧啶碱基编辑器，而非腺嘌呤编辑器，导致了编辑的脱靶效应﻿
February 28, 2019
照片里的化学

照片里的化学

做科学。拍照片。赢奖金。请点此参与我们的照片竞赛。﻿
February 22, 2019
双金属催化剂构成5元碳环

双金属催化剂构成5元碳环

并排镍原子催化4+1环加成，为经典的Diels-Alder反应提供可能的5碳类似物
February 21, 2019
与肠癌相关大肠杆菌毒素损伤DNA

与肠癌相关大肠杆菌毒素损伤DNA

毒素Colibactin 烷基化肠道内细胞中的DNA，有可能是诱发癌症的第一步。
February 14, 2019
灵感来源于龟的口服胰岛素胶囊能够自我翻转，准确将胰岛素垂直注射到胃壁下﻿

灵感来源于龟的口服胰岛素胶囊能够自我翻转，准确将胰岛素垂直注射到胃壁下﻿

猪动物实验表明，该技术有望代替不够有效的口服胰岛素片以及避免胰岛素注射剂﻿
February 7, 2019
弹性水凝胶像肌肉一样有愈合力

弹性水凝胶像肌肉一样有愈合力

由交织聚合物制成的材料在受力后变得更强
February 4, 2019
婴儿粪便隐藏着食物过敏的秘密

婴儿粪便隐藏着食物过敏的秘密

当植入来自食物过敏婴儿的粪便，小鼠会产生奶类过敏，这表明一些肠道微生物或有助于防治过敏
February 1, 2019
塑料行业发起了废物回收倡议

塑料行业发起了废物回收倡议

一些化学公司和其它公司将花费高达15亿美元来处理海洋塑料
January 17, 2019
开发针对寄生虫的快速疗法

开发针对寄生虫的快速疗法

临床前化合物靶标线虫繁殖依赖的沃尔巴克氏体细菌
January 8, 2019
改进光合作用提升作物产量

改进光合作用提升作物产量

生物工程纠正烟草中光合作用的缺陷，使作物产量增产40%
January 3, 2019
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C&EN2018年度分子﻿

C&EN2018年度分子﻿

化学新闻媒体报道的今年广受关注的化合物﻿
December 17, 2018
C&EN之2018年制药业回顾

C&EN之2018年制药业回顾

在亮点频频的2018年里，最前沿的科学带来了治疗技术上的突破和投资大潮。
December 3, 2018
野火后的水质监测

野火后的水质监测

研究者正着手研究像加州“坎普”大火这种毁灭性的火灾会怎样污染流域
November 28, 2018
重新定义千克和摩尔

重新定义千克和摩尔

第26届国际计量大会表决，将依据物理常数重新定义所有国际制单位
November 26, 2018
技术、材料——中国芯片制造发展的忧虑﻿

技术、材料——中国芯片制造发展的忧虑﻿

中国的半导体产业在一段时期内仍需要依赖国外材料及设备。﻿
November 25, 2018
获得太阳能的酵母

获得太阳能的酵母

工程微生物利用光活化纳米粒子促进化学合成
November 19, 2018
从基因组学大数据中发现抗寄生虫药物的靶点﻿

从基因组学大数据中发现抗寄生虫药物的靶点﻿

生物信息学方法找到了已获批准药物的潜在抗寄生虫功效﻿
November 8, 2018
“新塑料经济全球承诺书”遭到批评﻿

“新塑料经济全球承诺书”遭到批评﻿

批评者指出承诺书中的条款模糊，未提出削减塑料产量的目标 。
November 5, 2018
完全排斥液体的氟化涂层﻿

完全排斥液体的氟化涂层﻿

一种透明的、有自愈能力的薄涂层能够抵抗包括浓酸与低表面张力溶剂在内的一百多种液体的侵蚀﻿
October 16, 2018
自愈合材料证实了弱范德华力的强大﻿

自愈合材料证实了弱范德华力的强大﻿

两种常见单体构成的新型共聚物，在出现划痕和切口时，无需干预便可实现自修复﻿
October 11, 2018
弗朗西丝•阿诺德、乔治·史密斯和格雷戈里·温特爵士共同分享2018年的诺贝尔化学奖

弗朗西丝•阿诺德、乔治·史密斯和格雷戈里·温特爵士共同分享2018年的诺贝尔化学奖

“生化三剑客”因利用进化的力量发现新的酶及结合蛋白而受到表彰
October 3, 2018
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合成生物学揭密蓝色玫瑰﻿

合成生物学揭密蓝色玫瑰﻿

蓝靛素赋予花非天然色调﻿
October 3, 2018
草甘膦破坏蜜蜂肠道菌群﻿

草甘膦破坏蜜蜂肠道菌群﻿

研究者表示，除草剂的微生物效应可造成蜜蜂的减少﻿
September 25, 2018
化学家研发出自动“即插即用”流程系统用于反应优化

化学家研发出自动“即插即用”流程系统用于反应优化

可重构机器快速找到各种反应的最佳反应条件
September 20, 2018
博德研究所在与伯克利就CRISPR专利案中胜诉

博德研究所在与伯克利就CRISPR专利案中胜诉

这两家研究机构关于CRISPR / Cas9专利的法律纠纷案很可能就此画上句号
September 16, 2018
昆虫学家着眼于蜱虫之间的化学信号以控制莱姆病

昆虫学家着眼于蜱虫之间的化学信号以控制莱姆病

美国农业部的李永胜探讨了蜱信息素以及如何利用蜱信息素
August 31, 2018
机器学习被吹捧过度了吗？

机器学习被吹捧过度了吗？

化学家们点评该技术的潜力和陷阱
August 27, 2018
生物工程学家朱听正在构建天然蛋白质合成机器的镜像

生物工程学家朱听正在构建天然蛋白质合成机器的镜像

来自清华大学的科学家探讨了非天然的DNA，RNA和酶如何成为新药并帮助揭示了有关生命起源的线索
August 27, 2018
FDA首次批准 RNAi治疗药物

FDA首次批准 RNAi治疗药物

新药“Onpattro”获批，学术界、产业界二十载的工作将 RNA干扰治疗由设想转为药物。
August 14, 2018
白酒是什么以及它独特的风味从何而来？

白酒是什么以及它独特的风味从何而来？

科学家和酒精饮料生产者正在研究蕴含在中国白酒里的化学
August 7, 2018
青藏高原永冻土释放一N<sub>2</sub>O加速全球变暖

青藏高原永冻土释放一N2O加速全球变暖

科学家估测冻土层退融或是温室气体重要来源
July 31, 2018
C&EN全球化工企业50强

C&EN全球化工企业50强

随着全球经济繁荣，化工企业利润继续上涨
July 30, 2018
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鱼类在酸化的海洋中嗅觉受阻

鱼类在酸化的海洋中嗅觉受阻

二氧化碳浓度上升可能会阻碍鱼类寻找食物和发现捕食者
July 25, 2018
病原菌借助皮肤上的有益菌引发感染

病原菌借助皮肤上的有益菌引发感染

研究结果动摇了科学家们对于细菌感染过程的认知
July 19, 2018
无金属钙钛矿铁电体制备成功

无金属钙钛矿铁电体制备成功

发现钙钛矿家族新成员——可能找到了应用于电子器件的质轻、价廉的有机材料
July 12, 2018
DNA纳米结构充当脂质翻转酶

DNA纳米结构充当脂质翻转酶

合成的结构体有朝一日或可替代疾病中受损的结构体
July 2, 2018
无氨条件下进行伯奇还原反应

无氨条件下进行伯奇还原反应

冠醚简化了经典反应的设置
June 17, 2018
台湾生物科技产业处于十字路口

台湾生物科技产业处于十字路口

经过数年强劲扩张，该产业正感受成长之痛
June 11, 2018
赢创信守于长远研究

赢创信守于长远研究

德国化学制造商在技术支持和能开辟新市场的基础研发之间寻求平衡
May 7, 2018
事业的阶梯：贺耘

事业的阶梯：贺耘

学界和产业的机遇吸引中国化学家赴美，后又返华
May 2, 2018
澳门博彩业助力科学发展

澳门博彩业助力科学发展

博彩之都支持基础研究，提升大学排名并吸引企业
April 23, 2018