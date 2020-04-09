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锂离子电池开拓者获得2019年诺贝尔化学奖 因开发充电电池的化学成分，John B. Goodenough（约翰.古迪纳夫）, M. Stanley Whittingham（斯坦利.惠廷厄姆），和 Akira Yoshino（吉野彰）将分享此奖。

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博德研究所在与伯克利就CRISPR专利案中胜诉 这两家研究机构关于CRISPR / Cas9专利的法律纠纷案很可能就此画上句号