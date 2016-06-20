纳米棒在高湿度下释放水分

Credit: Nat. Nanotech.

实时排水

为了制作这种纳米棒，该团队将氯化铁加入由二硫化碳、1-己醇和1,8-二氮杂双环十一碳-7-烯配制而成的离子溶液中。成功合成该材料的 David Lao 说，二硫化碳的催化分解可能是造成这种结构的原因，该结构由碳、铁、硫、氧、和氮元素组成。

上述过程为什么能够产生这种对于湿度具有如此独特效应的、具有完美的化学和几何结构的纳米棒，这仍然是个谜。不过该团队对纳米棒在高湿度条件下排水的现象提出了一个理论。