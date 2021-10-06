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Nobel Prize

جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2021 تحتفي بالعلماء الذين قاموا بنمذجة مناخ الأرض وأنظمة مُعقدة أخرى

نصف الجائزة تم تقسيمها بالتساوي بين Syukuro Manabe و Klaus Hasselmann لدورهم في نمذجة المناخ، والنصف الآخر لـ Giorgio Parisi لدراساته في الأنظمة الفوضوية

by Mitch Jacoby
October 6, 2021
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Photos of Nobel prize in physics winners Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann, and Giorgio Parisi .
Credit: Credit: Kyodo/Associated Press (Manabe); BBVA Foundation (Hasselmann); press office, Sapienza, University of Rome (Parisi)
فاز Syukuro Manabe ، Klaus Hasselmann و Giorgio Parisi بجائزة نوبل الفيزياء لعام 2021للاعتراف بعملهم على الأنظمة المُعقدة

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جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2021 حصل عليها ثلاث علماء لإنجازاتهم في فهم الأنظمة المُعقدة، بما فيها مناخ الأرض.

تم إعطاء نصف الجائزة المُقدرة بحوالي 1.1 مليون دولار لكُلٍ من Syukuro Manabe من جامعة برينستون بالولايات المتحدة الأمريكية وKlaus Hasselmann من معهد ماكس بلانك لعلم الأرصاد الجوية، بهامبورج ألمانيا، لـ ” النمذجة الفيزيائية لمناخ كوكب الأرض، لقياس التغيُر والتنبؤ بالاحتباس الحراري بشكل موثوق“. عملهم أدى إلى تطوير نماذج حسابية تشرح بيانات التغير المناخي التي تم مراقبتها، والتي تستطيع التنبؤ بالنتائج المستقبلية بناء على ظواهر المحيط، دورة الكربون، الأنشطة البشرية، ومتُغيرات متداخلة أخرى.

تم منح النصف الآخر إلى Giorgio Parisi من جامعة روما سابينزا لاكتشافه ” التفاعل المشترك بين الاضطرابات والتقلبات في الأنظمة الفيزيائية للكون، بداية من أصغر الذرات وصولاً لأكبر الكواكب. “

في ستينيات القرن الماضي، أظهر Manabe أن زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أدى إلى زيادة في درجة حرارة سطح الكوكب. بعد حوالي عشر سنوات، طور Hasselmann طُرق حسابية منحت الدقة في النماذج الأولية للمناخ بالرغم من الطبيعة العشوائية والمتغيرة الواضحة للطقس. Parisi الذي قام بدراسة المواد المُعقدة عشوائية التركيب، طور تقنيات رياضية لكشف النِقاب عن هيكلية وأنماط خفية في الأنظمة التي تبدو عشوائية للغاية بشكل واضح.

Global map shows different colors for different amounts of warming. Generally speaking, land and the poles show the greatest increases in temperature while the oceans show less.
Credit: Credit: Patterson Clark/Politico Pro DataPoint2
من خلال دمج التعقيد، نماذج المناخ تتنبأ حول كيف ستتأثر درجات حرارة الكوكب مع ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون CO₂. هذه الخريطة توضح توقعات حول زيادة مُقدرة بـ 1.5 ° مئوية في حرارة الكوكب

في المؤتمر الصحفي لجائزة نوبل الذي أُقيم اليوم في ستوكهولم، أشار John Wettlaufer أخصائي علوم الأرض والكواكب بجامعة ييل، أن فهمنا للظواهر شديدة التعقيد مثل التغيرات المناخية يتطلب النظر في العديد من الآليات الفردية المعقدة واكتشاف كيف يُمكننا نسجهم معاً للحصول على تنبؤات دقيقة. كما وضح، أن هذا هو الأمر الذي حققه الحائزون على الجائزة هذا العام.

قال Eystein Jansen، خبير في المناخ بجامعة برغن في بريد إلكتروني” أنا مبتهج للغاية بجائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام”. هؤلاء الباحثون رائدون في تطوير نماذج لمحاكاة نظام المناخ، إنها الفيزياء، وروابطها المشتركة مع الفروع الأخرى“. بدأ عملهم بنماذج تناولت جوانب أساسية في ديناميكية الغلاف الجوي وكيف ستؤثر الأنشطة البشرية على المناخ. مساهمات هؤلاء العلماء تم تطويرها إلى نماذج نظام الأرض المعقدة التي تدمج المحيط، الغطاء النباتي، دورة الكربون، الضَبُوب “الهباء الجوي”، والدورات الحيوية الجيولوجية الكيميائية الأخرى لتوقع السيناريوهات المستقبلية للكوكب. هذه النماذج تُستخدم بواسطة باحثين من جميع أنحاء العالم لفهم العِلم وراء التغيرات المناخية.

يقول Jansen “ فهمنا وقلقنا الحالي حول التغيُر المناخي يتوقف على التطورات التي قامت وستقوم على أساس عملهم” وأضاف، عملهم أدى إلى منافع مهمة للبشرية وكذلك اتفاقات مناخية مثل اتفاق باريس.

عَرَف سير Brian Hoskins، عالِم التغيُر المناخي بجامعة إمبريال كوليدج لندن كُلاً من Manabe و Hasselmannمُنذ عام 1970. بالإضافة لإشادته بكلا الباحثين لعملهم الرائد، أضاف في بريده الإلكتروني" كلا الرجلين كانا وما زالا مُشجعين لصغار العلماء وكذلك مصدر إلهام لزملائهم حول العالم".

هذه المقالة تأتيكم بالتعاون بين C&EN , الفرع الأردني الدولي للعلوم الكيميائية من الجمعية الكيميائية الامريكية و منشورات الجمعية الكيميائية الامريكية. القصة الاصلية (باللغة الإنجليزية) يمكن ايجادها هنا.

Translated by: Ahmad Farag El-Sabruti, Egypt

Proofread by: Fadwa M. Odeh, PhD, The University of Jordan

Chemical & Engineering News
ISSN 0009-2347
Copyright © 2024 American Chemical Society

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