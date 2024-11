Council’s recorded vote on amendment to petition

Ex officio councilors

John E. Adams, Yes; Bruce E. Bursten, Yes; William F. Carroll Jr., Yes; Bonnie A. Charpentier, Yes; Thomas Connelly, Yes; Peter K. Dorhout, Yes; Luis A. Echegoyen, No; Rigoberto Hernandez, Yes; Catherine T. Hunt, Yes; Paul W. Jagodzinski, Yes; Wayne E. Jones Jr., Yes; Lee H. Latimer, Yes; Katherine L. Lee, Yes; Flint H. Lewis, No; Ingrid Montes, Yes; E. Ann Nalley, Yes; Donna Nelson, Abstain; Gordon L. Nelson, Yes; Attila E. Pavlath, Yes; Dorothy J. Phillips, Yes; Barbara Sawrey, Yes; Diane Grob Schmidt, Yes; Kathleen M. Schulz, Yes; Bassam Z. Shakhashiri, Yes; Marinda Li Wu, Yes.

Division councilors

Agricultural and Food Chemistry: Michael Appell, Yes; John W. Finley, No; Michael H. Tunick, Yes; Michael C. Qian, Yes.

Agrochemicals: Rodney M. Bennett, Yes; Jeanette M. Van Emon, Abstain.

Analytical Chemistry: Michelle V. Buchanan, Yes; Bryant C. Nelson, Yes; Susan J. Olesik, Yes; Emily A. Smith, Abstain.

Biochemical Technology: Arindam Bose, No; Cynthia H. Collins, No; Sadettin Ozturk, Yes; Sharon P. Shoemaker, Yes.

Biological Chemistry: Barbara L. Golden, Abstain; Andrew S. Murkin, No; Coran Watanabe, Yes; Robert E. Minto, Yes.

Business Development and Management: Janet L. Bryant, No.

Carbohydrate Chemistry: Anthony S. Serianni, Yes.

Catalysis Science and Technology: Anne M. Gaffney, No; Charles Peden, Yes.

Cellulose and Renewable Materials: Kevin J. Edgar, Yes; Lucian A. Lucia, Yes; Sheila M. Murphy, No.

Chemical Education: Roxie Allen, Yes; Iona Black, Yes; Sally B. Mitchell, No; Laura J. Anna, No.

Chemical Health and Safety: Debbie M. Decker, Yes; Frankie K. Wood-Black, Yes.

Chemical Information: Svetlana Korolev, No; Bonnie Lawlor, Yes; Andrea B. Twiss-Brooks, No.

Chemical Toxicology: Penny Beuning, Yes.

Chemistry and the Law: James C. Carver, Yes; Alan M. Ehrlich, No.

Colloid and Surface Chemistry: Jennifer A. Hollingsworth, Yes; Maria M. Santore, Yes.

Computers in Chemistry: Christine M. Aikens, Yes; Emilio X. Esposito, Yes; Terry R. Stouch, Yes.

Energy and Fuels: Joe D. Allison, Yes; Elise B. Fox, Yes; Lisa Houston, No; Randall E. Winans, Yes.

Environmental Chemistry: V. Dean Adams, Yes; George P. Cobb III, Abstain; Alan W. Elzerman, No; Jillian L. Goldfarb, No.

Fluorine Chemistry: David A. Dixon, Yes.

Geochemistry: Anastasia G. Ilgen, Yes.

History of Chemistry: Roger A. Egolf, Yes; Mary Virginia Orna, Yes.

Industrial and Engineering Chemistry: Spiro D. Alexandratos, Yes; Mary K. Engelman, Yes; Peter M. Smith, Yes; Janet M. Smith, Yes.

Inorganic Chemistry: Debbie C. Crans, Abstain; Karen Goldberg, Yes; Clark R. Landis, Yes.

Medicinal Chemistry: Jane V. Aldrich, No; William J. Greenlee, Yes; Carrie Haskell-Luevano, No; Michael A. Walters, No.

Nuclear Chemistry and Technology: Silvia S. Jurisson, Yes; Graham F. Peaslee, Yes.

Organic Chemistry: David A. Conlon, Yes; Huw M. L. Davies, Yes; Karl B. Hansen, Yes; Katherine N. Maloney, No.

Physical Chemistry: Victor S. Batista, Yes; Judy E. Kim, Abstain; Theresa L. Windus, Yes.

Polymer Chemistry: Mary Ann Meador, Yes; Gregory N. Tew, Yes; Kathryn E. Uhrich, Yes; Laura M. Stratton, Yes.

Polymeric Materials: Science and Engineering: A. Jay Dias, Yes; Benny D. Freeman, Yes; Dean C. Webster, Yes; Theodore Provder, Yes.

Professional Relations: R. Daniel Libby, Yes.

Rubber: John M. Long, Abstain.

Small Chemical Businesses: Joseph E. Sabol, Yes.

Local section councilors

Akron: James E. Duddey, Yes; Daryl L. Stein, Yes.

Alabama: Tracy P. Hamilton, Yes.

Alaska: Patrick Tomco, Yes.

Ames: Javier Vela-Becerra, Yes.

Auburn: Anil C. Banerjee, Yes.

Baton Rouge: Bryan K. Franklin, Yes.

Binghamton: Alexsa Silva, Yes.

Brazosport: Carolyn Ribes, Yes.

California: Bryan Balazs, Yes; Michael T. H. Cheng, Yes; Mark D. Frishberg, No; Sheila Kanodia, No; Eileen M. Nottoli, Yes; James M. Postma, Yes; Elaine S. Yamaguchi, Yes; Alex M. Madonik, Yes.

California Los Padres: Justin A. Russak, Abstain.

Carolina-Piedmont: Matthew K. Chan, Yes; Marilynn J. Sikes, Abstain.

Central Arizona: Douglas J. Sawyer, Yes.

Central Arkansas: Martin D. Perry Jr., Yes.

Central Massachusetts: Meledath Govindan, Yes.

Central New Mexico: Donivan R. Porterfield, Yes; Alexander S. Edgar, Yes.

Central New York: Alyssa C. Thomas, Yes.

Central North Carolina: Robert A. Yokley, No.

Central Ohio Valley: Gary D. Anderson, Yes.

Central Pennsylvania: Lori R. Stepan, Yes.

Central Texas: Raychelle M. Burks, Yes; Barry J. Streusand, Yes.

Central Utah: Jennifer B. Nielson, Yes.

Central Wisconsin: David E. Lewis, Yes.

Chattanooga: Rebecca Riggs, Yes.

Chemical Society of Washington: Allison Aldridge, No; Alan J. Anderson, Yes; Joseph M. Antonucci, Yes; John M. Malin, Yes; Sara V. Orski, Yes; Judith F. Rubinson, Yes; Bradley A. Scates, Yes; Jennifer Young Tanir, Yes; Christopher W. Avery, No.

Chicago: Charles E. Cannon, Yes; Kenneth P. Fivizzani, Yes; Russell W. Johnson, Yes; Fran K. Kravitz, Yes; Margaret Stowell Levenberg, Yes; Milt Levenberg, Yes; Inessa Miller, Yes; Susan Shih, Yes; Josh W. Kurutz, Yes.