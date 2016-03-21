Advertisement

This site uses cookies to enhance your user experience. By continuing to use this site you are agreeing to our COOKIE POLICY.

ACCEPT AND CLOSE

If you have an ACS member number, please enter it here so we can link this account to your membership. (optional)

ACS values your privacy. By submitting your information, you are gaining access to C&EN and subscribing to our weekly newsletter. We use the information you provide to make your reading experience better, and we will never sell your data to third party members.

Cyber Savings Season: Get 30% off ACS membership with promo code CYBER24. Offer valid though Dec. 11.

Already an ACS Member?  

Basic

$0 Community Associate

ACS’s Basic Package keeps you connected with C&EN and ACS.

  • Access to 6 digital C&EN articles per month on cen.acs.org
  • Weekly delivery of the C&EN Essential newsletter
JOIN NOW
Standard

$80 Regular Members & Society Affiliates

ACS’s Standard Package lets you stay up to date with C&EN, stay active in ACS, and save.

Eligibility restrictions apply. Review ACS Membership Packages to see if you qualify.

JOIN NOW
Premium

$160 Regular Members & Society Affiliates
$55 Graduate Students
$25 Undergraduate Students

ACS’s Premium Package gives you full access to C&EN and everything the ACS Community has to offer.

  • Unlimited access to C&EN’s daily news coverage on cen.acs.org
  • Weekly delivery of the C&EN Magazine in print or digital format
  • Access to our Chemistry News by C&EN mobile app
  • Significant discounts on registration for most ACS-sponsored meetings
ACS offers discounts for some countries outside the United States. This discount is shown at checkout, if applicable.

JOIN NOW

Thank you!

Your account has been created successfully, and a confirmation email is on the way.

Your username is now your ACS ID.

ENJOY UNLIMITED ACCES TO C&EN

Business

C&EN 中文版

C&EN 药品成分制造商SK Biotek简介

利用母公司在炼油领域的经验，这家韩国定制药物制造商引导它的客户接受连续工艺。

by Jean-François Tremblay
March 21, 2016 | A version of this story appeared in Volume 94, Issue 12
Advertisement

Most Popular in Business

SK Biotek 的一位操作员在制药反应釜旁走动。
Credit: Jean-Francois Tremblay
图：SK Biotek位于韩国大田（Daejeon，South Korea）的工厂

针对市场定位，SK Biotek本可以采用其他韩国同行的类似的口号：价格更优，质量媲美日本或西方国家产品。但该成长迅速的精细化学品制造商摒弃了这一“久经考验”的策略，将自身定位为一家技术精湛，通过连续工艺制备药品的制造商。

SK Biotek 信息一览

▸ 总部: 韩国大田（Daejeon，South Korea）

▸ 主营业务:活性药物成分的定制生产

▸ 工厂:一个位于大田市；一个位于韩国世宗市(Sejong, South Korea)（在建的大型工厂）

▸ 销售: 2015年7500万美元

▸ 员工人数:200名

▸ 母公司:SK集团（SK Holdings），在全球拥有80，000多名员工的大型企业集团

连续工艺优势

“很多时候，连续工艺流程比间歇工艺流程成本低” SK Biotek公司的首席执行官Jun-Ku Park指出，连续工艺流程更便于回收溶剂，可以更有效地使用催化剂。

“连续工艺更适用于极端反应”他补充道，连续工艺对于工人而言更安全，因为所有反应都在可控内范围内完成，故在生产过程中工人们受到有毒物质伤害的风险更低。而由于反应得到更好的控制，生产安全性也得以提升。

在制药行业，连续工艺并非新概念。一些制药公司曾尝试开展利用连续工艺替换间歇式工艺的研究项目，设备制造商也开发出相应设备。但截止至目前，连续工艺仍未能成为药物合成的一种标准程序。而韩国SK Biotek 坚定不移地推广连续工艺，使其脱颖而出。

“我们的工艺研发技术源于精炼和石化行业，这是我们集团历史的一部分”Park介绍说。SK Biotek是SK集团的子公司，SK集团是一个大型企业集团，在全球拥有80，000多名员工，年销售额达1570亿美元。石油化工公司SK Innovation是SK集团的主要公司之一，也是韩国最大的炼油厂和化工公司。而Jun-Ku Park本身也是一名化学工程师，他曾从业于炼油业，后转向制药行业。

规模扩大在即

二十年前，SK集团向制药领域扩张，设立生命科学事业部。20世纪90年代中期，SK Biotek的前身开始了医药中间体定制生产业务，2009年开始生产活性药物成分（API,Active Pharmaceutical Ingredients）

SK Biotek公司2015年的销售额为7500万美元，有200名员工，是SK集团较小的子公司之一。但在不远的将来，其业务规模和重要性可能会迅速增大和提升。

据几篇最新报道，SK集团正在与一些定制药物生产商进行收购洽谈，这些生产商可能会与 SK Biotek合并。Park回应称，这些报道基本属实。他表示这些举措的主要目的之一是在 SK Biotek 现有的化工制造的基础上增加成品药剂的生产能力。他同时表示目前自己不能对这些报道发表进一步的评论。

即使不考虑这些收购行为，SK Biotek的发展速度也已经很快。公司今年的销售额有可能增加三分之一，达到1亿美元，Park表示。预计在第二家规模更大的制造厂明年投产后，SK Biotek的业务将进一步扩大至1亿5千万美元。

这家预计明年投产的第二家制造厂位于韩国世宗市(Sejong, South Korea)。该工厂的投资为 7千万美元，拥有连续工艺生产流程的配套设备，能够将SK Biotek的批次反应器生产能力提高两倍，达到近500立方（500㎥）。目前，SK Biotek公司的所有设施均位于世宗市南30公里外的大田市（Daejeon，South Korea）。尽管 SK Biotek正在大力推广连续工艺，但公司超过三分之二的产量仍来自相对传统的生产工艺。据Park介绍，目前SK Biotek的客户基本都来自西方国家和日本，公司的成本以及价格介于欧洲和中国之间。他说，对于客户而言，SK Biotek的另一个优势是地理位置临近中国，中国是全球制药行业最大的原材料来源地。

商业意义之论

“在制药行业，韩国被看好”，Roger LaForce说，他是一家精细化工公司的前总裁，目前负责LaForce Business Solutions公司，该公司位于瑞士，主要提供化学生物技术，尤其是制药领域的管理和咨询服务。在他看来，韩国是创新型生物制药公司和先进化工的大本营。“且韩国的经济发展也被认为与日本和西方国家在同一水平线上”他说。

不过，SK Biotek想要说服客户选择连续工艺，是一项艰巨的挑战，LaForce表示。该工艺确实有很多的优势，如在进行制氢等危险反应时，该工艺较为可取。正是这些原因，许多制药公司和承包商都研究过连续工艺，虽然并未成功使用，他说。

行业领先的瑞士定制药物制造商龙沙集团（Lonza）早在2012年便宣布将在位于瑞士菲斯普（Visp）的厂址对连续工艺进行投资。新建的工厂将主要从事“极端条件”下的化学反应，并能够制造大量医药化学品。LaForce曾于2013年考察过龙沙使用连续工艺流程的工厂，他认为该公司在这一领域的技术实力“很强”。

而来自葡萄牙定制药物生产商好利安（Hovione）则在几天前宣布将在新泽西（New Jersey）修建一个使用连续工艺的制药厂。该厂将为福泰制药公司（Vertex Pharmaceuticals）生产成品片剂。

LaForce认为，相比而言，连续工艺对大规模化学品生产更有商业意义。而目前制药行业内常见的规模是每年 500 吨或更小，对于这些规模而言，连续工艺的商业意义相对较小。例如，好利安与福泰制药之间的合同仅占好利安总销售额的小部分。

对连续工艺感兴趣的通常是那些还未将药物投入市场的公司，LaForce说，如果制药公司在获得新药物上市的监管许可之后，再想以较低成本改变生产工艺则为时已晚。

对此 Park 表示，SK Biotek大部分的客户为大型制药公司，且其药物分子在进行II期临床试验，II期临床试验阶段的生产工艺还未经监管部门审查。此外，据Park介绍SK Biotek拥有一家中试工厂，能够对连续工艺进行试验，同时还能为临床试验提供活性成分。

Park 表示，很多时候，连续工艺对小规模生产同样有意义，这取决于生产所涉及的化学过程。除了可能降低成本外，连续工艺还能提高质量和安全性，他说因此，选择连续合成工艺的制药公司与监管部门打交道会更为轻松，例如美国食品和药品管理局（U.S. Food and Drug Administration，FDA）多年以来一直鼓励制药商考虑连续工艺。

Park 指出，以往所采用的传统间歇工艺需要更多的人为干预，会增加出错几率。相比之下，连续工艺更为自动化，出错几率较低。近三年以来，SK Biotek受到美国、日本和欧洲相关监管部门的检查，几乎没有发现需要改进的地方。

尽管目前SK Biotek的大部分客户都是因其间歇式工艺的加工能力而来，但Park 坚信连续合成工艺会赢得顾客青睐。他预计，当2017年公司的新工厂开工时，大部分的产量将来自连续工艺业务。

Article:

This article has been sent to the following recipient:

0 /1 FREE ARTICLES LEFT THIS MONTH Remaining
Chemistry matters. Join us to get the news you need.
GET MORE
GET MORE