C&EN 药品成分制造商SK Biotek简介

Credit: Jean-Francois Tremblay

针对市场定位，SK Biotek本可以采用其他韩国同行的类似的口号：价格更优，质量媲美日本或西方国家产品。但该成长迅速的精细化学品制造商摒弃了这一“久经考验”的策略，将自身定位为一家技术精湛，通过连续工艺制备药品的制造商。

SK Biotek 信息一览 ▸ 总部: 韩国大田（Daejeon，South Korea） ▸ 主营业务:活性药物成分的定制生产 ▸ 工厂:一个位于大田市；一个位于韩国世宗市(Sejong, South Korea)（在建的大型工厂） ▸ 销售: 2015年7500万美元 ▸ 员工人数:200名 ▸ 母公司:SK集团（SK Holdings），在全球拥有80，000多名员工的大型企业集团

连续工艺优势

“很多时候，连续工艺流程比间歇工艺流程成本低” SK Biotek公司的首席执行官Jun-Ku Park指出，连续工艺流程更便于回收溶剂，可以更有效地使用催化剂。

“连续工艺更适用于极端反应”他补充道，连续工艺对于工人而言更安全，因为所有反应都在可控内范围内完成，故在生产过程中工人们受到有毒物质伤害的风险更低。而由于反应得到更好的控制，生产安全性也得以提升。

在制药行业，连续工艺并非新概念。一些制药公司曾尝试开展利用连续工艺替换间歇式工艺的研究项目，设备制造商也开发出相应设备。但截止至目前，连续工艺仍未能成为药物合成的一种标准程序。而韩国SK Biotek 坚定不移地推广连续工艺，使其脱颖而出。

“我们的工艺研发技术源于精炼和石化行业，这是我们集团历史的一部分”Park介绍说。SK Biotek是SK集团的子公司，SK集团是一个大型企业集团，在全球拥有80，000多名员工，年销售额达1570亿美元。石油化工公司SK Innovation是SK集团的主要公司之一，也是韩国最大的炼油厂和化工公司。而Jun-Ku Park本身也是一名化学工程师，他曾从业于炼油业，后转向制药行业。

规模扩大在即

二十年前，SK集团向制药领域扩张，设立生命科学事业部。20世纪90年代中期，SK Biotek的前身开始了医药中间体定制生产业务，2009年开始生产活性药物成分（API,Active Pharmaceutical Ingredients）。

SK Biotek公司2015年的销售额为7500万美元，有200名员工，是SK集团较小的子公司之一。但在不远的将来，其业务规模和重要性可能会迅速增大和提升。

据几篇最新报道，SK集团正在与一些定制药物生产商进行收购洽谈，这些生产商可能会与 SK Biotek合并。Park回应称，这些报道基本属实。他表示这些举措的主要目的之一是在 SK Biotek 现有的化工制造的基础上增加成品药剂的生产能力。他同时表示目前自己不能对这些报道发表进一步的评论。

即使不考虑这些收购行为，SK Biotek的发展速度也已经很快。公司今年的销售额有可能增加三分之一，达到1亿美元，Park表示。预计在第二家规模更大的制造厂明年投产后，SK Biotek的业务将进一步扩大至1亿5千万美元。

这家预计明年投产的第二家制造厂位于韩国世宗市(Sejong, South Korea)。该工厂的投资为 7千万美元，拥有连续工艺生产流程的配套设备，能够将SK Biotek的批次反应器生产能力提高两倍，达到近500立方（500㎥）。目前，SK Biotek公司的所有设施均位于世宗市南30公里外的大田市（Daejeon，South Korea）。尽管 SK Biotek正在大力推广连续工艺，但公司超过三分之二的产量仍来自相对传统的生产工艺。据Park介绍，目前SK Biotek的客户基本都来自西方国家和日本，公司的成本以及价格介于欧洲和中国之间。他说，对于客户而言，SK Biotek的另一个优势是地理位置临近中国，中国是全球制药行业最大的原材料来源地。

商业意义之论

“在制药行业，韩国被看好”，Roger LaForce说，他是一家精细化工公司的前总裁，目前负责LaForce Business Solutions公司，该公司位于瑞士，主要提供化学生物技术，尤其是制药领域的管理和咨询服务。在他看来，韩国是创新型生物制药公司和先进化工的大本营。“且韩国的经济发展也被认为与日本和西方国家在同一水平线上”他说。

不过，SK Biotek想要说服客户选择连续工艺，是一项艰巨的挑战，LaForce表示。该工艺确实有很多的优势，如在进行制氢等危险反应时，该工艺较为可取。正是这些原因，许多制药公司和承包商都研究过连续工艺，虽然并未成功使用，他说。

行业领先的瑞士定制药物制造商龙沙集团（Lonza）早在2012年便宣布将在位于瑞士菲斯普（Visp）的厂址对连续工艺进行投资。新建的工厂将主要从事“极端条件”下的化学反应，并能够制造大量医药化学品。LaForce曾于2013年考察过龙沙使用连续工艺流程的工厂，他认为该公司在这一领域的技术实力“很强”。

而来自葡萄牙定制药物生产商好利安（Hovione）则在几天前宣布将在新泽西（New Jersey）修建一个使用连续工艺的制药厂。该厂将为福泰制药公司（Vertex Pharmaceuticals）生产成品片剂。

LaForce认为，相比而言，连续工艺对大规模化学品生产更有商业意义。而目前制药行业内常见的规模是每年 500 吨或更小，对于这些规模而言，连续工艺的商业意义相对较小。例如，好利安与福泰制药之间的合同仅占好利安总销售额的小部分。

对连续工艺感兴趣的通常是那些还未将药物投入市场的公司，LaForce说，如果制药公司在获得新药物上市的监管许可之后，再想以较低成本改变生产工艺则为时已晚。

对此 Park 表示，SK Biotek大部分的客户为大型制药公司，且其药物分子在进行II期临床试验，II期临床试验阶段的生产工艺还未经监管部门审查。此外，据Park介绍SK Biotek拥有一家中试工厂，能够对连续工艺进行试验，同时还能为临床试验提供活性成分。

Park 表示，很多时候，连续工艺对小规模生产同样有意义，这取决于生产所涉及的化学过程。除了可能降低成本外，连续工艺还能提高质量和安全性，他说因此，选择连续合成工艺的制药公司与监管部门打交道会更为轻松，例如美国食品和药品管理局（U.S. Food and Drug Administration，FDA）多年以来一直鼓励制药商考虑连续工艺。

Park 指出，以往所采用的传统间歇工艺需要更多的人为干预，会增加出错几率。相比之下，连续工艺更为自动化，出错几率较低。近三年以来，SK Biotek受到美国、日本和欧洲相关监管部门的检查，几乎没有发现需要改进的地方。