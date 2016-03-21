科学家争论治理有毒藻华的最佳方法

Credit: 图片由 Richard Stumpf 提供

问题要追溯到 2014 年春天的俄亥俄州托莱多市，猛烈的暴风雨使大量营养物质猛然灌入伊利湖。到了夏季末时，大量的蓝绿藻类（又称为蓝藻菌）使该市的饮水系统陷入瘫痪。

农田径流和温暖平静的夏季水体为藻类提供了养料，使它们布满湖面，并开始慢慢地向水中释放毒素。最常见的一种毒素是微囊藻素，达到了 2.5 µg/L 的水平，超过了世界卫生组织 (WHO) 规定的 1 µg/L 安全限值。托莱多市每年花费 3 百万到 4 百万美金对供水进行处理。

“有害的赤潮是我们在全球范围内需要面对的最严重的水质问题之一。”渥太华大学水域生态学家 Diane Orihel 说道。由此导致的昂贵的水处理、物业的贬值、以及鱼类资源的减少，使美国每年遭受 20 亿美元的经济损失。“由于蓝藻菌能够制造大脑和肝脏毒素，因此有牲畜、宠物和人类因为这些藻类灾害患病甚至死亡的案例，”她说道。

藻类要茁壮成长所需的氮是磷的 10 到 40 倍。一般来讲，当氮磷比率较低时，微生物生长主要受氮的限制，而氮磷比较高时，生长率主要由磷控制。但水质管理者们试图从生态系统的角度控制藻华时，这些看似简单的规则却变得更复杂、更难运用。

磷模型

疯狂争食 Credit: 改编自 Environ. Microbiol. 2016, DOI:10.1111/1462-2920.13035

亚伯达大学的水生生态学家 David Schindler 博士说道，20 世纪 60 年代时越来越多的湖泊变成淡绿色，但研究者对造成藻类过度生长的原因各执一词。清洁剂行业首推的理论认为，藻类灾害是碳而不是磷造成的。该理论的依据是一些短期的实验：科学家将湖水舀到瓶中，加入碳，随后观察藻类的繁殖情况。

20 世纪 70 年代中期，Schindler 终结了碳理论。他和他的同事向安大略实验湖泊区中的一整片湖泊加入磷和氮。 尽管碳水平很低，这片湖泊还是被藻类染成了绿色。在另一片沙漏形状的湖泊中，研究者在湖泊中间最窄处修建了一个障碍物，将湖泊分成两半。他们向两半湖水中都加入了碳和氮，但只在其中一半加入了磷。加磷的这一边是绿色，充满浮渣的湖水，而没有加磷的这一边是蓝色清澈的湖水，这幅对比鲜明的照片说服了全世界的监管者禁止在清洁剂中使用磷酸盐，并减少污水厂的磷排放。

Schindler 解释说，当科学家在湖中加入磷时，藻类会在春季大量地生长并发展成为藻华，当中以硅藻和其他水生甲壳动物喜欢食用的藻类为主。但随着藻华继续发展，藻类消耗掉湖水中所有溶解的无机氮，变成所谓的“受限于氮”。

所以，从仲夏到早秋，蓝藻菌由于能够从大气中提取气态氮并将其转化成更有用的分子形式，蔓延开来控制了湖泊。事实上，科学家不赞同通过控制氮来治理藻类灾害，并指出蓝藻菌能够“固氮”，以此来支持他们的观点。他们说，固氮微生物永远不会真正受限于氮。

无论是哪种情况，随着寒冷天气的到来，藻类会死亡，而其残留物则会沉到湖底，使沉积物富营养化。

到了春天，沉积物释放出储存的磷，而随着农田径流等外部输入的到来，开始了第二年的新一轮藻类孳生。年复一年，湖水积累了大量的磷、氮和碳，在沉积物和藻类之间反复循环。

今天，随着污染导致的过量磷元素流入湖泊，这些水体可能看起来像是受氮元素限制的。然而，控磷呼吁者指出，五大湖区和许多欧洲湖泊的个案研究显示，停止增加磷元素后，湖泊能够恢复清澈，这说明湖水实际上是受磷限制的。

双养份控制

Credit: Hans Paerl

但一些科学家仍然认为控磷不是最终的解决方案。

“我们应该考虑同时控制湖水中的氮和磷，因为淡水生态系统是与沿海水域相连的，而沿海水域通常是受氮限制的。” 犹他州立大学的水生生态学家 Wayne Wurtsbaugh 表示。盐水的化学构成导致沿海水域中的磷比氮要丰富得多。在富含铁元素的淡水中，磷会与铁结合，形成藻类无法吸收利用的磷酸亚铁矿物质。但在盐水系统中，铁能够与许多盐基硫化物发生反应，因此与氮相比，盐水中的藻类更容易从中获得磷。

从墨西哥湾到中国的长江三角洲，科学家已经记录了全球沿海地区由于氮元素造成的藻华爆发，Paerl 说道。

欧盟的《水框架指令》给出了用于保护沿海水域的磷和氮养份的限值。但一些专家称，双养份控制同样可能对淡水湖起作用。在过去的一些研究中，科学家控制了 20 片淡水湖中的养份含量，Wurtsbaugh 对这些研究进行了仔细考察。他发现仅富含磷或仅富含氮的湖泊，其藻类生物量增加了两倍到三倍。但当研究者令湖水同时富含磷和氮时，藻类的产量激增了 10 倍。研究结果提示，磷和氮对于藻类生长具有协同作用，他说。

“太湖中生长的主要是蓝藻菌，而蓝藻菌不能固氮，因此它们需要外来的氮素输入，”Paerl 说道。向太湖输入城市和农田废水的流域，支持着中国大约 11% 的经济。当 Paerl 和他的团队向悬浮在湖水中的围隔生态系统—底部封闭的玻璃纤维圆罐—中加入不同量的养份时，同时加入磷和氮时藻类生长最为迅猛（PLOS One 2014, DOI: 10.1371/journal.pone.0113123）。Paerl 及其中国同事说服了当地官员同时减少湖水的磷和氮输入，直到沉积物中储存的养份完全耗尽。

“但要除掉氮元素并不容易，因为氮化合物非常易溶，而且在废水处理厂中不像磷那样容易沉淀，”Paerl 说道。要从废水中除掉氮，需要让水流过一些特殊的细菌，这些细菌能够俘获氮元素，并将其分离转化成其他形式。

时间和空间至关重要

认为磷是限制性养份的研究者通常以一年的时间尺度和十年的时间尺度来考察湖水中磷元素起重要作用的各个过程。而认为氮是控制性因素的科学家则考察一些短期的事件，例如夏末突然爆发的藻华规模非常大，以至于消耗掉了大部分可用的氮素，导致其现在受到氮养份的限制。

越来越多的研究显示，氮含量的增加会影响藻华中蓝藻菌物种的组成，使得它们更具毒性，Sterner 说道。其他研究显示，系统中氮元素的量在控制藻华生物量方面只起次要作用。但市政部门在污水除磷氮项目上可能会踌躇不前，因为其成本可能达到单独除磷的四到八倍。“此外，现在的科学水平还无法预测减少一定量的氮会带来怎样的好处，”Sterner 説。

“我们对营养物质已经有那么多了不起的研究，可是到了 2016 年我们还在争论藻类生长到底是由什么限制的，这简直不可思议，” Sterner 説。但争论会依然持续，直到进行一次长期的、覆盖整片湖泊的实验，就像 20 世纪 70 年代 Schindler 做的那次只增加氮而不增加磷的实验，他说道。

新的应对策略

像加拿大的很多草原湖泊和水库一样，亚伯达的那卡门湖磷含量高，而铁含量低。因此渥太华大学的磷控制倡导者 Orihel 想知道，向湖水中加入铁是不是能够通过生成磷酸亚铁来锁住水中的磷。

Orihel 和她的团队用铁元素对那卡门湖中的底部开放的围隔生态系统进行了富营养化，这种处理方法将开放水域中的磷浓度减少了 56-72%，抑制了蓝藻菌藻华，甚至将微囊藻素的浓度控制在水质指标以内。“但这并不是解决所有问题的灵丹妙药；这种方法必须与减少营养物污染相结合，”Orihel 说。

美国和加拿大最近达成协议，将流入伊利湖的磷输入减少 40%。即便伊利湖的治理目标强调磷的作用而忽视了氮的作用，控制农田磷流失的最佳治理方法—例如改善施肥水平以及种植能够吸收营养物质的植物缓冲区—将对减少磷和氮两种物质的排放都有积极的影响，Obenour 说道。