化学家们宣布环戊二烯基无用论的终结

化学家们有时会给自己制造惊喜。如果在一系列的试验中，某种现象并未发生，而且看起来也不可能发生，那么化学家们很快就认为这种现象永远不会发生。直到它真的发生了。

两个研究团队分别独立地发现了与一种常用的过渡金属配体五甲基环戊二烯基三氯化钛（简写为 Cp*）有关的意外现象。

传统上，化学家们认为环戊二烯基配体是“无用”的，也就是说它们能为金属催化剂提供电子支持，但在化学上一般不起作用。这两个研究团队在研究与 Cp*Rh （联吡啶，常用于氢化反应和生成氢的反应中）有关的反应时，发现在生成预期的金属氢化物中间体之后，又生成了一种没有预料到的中间体，其中氢原子迁移到了 Cp* 环中的一个碳原子上。

“这两份研究报告表明，看上去无用的 Cp* 配体实际上能够通过从氢化铑转移质子来可逆地生成 C-H 键，这很引人注目，”来自魏茨曼科学研究所的化学教授 David Milstein 说道，他未参与该研究。“考虑到环戊二烯基金属配合物在均相催化中的广泛应用，在设计和理解有可能涉及质子/氢负离子转移的反应时，我们应当认真考虑这一路径。”