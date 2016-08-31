美元表现强劲，石油价格下滑，全球经济发展举步维艰。在美国化学会（American Chemical Society）旗下《化学与工程新闻》杂志（C&EN） 日前发布的全球化工企业 50 强名单中，这些均得以体现。

COVER STORY C&EN 公布的全球化工企业 50 强 C&EN’s Global Top 50 chemical companies of 2015

据此次调查显示，全球化工企业 50 强的整体销售额急剧下滑。该50家企业在2015年总销售额为7752亿美元（约人民币50155亿元，按2015年12月汇率1:6.47，下文均参照该汇率），相比去年同期下降10.8%。

然而，2015年对化工企业而言并不糟糕，不但前50强中并无一家企业出现亏损，而且其整体利润出现增长。在 50 强企业中，44 家企业发布了利润数据，利润总额达 967 亿美元（约人民币6256.5亿元），比去年同期增长 15.1%；企业的利润率从上一年度的 10.6% 增至当前的 13.5%。

公布的数据显示，2015 年平均油价约为 每桶49 美元（约317元人民币，汇率1:6.47），明显低于 2014 年 每桶93 美元（约569元人民币， 按2014年12月汇率1:6.12）的油价。油价拉低了化学品价格，但同时也使化工企业的原料成本大幅下降。总体来说，油价下跌有利于化工，尤其是亚洲和欧洲的化工企业，与此同时，这些地区化工企业的优势地位正在被美国和中东的天然气化工企业取代。

影响化工企业排名的另一因素是美元的强劲表现。2014 年，欧元兑美元的平均汇率为1.33 美元，2015 年下降为 1.11 美元。此外，日元和韩元等主要货币兑美元的汇率也在下降。因C&EN 将企业销售数据转换为美元，故美元强势也影响到今年的全球排名。

与上一年度相比，本年度全球化工企业 50 强名单出现一些变化。壳牌化学（Shell Chemicals）今年因为未向 C&EN 提供相关数据而未能上榜；英国石油 (British Petroleum，BP)、日本东曹（Tosoh Corpooration）和泰国暹罗水泥（Siam Cement）因工销售下滑也无缘榜单。新入榜的公司则有：从拜耳公司（Bayer）拆分出的科思创（Covestro，路博润（Lubrizol、霍尼韦尔国际（Honeywell International）及加拿大钾肥（Potash Corporation of Saskatchewan）也是榜单中的新成员，后三家公司均

表示化工销售受到美元影响。

1 巴斯夫

2015 年化工业务销售收入：637 亿美元（约4121亿元人民币）

Credit: Chemetall

巴斯夫作为全球最大规模的化工企业已连续十年，但其雄踞榜首的日子或将到头。今年晚些时候陶氏化学（Dow Chemical）将与杜邦公司（DuPont）合并创建陶氏杜邦公司（Dow Du Pont)，这对巴斯夫而言将是一个巨大挑战。今年年初有业界传闻称，巴斯夫计划通过与杜邦公司合作而阻碍陶氏和杜邦的合并。同时，负责陶氏杜邦合并的相关监管部门透露，12月初陶氏和杜邦宣布合并，在此之前巴斯夫曾提出收购杜邦农用化学和种子业务的想法。但是，巴斯夫从未向杜邦发出确定的报价。又有传言称，巴斯夫可能会向已经开展种子业务合作的孟山都（Monsanto Company)出售其农业化学品业务。巴斯夫的这些举动给德国拜耳在以 650 亿美元竞标孟山都项目时带来不安，拜耳目前已被孟山都拒绝。日前巴斯夫完成了一项温和的交易，上个月，巴斯夫以 32 亿美元的价格从雅宝（(Albemarle)收购金属表面处理公司开麦妥（Chemetall）公司。开麦妥掌握的技术符合将更多的铝材应用于汽车这一趋势，将能补充巴斯夫的汽车涂层及材料业务。

2 陶氏化学

2015 年化工业务销售收入：488 亿美元 （约3157亿元人民币）

陶氏化学正带来化工行业十多年来来最大规模的结构调整。陶氏化学与杜邦合并而成市值约 1300 亿美元（约8411亿元人民币）的陶氏杜邦将是一个“庞然大物”，预计其在2015年销售将达到700亿美元（约4529亿元人民币）。这一数据足以使新公司陶氏杜邦成为世界上规模最大的化工公司。该数据还未考虑到陶氏化学于上月完成对道康宁公司（Dow Corning）的收购，会使陶氏化学的销售收入再增加 40 亿美元（约258亿元人民币）。但是，陶氏杜邦并非打算长久如此。预计在陶氏杜邦成立后两年内，它将被分为三家公司：一家材料科学公司、一家专业产品公司、一家大型农用化学品公司 ，而每个公司都有能力进入全球化工企业 50 强之列。陶氏-杜邦的合并促进了其他交易的达成。陶氏-杜邦合并的消息公布后，中国化工（ChemChina）对先正达（Syngenta）和拜尔对孟山都收购的信息也被公布，这些并非巧合。此外，另外一笔与陶氏化学相关的交易也对全球化工企业 50 强榜单造成影响。即陶氏化学在去年将其制氯业务出售给奥林公司（Olin），奥林以大约 70 亿美元（约453亿元人民币）的年度销售额进入榜单。

3 中国石化

2015 年化工业务销售收入：438 亿美元（约2834亿元人民币）

与其它企业一样，石油及相关原材料价格下降导致中国石化的化工业务销售额萎缩。但与此同时，原材料价格的下跌也使这家中国规模最大的化工公司重新实现正常盈利。中国石化董事长王玉普预计2016 年同样会是不平凡的一年。“展望未来，全球经济将呈现低增长、低贸易、低通胀、低投资、高债务的态势”他在公司最近的年度报告中写道，“中国经济保持较快增速但下行压力较大。”

4 沙特基础工业



2015 年化工业务销售收入：343 亿美元（约2219亿元人民币）

21 世纪早期，沙特基础工业公司借助在本国内数十亿美元石油化工项目投资，带领中东地区建设走向繁荣，这也得益于其获得乙烷等大量廉价的天然气原料。随着原材料供应的收紧，公司有意实现业务的多元化。目前，沙特基础工业与中国神华宁夏煤业集团（Shenhua Ningxia Coal Industry Group）正在研究在中国内陆建立一座煤化工厂的可行性；他们和沙特阿拉伯的石油巨头沙特阿美石油公司（Saudi Aramco）正在计划在沙特阿拉伯建立一家原油化工综合企业。同时，沙特基础工业公司和沙特阿美石油公司也否认了为实现沙特阿拉伯经济现代化而进行合并的消息。

5 台塑



2015 年化工业务销售收入：292 亿美元 （约1889亿元人民币）

台湾化工企业台塑集团对许多有关低成本页岩气的美国项目很感兴趣。目前，台塑集团在美国的公司（美国台塑公司）已在美国德克萨斯州的康福特角（Point Comfort, Texas.）建设一座乙烯裂解和丙烷脱氢工厂。去年，另外一家台塑石油化工子公司已公布了一项建立一座 94 亿美元（约608亿元人民币）造价的石油化工综合企业的研究报告，该企业预期在美国路易斯安那州圣詹姆斯（St. James, La）修建，项目共分两期，预计十年完工。

6 英力士

2015 年化工业务销售收入：285 亿美元（约1844亿元人民币）

2015 年度，英力士收益颇丰，其在 C&EN 排名榜单中从原来的第九位跃至第六位。2014 年末，英力士收购了巴斯夫在 德国Styrolution 聚苯乙烯树脂合资公司中持有的股份。同时，该公司刚刚完成了对索尔维（Solvay）在聚氯乙烯合资企业Inovyn 中持有股权的收购，比预期收购时间提前了两年。，英力士在挪威的乙烯裂解公司最近收到了第一批从美国页岩气中低成本提取的乙烷，英力士在苏格兰的正在重启2008年来闲置的乙烯装置，该公司很快也会收到类似低成本乙烷。

7 埃克森美孚

2015 年化工业务销售收入：281 亿美元（约1818亿元人民币）

Credit: ExxonMobil

作为世界上最大的石油之一的化工部门，埃克森美孚化工（ExxonMobil Chemical）可充分利用出现的各种机遇。在德克萨斯州，埃克森美孚正在建造一座乙烯裂解及下游聚乙烯工厂，以充分利用廉价的天然气。在新加坡，埃克森美孚经营其规模最大的化工炼油工厂之一，并开始建造一座直接处理原油的裂解厂。埃克森美孚的研发团队也在积极开展研发工作。4 月，埃克森美孚推出了“卓越”（extreme performance）的聚乙烯 Exceed XP 生产线，该生产线可帮助塑料转化企业更高效地生产薄膜，比传统聚乙烯生产更节省材料。

8 利安德巴塞尔工业

2015 年化工业务销售收入：267 亿美元（约1727亿元人民币）

2014 年，激进投资家 Daniel Loeb 鼓动陶氏化学拆分时，曾在一篇报告中将陶氏和利安德巴塞尔工业进行对比。Loeb 指出，如果陶氏像利安德巴塞尔工业一样，每年可以多赚 25 亿美元（约162亿元人民币）。利安德巴塞尔是财政最保守的大型化工企业之一，也是全球罕见的尚未在美国推出乙烯裂解项目的大公司。通过近年来不断改进，利安德巴塞尔的产能提高了 20%，且与其他竞争对手相比，其裂解设备输出更高效、更低廉。“我相信我们公司会在经营和财务方面成为全球化工企业的标杆，”公司首席执行官 Bhavesh V. (Bob) Patel 在他向股东发出的年度致辞中说。

9 三菱化学

2015 年化工业务销售收入：139 亿美元（约899亿元人民币）

借助收购法液空 (Air Liquide) 的空气分离、一氧化二氮及二氧化碳生产工厂，三菱化学控股集团的工业气体生产公司日本大阳日酸株式会社（ Taiyo Nippon Sanso）向北美市场进军。法液空需要借助出售资产来消除其收购美国空气（Airgas）公司后带来的反垄断问题忧虑。 作为世界上第五大工业气体生产商，大阳日酸株式会社还在泰国和澳大利亚开展了收购工作。同时，三菱化学还在日本水岛和旭化成工业公司（Asahi Kase）共同组建一家乙烯公司。此外，三菱化学旗下三菱丽阳在于国内竞争对手宇部兴产（Ube Industries）和JSR（JSR Corporation）协商在丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（又称“ABS树脂”）业务的合并。

10 杜邦

2015 年化工业务销售收入：207 亿美元（约1339亿元人民币）

再过几个月，自1802 年来为人们所熟知的杜邦将不复存在。杜邦将和陶氏化学合并成为“陶氏杜邦”，并分散至新设立三个子公司中。但杜邦的名字在农用化学品和种子公司将被保留，这些与陶氏杜邦业务不同的公司将留在美国特拉华州维明顿，公司主要生产芳纶及可丽耐等产品，这将在很大程度上沿袭了杜邦业务。但合并不是改变杜邦命运的唯一活动。在 12 月份杜邦宣布合并的同时，还披露将裁员 10%（约54,000 人）的消息。作为合并计划的的一部分，杜邦将其集中研发经营业务重组建为一个小型的科学创新单元。

11 LG 化学

2015 年化工业务销售收入：182 亿美元（约1177亿元人民币）

LG 化学是另外一家涉及农用化学品业务合并及收购的公司，尽管其合并及收购规模与拜耳、中国化工、先正达、陶氏化学及杜邦有所不同。LG 出资 4320 万美元（约2.791亿人民币）收购了东部福阿母韩农有限公司 (Dongbu Farm Hannong)，该公司主要在韩国生产通用作物保护化学品、种子及肥料。此外，LG 化学的管理层对该公司不断扩大的锂离子电池业务的期望很高。

12 法液空

2015 年化工业务销售收入：173 亿美元（约1119亿元人民币）

这个法国工业气体巨擘出资134 亿美元（约867亿元人民币）收购 美国空气（Airgas ）公司，获得了令人艳羡的工业气体资产。在收购这个美国对手之后，法液空的业务在地理范围上呈现了多元化的特征。同时，还为一家长期以来专注大型工业客户的公司增加了零售工业气体业务。通过该交易，法液空应该可以保住全球规模最大的工业气体公司的地位，远超林德公司（ Linde）。不过，法液空 (Air Liquide) 在和空气 (Airgas) 的合并中确实也付出了不少代价，法液空 (Air Liquide) 的收购价格是空气化工产品有限公司（Air Products & Chemicals ）在 2011 年收购竞标价格的两倍左右，那次竞标以失败告终。

13 林德

2015 年化工业务销售收入：168亿美元（约1087亿元人民币）

与其欧洲的工业气体业务主要对手法液空不同，林德并未进行大手笔的收购活动。过去一年来，这家德国公司达成的最大规模的交易是收购美国呼吸道护理公司（American HomePatient），预计年度销售额增加 2.8 亿美元（约18亿元人民币）。为满足需求，林德 (Linde) 扩大其位于美国德克萨斯州拉波特（ La Porte, Texas）的工厂的氖的产能。另外其工程部门取得了另一项进展——名为“dry reforming”的工艺，该工艺可以通过甲烷和二氧化碳制取一氧化碳和氢气，目前正在测试中。

14 阿克苏诺贝尔

2015 年化工业务销售收入：165 亿美元（约1068亿元人民币）

近年来，阿克苏诺贝尔在各大型化工企业中一直是最“安静”的企业之一。但2016 年初，阿克苏诺贝尔以大约 5 亿美元（约32亿元人民币）的价格收购巴斯夫的工业涂层部门。该收购工作增强了阿克苏在装配设备（如洗衣机和冰箱）上钣金涂层方面的业务力量。五月份，该公司在上海设立了拥有150名研发人员的研发中心。

15 东丽工业

2015 年化工业务销售收入：155 亿美元（约1003亿元人民币）

东丽工业是目前世界上规模最大的碳纤维生产企业。日前东丽工业与美国波音公司签订了扩大产品供应量协议，协议称东丽工业将在未来十年对波音 787 梦之翼（787 Dreamliner ）及其他机型供应相关材料，该协议为110亿美元（约712亿元人民币）。为满足订单需求，公司计划出资 4 亿美元在美国南卡罗来纳州斯帕滕伯格（Spartanburg，US）建造碳纤维前体、碳纤维及树脂浸渍织物的生产设施。东丽工业在该领域的投资最终可能高达 10 亿美元（约65亿元人民币）

16 赢创工业

2015 年化工业务销售收入：150 亿美元（约971亿元人民币）

Credit: Evonik

赢创工业正在出资 38 亿美元（约246亿元人民币）收购空气化工产品有限公司的高性能材料业务，对其而言是一次理想的收购。赢创首席执行官 Klaus Engel 将此次收购活动称之为公司有史以来规模最大的一次收购，“这在所有方面与赢创相互补的完美并购。”确实，收购中的所有业务几乎都与其现有业务关联。例如，空气化工产品有限公司的涂层润湿剂能够补充赢创的涂料分散剂及专业硅胶。赢创表示，其研发活动将使营业额到到 2025 年增长 10 亿美元（约65亿元人民币）以上。

17 PPG 工业

2015 年化工业务销售收入：142 亿美元（约919亿元人民币）

5 月份，该公司指出将在 2020 年之前与竞争对手阿克苏合作，并去掉所有涂料产品中的铅。尽管数十年来美国出售的消费品中不再含铅，但是，某些工业涂层的黄色和橙色颜料中仍使用铅。在另外一项环保行动中，PPG 工业 开始和轮胎生产企业普利斯通 (Bridgestone) 研究使用 PPG 的Agilon 改性沉淀二氧化硅来生产轮胎，这样可使燃油效率提升高达 6%。

18 巴西国家化学

2015 年化工业务销售收入：142 亿美元（约919亿元人民币）

Credit: Braskem

巴西规模最大的化工企业逃脱了巴西本国各种厄运。尽管巴西陷入经济困难、丑闻、政治动乱的漩涡，但是巴西货币贬值及石油价格下降却使得巴西国家化学 (Braskem) 免受美国廉价进口商品的冲击，进而使得其在巴西的业务更具竞争力。此外，该公司在墨西哥成立了一家乙烯和聚乙烯合资企业，从而在北美自由贸易区低成本生产中获得立足之地。巴西国家化学还将投资 1 亿美元（约6.5亿元人民币）在巴西卡马萨里（Camaçari, Brazi）的 15% 的化工产品生产转为从美国进口页岩基乙烷。

19 雅苒

2015 年化工业务销售收入：139 亿美元（约899亿元人民币）

尽管2015年的面临肥料市场疲软、停工的困境，但 雅苒 还是实现了销售收入及利润的增长。其通过在拉丁美洲的收购提升了区域业绩。目前，该公司正和巴斯夫一起在德克萨斯州成立一家氨合资公司，为下一次增长坐铺垫。之前拟定的 CF 工业（CF Industries）和 荷兰OCI公司 的收购活动可能会对其全球规模最大的公开上市肥料生产公司的地位构成威胁，但美国财政部新税收规定使该交易活动终止。

20 科思创

2015 年化工业务销售收入：134 亿美元

继 2015 年9 月1 日拜耳材料科学业务（科思创 前身）从拜耳分离出去之后，科思创于本年度首次在 C&EN 排行榜上亮相，并在法兰克福证券交易所上市。目前，拜耳仍然持有该公司 64% 左右的股份，但拜耳最终的计划是将这些股份出售。科思创在独立之后开展了一些重组活动，包括关闭其位于西班牙塔拉戈纳（Tarragona, Spain）的二苯甲烷二异氰酸酯工厂，关闭的原因是成本高及缺少可靠的氯工业来源。此外，公司还取得了一些里程碑式的成果：在德国多马根(Dormagen, Germany0，公司成立了一家生产多元醇的工厂，部分原料来自于二氧化碳。

21 住友化学(

2015 年化工业务销售收入：133 亿美元(约861亿元人民币）

住友化学在过去一年加强了其农用化学品业务。上个月，住友化学收购了印度农药企业 Excel Crop Care 的绝大多数股权，在该国市场上站稳脚跟。住友化学目前出资 2200 万美元用于（(约1.4亿元人民币）在美国伊利诺伊州的利伯蒂维尔（Libertyville, Ill）的一家研究中心。该公司还在巴西圣保罗（São Paulo, Brazil）建造了一家研究中心。

22 信实工业

2015 年化工业务销售收入：129 亿美元(约845亿元人民币）

明年这个时候，这家印度规模最大的化工企业可能将会从美国接收装有廉价页岩气乙烷材料的货船并用于乙烯生产。此外，信实工业一直在关注聚酯业务。最近，该公司在印度的大黑吉（ Dahej, India）配备了用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂（ Polyethylene Terephthalate Resin ）及其主要原材料纯对苯二酸（PTA）的新装置。明年，该公司竣工的一个项目将会使其纯对苯二甲酸（PTA ）原料对二甲苯（p-xylene）的产量翻倍。

23 索尔维

2015 年化工业务销售收入：123 亿美元(约796亿元人民币）

去年年末，这家比利时的重要化工企业结束了其对氰特工业公司（Cytec Industries）的收购，这一美国复合材料生产商将对索尔维飞机材料业务提供支持，将巩固其高端聚合物业务。本月初，索尔维将其所持有的聚氯乙烯合资企业Inovyn股权出售给英力士，比预期提前两年退出股权。该公司还达成一项协议，将其在南美的制氯企业Solvay Indupa出售给巴西的氯碱和烧碱制造商Unipar Carbocloro。

24 拜耳

2015 年化工业务销售收入：115 亿美元（约744亿元人民币）

拜耳在去年发生了巨大变化。九月份，拜耳拆分出了其材料科学业务，这家新的聚氨酯和聚碳酸酯公司名为“科思创”，在今年 C&EN 化工企业排名中首次亮相，排名第 20 位。拜耳任命了新董事会主席 Werner Baumann，其前任Marijn Dekkers

离开拜耳在消费品大亨联合利华（ Unilever）担任最高职位。Baumann 很快接手了业务，主动向孟山都提供 620 亿美元（约4011亿元人民币）的收购要约，两周前该出价提高至 650 亿美元（约4025亿元人民币）。与此同时，业内其他农用化学品及种子产品交易也相继开展，如即将开始的陶氏化学和杜邦的合并以及中国石化未来对先正达的收购。

25 三井化学

2015 年化工业务销售收入：111 亿美元（约718亿元人民币）

过去一年中三井化学继续开展合并工作。今年，公司关闭了位于日本鹿岛（Kashima, Japan）的甲苯二异氰酸酯（toluene diisocyanate ）工厂；公司关闭了在日本大牟田（Omuta, Japan.）设立的二苯甲烷二异氰酸酯（Methylene Diphenyl Diisocyanate，MDI）工厂；此前三井化工还关闭酚类（phenol ）及双酚 A （bisphenol A ）工厂。不过，三井还扩大了其经营范围。比如，三井下个月将在大牟田创建一家芳基异氰酸酯（aliphatic polyisocyanate）工厂。

26 普莱克斯

2015 年化工业务销售收入：108 亿美元（约699亿元人民币）

普莱克斯一直固守本行并不断取得成功。这家位于美国康乃狄克州费尔丹伯里（Danbury, Conn）的工业气体生产企业一直是全球化工企业 50 强中利润最高的企业之一。公司通过投资不断壮大。 2015年对于该公司而言是不寻常的一年。公司开展了一项收购活动，虽然规模较小。公司出资 3.6 亿美元（约23.3亿元人民币）收购了雅苒 在欧洲的二氧化碳业务即其普莱克斯拉控股集团工业气体合资企业（Yara Praxair）中 34% 的股权。

27 信越化学

2015 年化工业务销售收入：106 亿美元（约686亿元人民币）

信越化学是日本化工企业里效益最好的企业之一，2015 年公司利润再次提升。信越美国分公司在经历几年的利润激增之后，与聚氯乙烯（Polyvinyl chloride）相关的利润出现衰退。但是，信越化学的半导体硅部门却一直保持增长。4 月，该公司由Yasuhiko Saitoh 担任新总裁。

28 乐天化学

2015 年化工业务销售收入：104 亿美元（约673亿元人民币）

去年，这家韩国石油化工生产企业采取了新一轮的大胆举措。十月，乐天出资 25 亿美元（约162亿元人民币）收购三星 SDI （Samsung SD）的苯乙烯树脂及聚碳酸酯业务。另外，乐天还以2亿美元（约13亿元人民币）收购了三星 SDI 的精细化学品工厂。另外较大交易有：收购马烯烃和聚烯烃生产商 Titan Chemicals 以及韩国的乐天大山石油化工(Lotte Daesan Petrochemical)。乐天甚至还尝试充当位于美国乙烯基生产商 Axiall 的救星参与该公司的收购竞标,，Axiall 最终与其最初的“追求者”西湖化工 (Westlake Chemical) 结合，达成了一份价值为 38 亿美元（约246亿元人民币）的协议。

29 亨斯迈公司

2015 年化工业务销售收入：103 亿美元（约666亿元人民币）

亨斯迈公司面临的首要任务就是提升二氧化钛（TiO2）业务。如果亨斯迈不失去价值 2.23 亿美元（约14.5亿元人民币）的颜料业务的话，2015 年可能是其发展最强劲的一年。二氧化钛是亨斯迈比较大的业务部门，这源于2014 年亨斯迈收购了伍德控股有限公司（ Rockwood Holdings）二氧化钛业务，并将该业务与其旗下颜料业务相结合并进行整合。为了应对规模扩大，公司停止了法国的二氧化钛生产并将于年末关闭在南非规模最小的工厂。目前，公司仍在寻求早日发现商机。

30 先正达

2015 年化工业务销售收入：99 亿美元（约641亿元人民币）

2015 年，孟山都出价 470 亿美元（约3040亿元人民币）欲收购先正达，被这家瑞士公司拒绝，但这次出价引发农用化学品业务的交易谈判。陶氏化学与杜邦的合并计划书中显示，杜邦在 12 月份和陶氏化学达成交易之前，曾考虑过收购先正达。2 月，先正达接受了中国化工提出的更低报价430 亿美元，（约2782亿元人民币）。在一次电视采访中，先正达董事长 Michel Demaré 提出，这家中国化工行业的巨头接管先正达之后，希望先正达能够继续保持独立实体的身份“这笔交易不是为了成本协同效应，”Michel Demaré 指出，并称先正达将选择良好定位，充分利用好中国农业部门发展机会。

31 帝斯曼

2015 年化工业务销售收入：99 亿美元（约641亿元人民币）

激进投资人 Daniel Loeb 拆分了帝斯曼的材料业务，并着重营养品部门，这给帝斯曼带来了挑战。去年，公司成立化学中间机构及复合树脂经营合资企业，但有意保留聚合物业务。同时，Loeb 认为，随着过去一年维生素 E 和Omega–3 脂肪酸市场疲软，营养部门遭遇不景气。穆迪（Moody's）因此警告这可能会降低帝斯曼的信用评级。

32 空气化工

2015 年化工业务销售收入：99 亿美元（约641亿元人民币）

目前看来，其首席执行官 Seifi Ghasemi 提出的专注工业气体的计划正在实施。公司原计划将其化工业务进行拆分组建名为“Versum Materials”的新公司。但相反的是，公司达成一笔交易，将一部分业务出售给赢创工业（Evonik Industries AG）。Versum Materials 目前作为一个存粹的电子材料供应商仍在被剥离。空气化工还放弃了在英格兰蒂赛德（ Tees Valley, England）经营的等离子体气化垃圾转化能源设施，撤销了计划投入项目中的 10 亿美元（约64.7亿元人民币）资金。

33 伊士曼化学

2015 年化工业务销售收入：96 亿美元（约621亿元人民币）

自从 2014 年末伊士曼化学收购烷基胺专业生产商 Taminco 以来，几乎没有交易活动。2015 年，伊士曼销售收入增加，帮助其总体收入获得提升。公司追随行业发展趋势，在 C&EN 榜单的排名由一年前的第39 位提前。自从上次收购活动以来，伊士曼只进行了小范围的公司内部结构调整。如，公司将纤维素醋酸酯散片合资企业中的股权转给了合作伙伴索尔维（Solvay）；公司出售了位于美国德克萨斯州朗维尤过多的乙烯产能（Longview, Texas）。

34 雪佛隆菲利普斯化工

2015 年化工业务销售收入：92 亿美元（约595亿元人民币）

雪佛隆菲利普斯化工是第一批在墨西哥湾沿岸启动大量新的乙烯生产装置的公司之一，这些项目的建立为了充分利用美国廉价的页岩气资源。在今年年初美国化学工业协会（ American Chemistry Council）召开的年会上，公司首席执行官 Peter Cella 指出，明年工厂将按时并按预算开工。他还补充说，石油天然气相关施工活动的减少缓解了高技能的工人短缺的难题。据了解，墨西哥海湾地区的化工项目对这些工人的需求量很大。

35 美盛

2015 年化工业务销售收入：89 亿美元（约576亿元人民币）

美盛在肥料市场上的业务正在遭遇周期性下降。2015 年，由于产品滞销，经营性利润下降约 12%，因此公司正在削减成本。在今年的第一季度，美盛通过滚动式停工方式减少磷酸盐（phosphate）产量40万。其在萨斯喀彻温（saskatchewan ，Canada）开办的钾盐矿目前也处于闲置状态。

36 朗盛

2015 年化工业务销售收入：88 亿美元（约569亿元人民币）

2015年对朗盛似乎似乎是一个转折。2014 年Matthias Zachert 新任公司首席执行官，他将公司成本削减 1.6 亿美元（约10.3亿元人民币）。公司2015年营利达到 6.38 亿美元（约41.3亿元人民币），比上一年度增长 41%。朗盛还向沙美石油公司（ Saudi Aramco ）出售其一半的合成橡胶业务，成立一家名为 “Arlanxeo”的合资企业，进而获得了 13 亿美元（约84亿元人民币）的收入。此外，朗盛正在扩大其子公司 Saltigo 的精细化工业务，并收购 科慕公司（Chemours ）的消毒剂业务。

37 北欧化工

2015 年化工业务销售收入：85 亿美元（约550亿元人民币）

与欧洲其他石油化工企业一样，北欧化工也渴望能够利用美国廉价的页岩气资源。到今年底，北欧化工将从美国宾西法尼亚州的马库斯胡克（Marcus Hook, Pa.）向位于瑞典的斯泰农松德（Stenungsund, Sweden）的乙烯裂解工厂运送乙烷。尽管北欧化工在人们的印象中一直是聚烯烃类生产商，但近些年来，公司也在不断发展肥料业务，还计划在德克萨斯墨西哥湾沿岸建立合资化肥厂。

38 阿科玛

2015 年化工业务销售收入：85 亿美元（约550亿元人民币）

Credit: Arkema

自从去年阿科玛从Total 收购粘合剂业务以来一直比较安静。他们的一项计划是以1.6 亿美元（约10.3亿元人民币）的售价将其活性炭业务出售给卡尔冈炭素公司（Calgon Carbon）。阿科玛一直积极进行研发投入研发，阿科玛和布鲁尔科技（Brewer Science）正在联合开发聚苯乙烯-聚甲基丙烯酸甲酯嵌段共聚物，该共聚物将用于生产超薄线路的直接自装配方案中，阿科玛还和 惠普（HP ）合作开发三维打印材料。

39 旭化成

2015 年化工业务销售收入：85 亿美元（约550亿元人民币）

旭化成曾卷入一场与化学无关丑闻：去年十月，日本横滨居民发现他们的公寓大楼正在发生倾斜。调查结果显示，在日本上百个项目中，来自旭化成的施工材料都有数据造假行为。旭化成总裁 Toshio Asano 被迫辞职。但旭化成并不只有坏消息。3 月，该公司宣布计划投入 2600 万美元（约1.68亿元人民币）整合日本水岛的研发活动，其六层研发中心有望在一年内建成。

40 沙索

2015 年化工业务销售收入：83 亿美元（约537亿元人民币）

Credit: Sasol

沙索在路易斯安那州莱克查尔斯的“巨无霸”项目证明了美国石油化工建筑热潮中项目成本的不断增长。去年公司估计乙烯裂解装置及衍生产品装置成本约为80亿美元（约517.6亿元人民币），今年公司宣布其成本为 110 亿美元（约711亿元人民币），而在2011 年项目揭牌时，沙索预计项目成本仅有45 亿美元（约297.6亿元人民币）。据了解，目前为止沙索的施工投入已达到45 亿美元，而项目仅完成 40%。对此，公司将其归因于不断上升的劳动力、原材料成本及合同成本。

41 SK 创新

2015 年化工业务销售收入：82 亿美元（约531亿元人民币）

SK 创新的2015年经营业绩在亚洲石油化工生产商中是一个典型。由于产品售价降低，SK 的销售额下跌约 27%。但较低的石油价格也使石脑油（naphtha）原材料的价格下降，因此这家韩国企业获得利润增长了20%。

42 DIC化工株式会社

2015 年化工业务销售收入：71 亿美元（约459亿元人民币）

DIC 制定了一项新的战略计划——“DIC108”，该计划要求公司在 2018 年将销售收入提升 17%。在其2 月份发布的报告中，公司计划在印刷电子、阻气性材料、健康食品及从藻类提取的油等领域培植下一代业务。去年 9 月，公司出资 200 万美元（约1296万元人民币）在美国加利福尼亚州卡利帕特里亚（Calipatria, Calif.）成立了藻类研发中心。

43 韩华化学

2015 年化工业务销售收入：71 亿美元（约459亿元人民币）

与大多数石油化工企业相比，韩华化学销售额下降 0.2% 是微不足道的。这家韩国公司的大部分化工业务的销售额的大幅减少，但光伏材料部门销售额提升30%，使得下跌和增长抵消。

44 路博润

2015 年化工业务销售收入：70 亿美元（约453亿元人民币， 汇率1:6.47

本年度，路博润首次进入 C&EN 化工企业 50 强榜单。自从投资人巴菲特（ Warren Buffett ）经营的控股公司伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）于 2011 年收购路博润以来，路博润已成为伯克希尔实施小型收购活动的平台。例如，路博润最近收购了英国 Diamond Dispersions 公司旗下的水性染料及颜料分散剂生产企业 Diamond Dispersions 以及位于宾夕法尼亚州的合约药物配方设计及生产公司 Particle Sciences。路博润董事长及首席执行官James L. Hambrick 在领导该公司 14 年之后，于 2016 年末辞职。继任者为公司现任首席运营官Eric R. Schnur。

45 益康

2015 年化工业务销售收入：69 亿美元（约446亿元人民币）

自从 2011 年收购纳尔科化工公司（Nalco）及 2013 年收购冠军科技集团（Champion Technologies）以来，益康一直相当安静。据 C&EN 统计，，益康大部分化工业务收入来自于原有的纳尔科化工公司。在益康持股五年后，公司一直使用纳尔科的名字，益康的石油化工产品部门被称作“纳尔科冠军”，其水处理化学品部门被称作“纳尔科水处理”。

46 因多拉玛

2015 年化工业务销售收入：69 亿美元（约446亿元人民币

借助大胆的资本扩张及大型收购活动，因多拉玛在聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 纤维及树脂方面发展迅速。目前，这家泰国公司正在进军 纯对苯二酸 (PTA)（PET 的主要原材料） 领域。年初，因多拉玛就收购位于美国阿拉巴马州迪卡图（ Decatur, Ala.）、 英国石油的 PTA 工厂达成协议，后者工厂与因多拉玛现有的一个 PET 工厂相邻。此前，公司从西班牙能源（Spanish energy）及西班牙石油公司（COMPANNIA ESPANOLA DE PETROLEOS SA）其位于西班牙和魁北克的 PTA 工厂

47 庄信万丰

[+]Enlarge Credit: Johnson Matthey

2015 年化工业务销售收入：65 亿美元

这家英国催化剂及精细化工企业正不断向创新化学领域迈进。上月，庄信万丰收购了 MIOX公司，后者主要生产用于水处理的漂白水生成装置。4 月，公司与 Domainex 展开合作，在英国开展小分子药物探索及研发。但由于去年石油价格下降及中国经济放缓，庄信万丰裁员 70 多人。

48 霍尼韦尔



2015 年化工业务销售收入：65亿美元（约421亿元人民币）

霍尼韦尔于今年跻身全球化工企业 50 强。公司化工业务方面的业绩包括许可及催化剂合作、UOP （全球最大的工艺技术授权企业）以及传统尼龙和含氟化合物业务。但这 很可能是该公司唯一一次上榜。霍尼韦尔计划拆分其己内酰胺及尼龙业务以成立新的公司—AdvanSix，该业务每年销售收入约为 13 亿美元（约84亿元人民币）。

49 PTT 全球化学

2015 年化工业务销售收入：64亿美元（约414亿元人民币）

这家泰国的石化企业最近计划在美国俄亥俄州的米德镇（Mead Township, Ohio）投资数十亿美元（约64.7亿元人民币）用于建造乙烯裂解项目，并选择 Fluor 和 Bechtel 作为承包商。PTT 在前期设计和工程伤的预算为 1 亿美元（约6.47亿元人民币）。公司在美国生物化学品制造公司Myriant 拥有控股股权，同时持有生物塑胶制造商NatureWorks 一半股权，其生物化学品的销售额 4.35 亿美元（约28.1亿元人民币），占总收入的 6%。

50 加拿大钾肥公司

2015 年化工业务销售收入：63 亿美元（约408亿元人民币）