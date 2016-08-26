多家日企投资纸尿裤原材料领域

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受到全亚洲范围内一次性纸尿裤销量上涨的刺激，日本的多家化工公司正在投资兴建设施，为婴儿和成人护理产品供应原材料。

本月早些时候，Zeon 公司在日本水岛的一间工厂完成了总额超过 6 千万美元的扩建，这座工厂主要生产 Quintac，这是一种用来制备压敏黏合剂的热塑性弹性体。压敏黏合剂的一个主要用途就是用作纸尿裤的扣合件。Zeon 公司的董事长古川直纯在开幕仪式上特别提到了这一点。

东丽株式会社和三井化工最近也分别宣布对其生产一次性纸尿裤用无纺布的工厂进行扩建。东丽株式会社位于韩国龟尾市的工厂将增加聚丙烯纺粘型无纺布的产量。而三井化工将对其位于日本四日市的工厂进行扩容。

在宣布其项目时，东丽公司称，未来几年一次性纸尿裤在亚洲的需求量有可能以每年 9% 的速度增长，而纸尿裤原材料的供应紧张。东丽公司指出，在日本这种发达国家，主要驱动因素来自于对成人纸尿裤的需求。但发展中国家是增长的主力军，尤其是中国。