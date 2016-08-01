长期以来，科学家们一直尝试寻找新型抗生素，为此他们研究在异国或海底土壤中生存的细菌所产生的化合物。 实际证明我们并不总是需要走那么远。 研究人员最近发现了在我们鼻子底下隐藏着一类全新的抗生素中的一员。 这种化合物被称作“路邓素”，是在我们鼻腔发生的激烈“战斗”的一种关键武器。

金黄色葡萄球菌寄生在全球大约 30% 人口的鼻腔中。 这种细菌在鼻腔里等待时机使宿主发生严重感染。 由蒂宾根大学微生物学家Andreas Peschel 和 Bernhard Krismer带领的科研团队想知道是什么将金黄色葡萄球菌挡在另外 70% 人口的鼻腔之外。 他们通过研究人类的鼻腔来找到答案。

Peschel 和 Krismer 的团队发现，另外一种﻿金黄色葡萄球菌路邓葡萄球菌能够产生一种可以杀死金黄色葡萄球菌的化合物。 研究人员发现并描述了该分子，这是一种含有四氢噻唑的新型环钛，被称作“路邓素”。它是第一个来源于主要在人体生存的细菌的抗生素（Nature 2016, DOI: 10.1038/nature18634）。

该团队开启该项目的初衷只是为了弄清楚我们的鼻腔中细菌发生的一切，Peschel 表示。 “但是，通过该项目，我们获得了一些意外的、令人激动的发现，”他说，这次发现可以带来新药物的开发，对抗那些对现有抗生素产生抗药性的菌群。 “这是一种新型的抗菌剂，”Peschel 称，“而不仅是一种新分子。”

在细胞培养试验中，路邓素杀死了耐甲氧西林﻿﻿的金黄色葡萄球菌以及耐万古霉素的肠道链球菌。外用时，该化合物还消除了老鼠皮肤表面的﻿金黄色葡萄球菌感染。

美国东北大学微生物学家 Kim Lewis 表示，Peschel 和 Krismer 的工作可以激发起科学家探索人体内对抗细菌的战斗、寻找新的抗菌化合物。

科学家们很早就知道﻿金黄色葡萄球往往生活在人类的鼻腔内，Lewis 指出。“这次取得的突破是通过一系列平凡又广为人知的现象来揭示为什么金黄色葡萄球菌只寄生在 30% 而非 100% 的人类鼻腔中。”