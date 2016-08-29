获得 ryanodol 的快速途径

更短的途径

仅使用 15 次化学转化，Caltech 的科学家们便成功地从 (S)-长叶薄荷酮开始构造出了复杂的分子 (+)-ryanodol，这是一种市售萜烯。 和之前东京大学 Masayuki Inoue 拥有的 35 个步骤的 ryanodol 合成记录相比，这大幅减少了步骤数。

“如今，复杂天然或非天然产物的总合成的重点在于发现一种策略，让我们可以用最少的步骤数制备产品，”舍布鲁克大学的化学教授 Pierre Deslongchamps（他在 1979 年曾报告了 41 个步骤的首次 ryanodol 合成）说道，“能够以 15 个步骤成功合成 ryanodol 确实是卓越的。”

Ryanodol 是自然产物利阿诺定的水解衍生物，利阿诺定是来自热带灌木南美杀虫植物 Ryania speciosa Vahl 的杀虫剂分子。 水解作用将利阿诺定中的吡咯酯转化为 ryanodol 中的酒精。 利阿诺定，以及 ryanodol（在较低程度上)，以特定钙离子通道为目标（已知为利阿诺定受体），这些通道对于移动和识别很重要。

Ryanodol 的五环以及多醇基团使其特别难以构造，Reisman 说道。 在研发 (+)-ryanodol 制备方法的过程中，Reisman 的团体设想将 Pauson-Khand 反应作为关键步骤。 Reisman 说，通过烯烃、炔烃和一氧化碳的环加成反应构造五个成员环的该方法有助于化学家将 ryanodol 分解为更加容易跟踪的目标。

她指出，另一个关键步骤是二氧化硒氧化，意外地同时执行三个氧化。“我觉得，如果当初我在科研基金申请中建议研究该氧化是不会得到基金批准的，”Reisman表示。但化学家们通过研究最初尝试氧化时得到的一些次要副产品，成功地一步制成了ryanodol的复杂结构的很大部分。