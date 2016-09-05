Advertisement

This site uses cookies to enhance your user experience. By continuing to use this site you are agreeing to our COOKIE POLICY.

ACCEPT AND CLOSE

If you have an ACS member number, please enter it here so we can link this account to your membership. (optional)

ACS values your privacy. By submitting your information, you are gaining access to C&EN and subscribing to our weekly newsletter. We use the information you provide to make your reading experience better, and we will never sell your data to third party members.

Cyber Savings Season: Get 30% off ACS membership with promo code CYBER24. Offer valid though Dec. 11.

Already an ACS Member?  

Basic

$0 Community Associate

ACS’s Basic Package keeps you connected with C&EN and ACS.

  • Access to 6 digital C&EN articles per month on cen.acs.org
  • Weekly delivery of the C&EN Essential newsletter
JOIN NOW
Standard

$80 Regular Members & Society Affiliates

ACS’s Standard Package lets you stay up to date with C&EN, stay active in ACS, and save.

Eligibility restrictions apply. Review ACS Membership Packages to see if you qualify.

JOIN NOW
Premium

$160 Regular Members & Society Affiliates
$55 Graduate Students
$25 Undergraduate Students

ACS’s Premium Package gives you full access to C&EN and everything the ACS Community has to offer.

  • Unlimited access to C&EN’s daily news coverage on cen.acs.org
  • Weekly delivery of the C&EN Magazine in print or digital format
  • Access to our Chemistry News by C&EN mobile app
  • Significant discounts on registration for most ACS-sponsored meetings
ACS offers discounts for some countries outside the United States. This discount is shown at checkout, if applicable.

JOIN NOW

Thank you!

Your account has been created successfully, and a confirmation email is on the way.

Your username is now your ACS ID.

ENJOY UNLIMITED ACCES TO C&EN

Synthesis

C&EN 中文版

十四年的努力成功带来亚甲基活化反应

该技术使用金属插入方式，实现催化得到亚甲基 C–H 键的对映异构选择性衍生物。

by Stu Borman
September 5, 2016 | A version of this story appeared in Volume 94, Issue 35
Advertisement

Most Popular in Synthesis

 

反应方案表明钯催化剂和配体如何活化亚甲基 C–H 键中的一个，形成手性芳香基衍生物。
于先生及其同事借助钯催化剂和配体，活化亚甲基 C–H 键中的一个，形成手性芳香基衍生物。

活化有机化合物上的特定 C-H 键使之转换为 C–C 键或其他衍生物，这在合成有机化学行业一直都是长久追寻的目标。

一组工作量相关数字

14： 开发新反应的年数

15： 从事该项目的大学生和研究生人数

30： 从事该项目的博士后人数

在过去数十年间，化学家通过插入金属原子到 C–H 键之间，使多种 C–H 键活化。 但是，活化最普通类别的 C–H 键，即在亚甲基 (CH2) 基团中然后将它们转换为手性中心，这在很大程度上来说是一个未解的问题。

加州斯克里普斯研究所的于金泉及其同事开发了一种可载入教科书的反应方式 — 首创使用金属插入方法，催化得到 C–H 键的对映异构选择性衍生物。 这一方法可转换距离氨基和羰基基团两个碳原子距离的亚甲基转换为手性中心（Science 2016, DOI: 10.1126/science.aaf4434）。

于先生称，对映异构选择性活化这些所谓的 β-亚甲基“是我的第一个独立项目，于 2002 年在剑桥大学开始，” “这项成果达成历时 14 年。”

瑞士苏黎世联邦理工学院不对称合成专家 Erick Carreira 评价道，“于先生所在的前沿研究团队成功实现了先前似乎不可实现的反应”。 “这一创举代表了该领域的一个巨大进步，为光学活性结构单元的合成开启了新的前景。”

除了氨基和羰基化合物之外，于先生相信，这一方法可以延伸到其他类别的底物。 与他合作的一支百时美施贵宝公司团队正在使用新的反应来合成候选药物。

共轭加成，一种不涉及金属插入的经典反应，也可以在羰基基团附近引入手性中心，但是需要烯烃基团存在，或者先将该基团置于 β 位，这一方法并不是总是方便可行。

在新反应中，钯与简单双齿配体（这一配体以两种方式与底物配对）将钯插入 β 亚甲基的其中一个 C–H 键。 随后，化学家可用芳香基取代金属。 该反应产率良好，得到高比例的特定手性产物。

尽管配体看似简单，对其适当结构进行的工程设计耗费大量了工作，这是新反应建立的关键。 加州大学洛杉矶分校的 Kendall N. Houk 及其同事为该反应建立了配体-底物相互作用计算模型，因此助益良多。

Article:

This article has been sent to the following recipient:

0 /1 FREE ARTICLES LEFT THIS MONTH Remaining
Chemistry matters. Join us to get the news you need.
GET MORE
GET MORE