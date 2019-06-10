我们肠道里的细菌可以分解许多常见药物﻿

迈阿密大学的科学家Nichole Klatt表示，细菌对药物的作用比大多数人想象的要多。她研究肠道微生物对治疗艾滋病的药物的代谢，但并没有参与这篇论文的研究。 她说，结合之前一些针对单一药物的小规模研究，此项研究表明，在设计和测试新药时，让药物制造商考虑微生物组已经变得多么关键。 “我认为将会花费一定时间才能真正将此整合进去，成为人们（研发药物时）考虑的一部分。但我认为这也是该领域发展的方向。“她说道。

为了研究肠道微生物如何代谢不同的药物，由耶鲁大学医学院Andrew Goodman领导的研究小组测试了271种小分子药物针对76种细菌菌株的情况。这些菌株代表了人类肠道中最主要的细菌群，包括梭菌和拟杆菌。他们测试了像伊格替尼这样的抗癌药物（商品名：格列卫）; 氟西汀（商品名：Prozac）; 左炔诺孕酮（商品名为B计划 的紧急避孕药）; 以及 抗高血压药物地尔硫卓 （商品名：Cartizem）。

这些药物中的三分之二在实验室培养液中被细菌代谢。有些药物能被少数菌种代谢，而另一些则能够被多数菌种代谢。 通过质谱分析，该团队可以对用药后的细菌排泄出的代谢产物进行分析。他们可以把特定的细菌菌种和 特定的代谢产物匹配起来，从而能够追踪这些细菌用于代谢这些药物的酶。

例如，拟杆菌属的菌种喜欢“切碎”酯和酰胺基团。 研究小组发现，一般来说，他们所测试的这类细菌优先代谢掉含有内酯、硝基、偶氮基和脲基的药物。

“识别细菌产生的代谢物是非常重要的”。计算生物学家Maria Zimmermann-Kogadeeva说道，她做了（这项研究）的大部分工作。“因为这能表明我们的肝脏和肠道细菌代谢药物之间的差异”。 肝脏代谢药物是用于从体内清除药物，往往不会产生有毒的副产品。 但是细菌使用这些小分子作为食物 ，它们从中获取其需要的（养料分子），而它们留下的代谢分子可能是有毒的。因此，即使在不影响药物功效的情况下，这也会影响药物的安全性。

科学家们还在小鼠体内测试了一些药物，以研究活体肠道内的细菌如何处理这些药物分子。 通过对没有肠道细菌的动物进行实验，用不同的菌种对它们进行接种，该团队可以控制小鼠肠道中有哪些细菌种类。 在一个案例中，他们发现细菌的脱乙酰酶负责代谢地尔硫卓。 同时，细菌的水解酶似乎代谢了许多不同的药物。

研究人员还研究了人类粪便样本，以确定在人类体内是否发生了类似的代谢。 例如，他们发现携带脱乙酰酶基因的菌种数量，和被代谢掉的含乙酰基的药物分子数量之间存在关联。

该研究小组憧憬，未来医生在进行治疗之前会筛选患者的微生物种类，以确定哪种药物可能有最好的效果。或者，如果没有最优化的药物选项的话，是否可以通过从粪便中移植特定的细菌菌种来促进疗效。

但默多克大学的人类代谢专家Jeremy Nicholson说，这个设想离现在还很遥远。 人体很复杂，肠道细菌以生物群落的形式存在，且随时间变化。 他说，人类的饮食会影响我们肠胃里的东西，所有这些因素都可能影响药物的代谢方式。

Nicholson称这项新研究“早就该有了”，但现在才刚起步。