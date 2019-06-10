Advertisement

This site uses cookies to enhance your user experience. By continuing to use this site you are agreeing to our COOKIE POLICY.

ACCEPT AND CLOSE

If you have an ACS member number, please enter it here so we can link this account to your membership. (optional)

ACS values your privacy. By submitting your information, you are gaining access to C&EN and subscribing to our weekly newsletter. We use the information you provide to make your reading experience better, and we will never sell your data to third party members.

Cyber Savings Season: Get 30% off ACS membership with promo code CYBER24. Offer valid though Dec. 11.

Already an ACS Member?  

Basic

$0 Community Associate

ACS’s Basic Package keeps you connected with C&EN and ACS.

  • Access to 6 digital C&EN articles per month on cen.acs.org
  • Weekly delivery of the C&EN Essential newsletter
JOIN NOW
Standard

$80 Regular Members & Society Affiliates

ACS’s Standard Package lets you stay up to date with C&EN, stay active in ACS, and save.

Eligibility restrictions apply. Review ACS Membership Packages to see if you qualify.

JOIN NOW
Premium

$160 Regular Members & Society Affiliates
$55 Graduate Students
$25 Undergraduate Students

ACS’s Premium Package gives you full access to C&EN and everything the ACS Community has to offer.

  • Unlimited access to C&EN’s daily news coverage on cen.acs.org
  • Weekly delivery of the C&EN Magazine in print or digital format
  • Access to our Chemistry News by C&EN mobile app
  • Significant discounts on registration for most ACS-sponsored meetings
ACS offers discounts for some countries outside the United States. This discount is shown at checkout, if applicable.

JOIN NOW

Thank you!

Your account has been created successfully, and a confirmation email is on the way.

Your username is now your ACS ID.

ENJOY UNLIMITED ACCES TO C&EN

Biochemistry

C&EN 中文版

我们肠道里的细菌可以分解许多常见药物﻿

研究表明，制药公司在设计和测试新药时应该考虑细菌对药物的代谢

by Megha Satyanarayana and Lisa Jarvis
June 10, 2019 | A version of this story appeared in Volume 97, Issue 23
Advertisement

Most Popular in Biological Chemistry

 

A reaction between a deacetylase and diltiazem.
细菌脱乙酰酶可以断裂药物地尔硫卓内部的乙酰基。

请访问cenm.ag/chinese或关注ACS微信订阅号获取更多《化学与化工新闻》的中文内容

﻿.

在一项被一位微生物组研究者称为“整个微生物组研究领域中最重要的论文之一”的研究中，科学家团队编录了关于生活在我们肠道中的主要种群的微生物，是如何代谢约三分之二的用于治疗广泛人类疾病的常用药物的 。 研究结果表明，口服药物的效果可能不仅仅取决于我们的身体对其的吸收程度，也由我们肠道内微生物的行为来决定（Nature 2019, DOI: 10.1038/s41586-019-1291-3）。

迈阿密大学的科学家Nichole Klatt表示，细菌对药物的作用比大多数人想象的要多。她研究肠道微生物对治疗艾滋病的药物的代谢，但并没有参与这篇论文的研究。 她说，结合之前一些针对单一药物的小规模研究，此项研究表明，在设计和测试新药时，让药物制造商考虑微生物组已经变得多么关键。 “我认为将会花费一定时间才能真正将此整合进去，成为人们（研发药物时）考虑的一部分。但我认为这也是该领域发展的方向。“她说道。

为了研究肠道微生物如何代谢不同的药物，由耶鲁大学医学院Andrew Goodman领导的研究小组测试了271种小分子药物针对76种细菌菌株的情况。这些菌株代表了人类肠道中最主要的细菌群，包括梭菌和拟杆菌。他们测试了像伊格替尼这样的抗癌药物（商品名：格列卫）; 氟西汀（商品名：Prozac）; 左炔诺孕酮（商品名为B计划 的紧急避孕药）; 以及 抗高血压药物地尔硫卓 （商品名：Cartizem）。

这些药物中的三分之二在实验室培养液中被细菌代谢。有些药物能被少数菌种代谢，而另一些则能够被多数菌种代谢。 通过质谱分析，该团队可以对用药后的细菌排泄出的代谢产物进行分析。他们可以把特定的细菌菌种和 特定的代谢产物匹配起来，从而能够追踪这些细菌用于代谢这些药物的酶。

例如，拟杆菌属的菌种喜欢“切碎”酯和酰胺基团。 研究小组发现，一般来说，他们所测试的这类细菌优先代谢掉含有内酯、硝基、偶氮基和脲基的药物。

“识别细菌产生的代谢物是非常重要的”。计算生物学家Maria Zimmermann-Kogadeeva说道，她做了（这项研究）的大部分工作。“因为这能表明我们的肝脏和肠道细菌代谢药物之间的差异”。 肝脏代谢药物是用于从体内清除药物，往往不会产生有毒的副产品。 但是细菌使用这些小分子作为食物 ，它们从中获取其需要的（养料分子），而它们留下的代谢分子可能是有毒的。因此，即使在不影响药物功效的情况下，这也会影响药物的安全性。

科学家们还在小鼠体内测试了一些药物，以研究活体肠道内的细菌如何处理这些药物分子。 通过对没有肠道细菌的动物进行实验，用不同的菌种对它们进行接种，该团队可以控制小鼠肠道中有哪些细菌种类。 在一个案例中，他们发现细菌的脱乙酰酶负责代谢地尔硫卓。 同时，细菌的水解酶似乎代谢了许多不同的药物。

研究人员还研究了人类粪便样本，以确定在人类体内是否发生了类似的代谢。 例如，他们发现携带脱乙酰酶基因的菌种数量，和被代谢掉的含乙酰基的药物分子数量之间存在关联。

该研究小组憧憬，未来医生在进行治疗之前会筛选患者的微生物种类，以确定哪种药物可能有最好的效果。或者，如果没有最优化的药物选项的话，是否可以通过从粪便中移植特定的细菌菌种来促进疗效。

但默多克大学的人类代谢专家Jeremy Nicholson说，这个设想离现在还很遥远。 人体很复杂，肠道细菌以生物群落的形式存在，且随时间变化。 他说，人类的饮食会影响我们肠胃里的东西，所有这些因素都可能影响药物的代谢方式。

Nicholson称这项新研究“早就该有了”，但现在才刚起步。

Goodman也认同。他说：“我想说这些研究仅仅是处于初级阶段，” 他认为药物开发过程中的微生物种群测试从长远来看，可以减少药物公司的失败。“我们希望这些信息将有助于识别处于临床前期最有潜力的化合物。”.

Article:

This article has been sent to the following recipient:

0 /1 FREE ARTICLES LEFT THIS MONTH Remaining
Chemistry matters. Join us to get the news you need.
GET MORE
GET MORE