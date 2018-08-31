昆虫学家着眼于蜱虫之间的化学信号以控制莱姆病

家乡：中国河南省鹤壁市

学历：1983年获得河南农业大学学士学位；1986年获得中国农业科学院硕士学位；1992年获得密苏里大学博士学位

专业亮点：密苏里大学博士后、美国亚利桑那大学国立卫生研究院博士后、亚利桑那大学助理研究科学家

当前职位：美国农业部农业研究局昆虫学家

被蜱叮咬的数量：过去一两年中四到五次。“在户外活动，无论你多么小心，被蜱咬的机会都很高。”

最艰难的田野工作经验：在严冬设网捕鹿，以追踪鹿的运动并监测鹿身上的蜱虫。“我的团队不得不穿戴伪装，一等就是几个小时，等待合适的时机。”

去除蜱虫的最佳方法：使用细镊子，抓住靠近皮肤的蜱虫口腔部位， 轻轻向上拉以去除蜱虫。不要用手指，因为如果你挤压蜱虫，它就会像注射器一样将蜱虫体内物质注入你的体内。一旦去除了蜱虫，就可以用乙醇或抗菌霜或乳液擦拭被叮咬的部位。

业余爱好：园艺。 “马里兰州是一个非常棒的地方，植物都长得很好！”