نظرة فاحصة على أقمشة الكمامات المصنوعة منزلياً

Credit: Nano Lett. يمكنك الوصول إلى جميع محتوياتنا باللغة العربية هنا.

يرتدي الأشخاص الباحثين عن وقاية أنفسهم من فيروس السارس كوف-2، الفيروس المُسبب لمرض الكوفيد-19، كمامات للأنف و الفم عند خروجهم الى المحال التجارية و المطاعم. ولكن هنالك صعوبة في الحصول على مُعطيات عن أفضل المواد (الأقمشة) المستخدمة لتصنيع الكمامات منزلياً. قامت مجموعة بحثية من جامعة ستانفورد و شركة تنقية الهواء (Nano Lett. 2020, DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c02211).

اي تشوي، عالم المواد من جامعة ستانفورد الذي قاد جهود الفريق البحثي يقول أنه من المهم مراعاة جميع هذه الخصائص عند تحديد أي الأقمشة يجب أن تُستخدم لصناعة الكمامة. تشوي و زملاءه استخدموا لدراستهم نفس التجهيزات المستخدمة لإقرار أهلية كمامات (N95) التي تُعتبر المرجع الأول في تنقية الدقائق الصغيرة. قامت المجموعة بقياس فعالية المواد المدروسة في تنقية حُلالة هوائية دقيقة (0.26 ميكرومتر) و قياس تغيرات الضغط أثناء تدفق الهواء عبر المواد، التي تُعبر عن إمكانية التنفس من خلالها. و درس الباحثون البنية الهيكلية الدقيقة للمواد لتصّور حجم المسام فيها.

وجد الباحثون أن مناديل الوجه الورقية مثل مناديل الكلينكس تعمل بشكل جيد كمُرشح و يمكن أن تستعمل كمادة مساعدة يمكن التخلص منها داخل كمامات القماش لرفع كفاءتها. حدد الباحثون أيضا أن نسيج البولي بروبيلين الغير منسوج، الموجود عادة في بعض أنواع أقمشة السرير و بعض أكياس التسوق القابلة لإعادة الإستخدام، يعمل بشكل جيد كمُرشح و خصوصا إذا مُنح شحنة كهربائية ساكنة عن طريق فركه بقفاز من مطاط اللاتكس. تَستخدم كمامات (N95) أيضا مواد مشحونة كهربائياً للإمساك بالجزيئات. يقول تشوي “ أُشجع الأشخاص الذين لديهم أقمشة البولي بروبيلين في المنزل على استخدامها” ...ويتابع “ إذا لم تكن لديك، فإن الأقمشة القطنية جيدة، فقط استخدم طبقات متعددة”.