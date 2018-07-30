C&EN全球化工企业50强

化工业高管们应该对2017年存有美好的记忆。根据C&EN对全球化工企业50强的年度调查，销售上涨强劲，利润涨幅更胜一筹。

在本调查基于的2017财年，这50家企业的化学品销售额合计为8510亿美元，比去年同期增长12.2％。只有九家公司的销售额出现下滑。这是较往年调查的一大转变，因为2015年和2016年全球50强销售额出现了下滑。强劲的经济和油价上涨导致收入增加。

在公开报告利润数据的50强企业中，有48家盈利率出现膨胀。这些公司去年的化学品收益合计为1086亿美元，比去年同期增长14.4％。没有公司出现亏损，只有13家公司报告利润额下降。

今年世界经济继续表现良好，化工业应该再次从中受益。然而，贸易形势是地平线上的一片风暴云。如果美国和中国进行贸易战并开征2000亿美元的关税产品，那么化工业——尤其是美国石化企业——可能会受到不利影响。

这是化工业合并的时代，这一趋势导致合并后的陶氏杜邦首次亮相榜单，排名第2位。林德与普莱克斯的合并以及潜在的利安德巴塞尔工业公司收购布拉斯科可能会影响未来的排名。

但总体来说，C＆EN的全球化工50强看起来和一年前变化不大。去年入围榜单的企业中只有两家——英国催化剂公司庄信万丰和美国特种化学品制造商路博润——今年销售额没有达到入围水平。他们被中国聚氨酯巨头万华化学和美国石化生产商西湖化工取代。

1

巴斯夫

2017 年化学品销售额: 692亿美元

尽管陶氏化学与杜邦合并，但巴斯夫在C＆EN全球50强排名中仍保持领头羊地位。陶氏杜邦在8月完成合并，并没有全年的业绩来超过巴斯夫这家德国化学巨头。巴斯夫也没有闲着。该公司正在酝酿其有史以来最大的投资：位于中国广东的一座100亿美元的综合化工基地，计划将于2026开始上线。巴斯夫也一直在进行收购。该公司正出资90亿美元收购拜耳的种子和农业化工业务，拜耳公司需要出售该业务以获得监管批准来收购孟山都公司。此次收购将给巴斯夫带来约100亿美元的销售额，并标志着其进入种子业务。巴斯夫还出资19亿美元收购索尔维的尼龙业务。巴斯夫将退出能源业务，计划与德国竞争对手DEA合并其Wintershall石油和天然气业务。巴斯夫领导层也有所变动。今年5月，巴斯夫多年的领导者Kurt Bock把执行董事会主席的接力棒传给了Martin Brudermüller博士，后者是一名化学博士，继续担任巴斯夫首席技术官。

Credit: 图片来源: 巴斯夫

2

陶氏杜邦

2017 年化学品销售额: 625亿美元

去年8月，在陶氏化学和杜邦签署合并协议整整20个月之后，陶氏杜邦诞生。由于该公司的销售数据反映了陶氏化学全年的业绩，但仅包括了杜邦公司自去年9月以来的业绩，因此陶氏杜邦并没有把巴斯夫挤下榜首。2018年全年的财务数据可能会改变明年C&EN全球50强的排名。如果一切按照管理层的计划进行，2018年应该是陶氏杜邦公司存在的唯一一年。该公司计划在2019年分拆成三家公司，三家公司都应能轻松上榜50强。其中一家将是材料科学公司，年销售额约为440亿美元。它将名为陶氏，由担任陶氏化学高管多年的Jim Fitterling领导。除了一些来自杜邦公司的塑料包装业务，这家公司将主要由陶氏化学以前的业务组成。一家新的杜邦公司将拥有210亿美元的销售额，包括原杜邦公司业务和陶氏的电子及特种材料业务。陶氏和杜邦的农业化学品和种子业务将成为第三家新公司Corteva Agriscience的核心，其年销售额达140亿美元。

3

中石化

2017 年化学品销售额: 553亿美元

过去几个月对中石化这家中国最大的化学品生产商来说是艰难的。5月，上海赛科石化基地苯罐发生爆炸，造成六名正在进行维修的合同工死亡。去年，中石化以17亿美元从合作伙伴英国石油（BP）手中收购了这座生产基地。与此同时，中国通过从煤炭转向天然气制暖来改善空气质量，导致去年冬天的天然气短缺，影响了中国化工生产。然而，2017年是中石化公司的好年景，销售额大增32％。该公司与巴斯夫在南京的合资企业计划将新戊二醇的产能提高一倍。

4

沙特基础工业

2017 年化学品销售额: 376亿美元

SABIC希望扩大特种化学品业务，以超越在沙特阿拉伯富含油气的总部基地生产大宗石化产品的经营模式。这是其十年前收购工程聚合物制造商GE Plastics的理由。这也是SABIC今年早些时候以24亿美元收购瑞士特种化学品制造商科莱恩（本榜单排名第50位）25％股权的动力。这两家公司原本已经是化工工艺工程公司Scientific Design的合作伙伴。SABIC的石化业务正在地理上实现多元化。它与埃克森美孚签署协议，在美国德克萨斯州科珀斯克里斯蒂附近建造一座巨大的石化基地。该公司还计划与沙特阿拉伯国家石油公司沙特阿美建设一座从原油到化学品的工厂，年产量可达900万吨。两家沙特公司之间的关系可能会加深：沙特阿美公司最近表示要收购SABIC的股份。

5

英力士

2017 年化学品销售额: 346亿美元

英力士及其创始人、精力充沛的亿万富翁吉姆•拉特克利夫(Jim Ratcliffe)正在帮助重振欧洲石化行业。美国石化企业可获得的廉价页岩原料，几乎使该行业失去了意义。英力士的解决方案是将美国产的乙烷用特制的船运送到欧洲。这些原材料为英力士在苏格兰和挪威的乙烯裂解装置提供原料。现在，英力士计划扩大这些工厂，并投资30亿美元在欧洲建立一座新的丙烷脱氢工厂和欧洲大陆上几十年来第一个乙烯裂解装置。这家英国公司还正在欧洲兴建一座醋酸乙烯酯工厂。英力士也在美国投资。该公司计划在墨西哥湾建设一座环氧乙烷和衍生品生产基地和一座α-烯烃生产厂。

6

台塑

2017 年化学品销售额: 321亿美元

台石化关联企业台塑正推进美国路易斯安那州一项94亿美元的乙烯裂解装置项目，又称“阳光项目”。这家台湾公司已经在路易斯安那州圣詹姆斯教区购买了一块1000公顷的密西西比河沿岸土地。项目可能明年开始建设，届时将有最高达8000名建筑工人在工地工作。在台湾基地，台塑继续与居住在其生产基地附近的环保人士和农民进行斗争。该公司正在考虑在其庞大的麦寮综合设施建设一个海水淡化厂，以缓解外界对其使用该地区太多淡水的担忧。

7

埃克森美孚

2017 年化学品销售额: 287亿美元

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埃克森美孚总是在建设至少一个大型石化项目。很快，这家公司可能会同时建设两个大项目。埃克森美孚刚刚在德克萨斯贝敦建成了一座新的乙烯裂解装置。现在它正推进一个100亿美元的新生产基地，在德克萨斯州的圣帕特里西奥县，靠近科珀斯克里斯蒂。它已经与沙特基础工业就该项目签署了一项合资协议，一旦取得环境许可证书，工程就将开始施工。它还在评估中国广东的一个项目，包括乙烯裂解装置和下游衍生物。

8

利安德巴塞尔工业

2017 年化学品销售额: 283亿美元

2007年金融危机前夕，巴塞尔公司对利安德化学公司的高价收购，迫使新成立的利安德巴塞尔工业公司在一年后进入破产。自2010年走出破产保护以来，该公司在财政上一直较为保守。它没有像竞争对手那样建造数十亿美元的美国石化基地，而是选择了更便宜、更循序渐进的扩张。这种节俭在金融界赢得了广泛的赞誉。但在2015年接任首席执行官的鲍勃•帕特尔(Bob Patel)的领导下，该公司的投资变得更加果断。该公司正斥资24亿美元，在德克萨斯州的Channelview建造世界上最大的环氧丙烷和叔丁醇生产基地。该公司也重新回到了收购的道路上，以22.5亿美元收购了塑料复合生产商舒尔曼（A. Schulman）。与该公司接下来考虑的相比，这笔交易可能只是小菜一碟。该公司正在谈判收购巴西石化制造商布拉斯科（Braskem）的多数股权，排名全球化工企业第19位。收购价可能超过100亿美元，将是利安德巴塞尔自走出破产保护以来最大的一笔收购。

Credit: 图片来源：利安德巴塞尔

9

三菱化学

2017 年化学品销售额: 264亿美元

三菱化学的工业气体部门Taiyo Nippon Sanso一直是该公司最活跃的部门。该气体公司准备以60亿美元收购普莱克斯的欧洲气体业务而进入欧洲市场。普莱克斯该业务年销售额为15亿美元，是林德一系列资产剥离计划的一部分。林德通过剥离这些资产，来获得欧盟委员会对其合并普莱克斯的批准。这不是Taiyo Nippon Sanso首次做出此类收购。2016年，其美国子公司Matheson Tri-Gas在美国购买了液化空气集团的空气分离和其他工厂，当时监管机构迫使液化空气集团剥离此资产，以收购Airgas。

10

LG化学

2017 年化学品销售额: 232亿美元

随着其电子和电池材料业务部门的增长，LG化学正计划进行大规模的研发扩张。到2020年，它希望将其研发人员数目增加800人，达到6,300人。它还推出了一项创新竞赛，向在材料、生物技术和其他领域工作的科学家提供高达15万美元的项目资助。在资本支出方面，LG化学和中国的浙江华友钴业正投资4.5亿美元成立两家中国合资企业，生产电动汽车电池用正极材料。

11

液化空气集团

2017 年化学品销售额: 226亿美元

液化空气集团将会失去其全球最大工业气体制造商的位置。竞争对手林德正与美国市场领导者普莱克斯合并，合并后将超出法国液化空气集团。尽管没有大型收购，液化空气集团业务持续扩大。今年早些时候，该公司在美国、法国和英国启动了生物甲烷工厂，把产能翻番。生物甲烷这种燃料提取自垃圾填埋场和其他废物来源。它还为中国初创企业STNE投资了100多万美元，后者运营着500辆氢动力运输卡车。

12

印度信实工业

2017 年化学品销售额: $17.6 billion

这家印度集团最知名的可能是在印度贾姆讷格尔经营世界上最大的炼油厂；是印度最大的石化生产商；甚至运营电信业务和连锁超市。作为该地区的首例，信实工业已开始用六艘新船从美国进口乙烷，并正使用这些乙烷为三座印度乙烯裂解装置供料。 通过最近收购Kemrock Industries，该公司正瞄准征服另一个世界：碳纤维复合材料。.

13

杜邦

2017 年化学品销售额: 173亿美元

去年8月，杜邦与陶氏化学合并成为陶氏杜邦公司，但它在八个月里的销售额足以最后一次进入C＆EN的50强排名。最终，杜邦公司的名称将属于一家位于特拉华州威尔明顿的新化学公司，该公司主要由杜邦原有业务组成，如食品配料和建筑材料。它还将包括一些来自陶氏的优秀业务，如电子材料和建筑产品。 5月，陶氏杜邦首席执行官Ed Breen在纽约市观众面前发表讲话，提供了一些有关这家新公司如何运营的线索。它将避开深深编入旧杜邦DNA中的“月球射击”类型的研发项目，转而支持较小规模的项目。它将削减其投资组合的5-10％。预示着潜在的未来分割，他提醒观众，新的杜邦将由四个业务组成，可作为独立的企业运营。

Credit: 图片来源：杜邦

14

林德

2017 年化学品销售额: 169亿美元

通过与普莱克斯合并，德国林德即将成为全球最大的工业气体制造商。 两家公司在2017年的销售额加起来约为284亿美元，比目前的领先企业法国液化空气集团高出近60亿美元。但这两家气体巨头的规模可能会比这更接近。由于竞争原因，监管机构希望林德剥离一些资产。普莱克斯已签署协议，向Taiyo Nippon Sanso出售其年销售额为15亿美元的欧洲业务。林德还签署了一项协议，根据协议，私募股权公司CVC Capital Partners和德国工业气体制造商梅塞尔将以33亿美元收购林德的美国气体业务和部分南美资产。

15

东丽株式会社

2017 年化学品销售额: 169亿美元

东丽株式会社继续在其核心碳纤维复合材料业务上投入巨资。它出资11.5亿美元收购荷兰TenCate Advanced Composites，后者专门生产用于生产中小型飞机的碳纤维预浸料——碳纤维浸渍树脂。然而，东丽这家日本公司最近遭受了丑闻。去年年末，该公司承认伪造了对不合规格的工业纤维进行的质量控制测量。东丽称，它错过了质量规格微不足道的数量。

16

阿克苏诺贝尔

2017 年化学品销售额: 165亿美元

在拒绝涂料竞争对手PPG工业公司280亿美元的收购要约后，阿克苏诺贝尔管理层承诺剥离其特种化学品部门，分析师预计该部门可售80亿至120亿美元。阿克苏诺贝尔超出了这些预期，于3月份达成协议，以125亿美元的价格向私募股权公司凯雷集团出售该业务。特种化学品业务在2017年产生了56亿美元的销售额，这不足以单独进入C＆EN的50强排名。阿克苏诺贝尔也做了很多观察家预期的事情：它试图通过谈判收购原杜邦涂料业务艾仕得涂料系统。艾仕得放弃了这些谈判，专注于立邦涂料的收购提议，但同样没有达成协议。

Credit: 图片来源: 阿克苏诺贝尔

17

赢创工业

2017 年化学品销售额: 163亿美元

作为重组的一部分，赢创工业正在削减1000个工作岗位，主要是在行政和销售方面，其中大部分在德国本土。该公司的目标是每年节省2.3亿美元。赢创还在试图出售其甲基丙烯酸酯业务部门，该部门的增长速度不及该公司其它业务，如动物营养和特种添加剂。该公司一直在大力扩张。到2021年，它将在德国马尔的一家生产尼龙12和前体的工厂投资近5亿美元。它还计划投资1.2亿美元在美国南卡罗来纳州查尔斯顿建造一座沉淀二氧化硅工厂，并投资5000万美元在比利时安特卫普扩建气相法二氧化硅产能。该公司在2017年以38亿美元的价格收购了空气产品公司的特种化学品业务，这是该公司有史以来最大的一笔交易。

18

科思创

2017 年化学品销售额: 160亿美元

科思创与其前母公司拜耳集团的最后关联几乎被切断：拜耳在科思创的股权比例降至6.8％。科思创还有一位新CEO。上个月，前首席商务官Markus Steilemann从Patrick Thomas手中接过掌舵，后者很快将成为庄信万丰的非执行主席。 此外，科思创一直在推出适度的投资。该公司斥资2.35亿美元扩大亚甲基二苯基二异氰酸酯（MDI）产能，并在西班牙塔拉戈纳建立新的氯气工厂。这家德国公司正在这家新工厂安装氧去极化阴极，使其能够制造氯气和苛性钠，而不会产生副产氢气，从而节省能源。 .

19

布拉斯科

2017 年化学品销售额: 154亿美元

巴西的石化巨头布拉斯科可能很快就不再作为一家独立公司存在。 利安德巴塞尔工业正在洽谈从巴西企业集团Odebrecht购买布拉斯科的多数股权。巴西的一份报告显示，双方可能在10月达成协议，并且该交易可能包括布拉斯科的少数股东巴西国家石油公司。布拉斯科于2002年在巴西Camaçari的一家工厂进行政府拍卖后成立。在接下来的十年里，它整合了几乎整个巴西石化行业。它还在海外扩张，在墨西哥建立一个裂解装置，并从陶氏化学和太阳石油公司买断聚丙烯业务。然而，一场大规模的腐败丑闻使该公司及其所有者陷入困境，他们现在正在寻求出售以筹集资金。

20

PPG工业

2017 年化学品销售额: 148亿美元

PPG工业公司去年对阿克苏诺贝尔的280亿美元收购议案被拒绝，鉴于阿克苏诺贝尔公司结构的特殊性，不可能进行恶意收购。 到目前为止，PPG尚未对其荷兰竞争对手发动另一次攻势，而是回到正常经营业务并向股东分配现金。在高科技开发项目中，它与初创的SiNode Systems合作，为锂离子电池制造高能阳极材料。 两家合作伙伴表示，这种硅-石墨烯材料可以提供更高容量、更快速充电的电池。

21

住友化学

2017 年化学品销售额: : 146亿美元

在过去的一年里，住友化学进行了多项小型收购。它购买了日本生物技术公司Bonac的20％股份，该公司正在开发核酸候选药物。在农业领域，它收购了Kyowa Hakko Bio的植物生长调节剂业务。住友化学还获得了澳大利亚植物资源公司（Botanical Resources Australia）的控制权，这是一家位于塔斯马尼亚的公司，从达尔马提亚菊花中提取用作有机杀虫剂的除虫菊酯。作为其自身的有机增长，住友化学正斥资1.5亿美元在中国常州建立一家半导体材料工厂。

22

乐天化学

2017 年化学品销售额: 141亿美元

这家韩国乐天集团旗下的化工部门差不多完成了韩国化工企业迄今为止在美国进行的最雄心勃勃的项目。该公司与路易斯安那州查尔斯湖的西湖化学公司成立了30亿美元的乙烯合资企业。项目预计将于明年上半年启动。这一时间安排与2016年6月两家公司破土动工时的预测一致。乐天还正在查尔斯湖建设自己的乙二醇工厂。

23

信越化学

2017 年化学品销售额: 129亿美元

与许多日本化工企业一样，信越化学在2017年度过了出色的一年。其利润增长了40％以上，销售额增长了17％。信越化学表示其聚氯乙烯和电子材料方面业绩优异。为寻求更多增长，信越正投资1.75亿美元在日本和德国扩大纤维素衍生物生产。它还将投资15亿美元用于增加路易斯安那州普拉克明的聚氯乙烯产能/p>

24

索尔维

2017 年化学品销售额: 123亿美元

近年来，索尔维已剥离了一些传统的化学品业务，如乙烯基和醋酸纤维素，转而专供特种化学品。在最近的一项举措中，这家比利时公司签订了一项协议，将其尼龙66业务以19亿美元出售给巴斯夫。欧盟委员会正在调查这笔交易，因为担心巴斯夫在工程聚合物中的巨大市场份额。向特种化学品的过渡也刺激了研发的重组。该公司裁减了约600个工作岗位，但不透露其中多少是科学家职位。它还将约500名员工从法国巴黎和巴黎附近的Aubervilliers转移到法国里昂和布鲁塞尔。

Credit: 图片来源：索尔维

25

三井化学

2017 年化学品销售额: 119亿美元

三井化学的牙科材料业务今年早些时候出现痛点。由于令人失望的销售，三井从该部门的估值中减值1.3亿美元，该业务于2013年以5.76亿美元购自德国贺利氏集团。三井并未因此对并购止步，而是购买了B9Creations公司 30％的股份，后者生产用于珠宝行业的三维打印机。三井希望改装这些机器用于牙科材料。另外，这家日本公司正在美国俄亥俄州建造一条新的烯烃热塑性弹性体生产线。它还将用于水果、蔬菜、油籽和大米的杀真菌剂quinofumelin授权给拜耳。

Spending Asian firms LG Chem and Sinopec more than doubled capital spending in 2017. Chemical capital spending Chemical R&D spending 2017($ millions) % change from 2016 % of chemical sales 2017($ millions) % change from 2016 % of chemical sales Air Liquide $2,323 -5.5% 10.3% $330 1.4% 1.5% Air Products & Chemicals 1,040 -1.5 12.7 58 -56.2 0.7 AkzoNobel 693 -3.3 4.2 na na na Arkema 519 3.1 5.5 266 5.9 2.8 Asahi Kasei 507 20.3 5.2 na na na BASF 3,815 -45.0 5.5 2,082 1.0 3.0 Bayer 757 -13.3 7.0 1,318 0.2 12.2 Borealis 512 36.1 6.0 156 21.1 1.8 Braskem 712 -19.9 4.6 52 3.4 0.3 Clariant 252 -16.5 3.9 214 2.4 3.3 Covestro 585 23.6 3.7 310 5.8 1.9 DIC 282 1.1 4.0 111 10.9 1.6 DowDuPonta 3,570 -6.2 5.7 2,110 33.2 3.4 DSM 507 8.7 5.2 377 8.1 3.9 DuPontb 687 -32.6 4.0 1,064 -29.2 6.2 Eastman Chemical 649 3.7 6.8 215 -1.8 2.3 Evonik Industries 1,175 9.7 7.2 518 4.6 3.2 ExxonMobil 3,349 72.2 11.7 na na na Huntsman 282 -33.0 3.4 138 -9.2 1.7 Indorama 583 47.4 6.9 12 12.7 0.1 Lanxess 618 24.6 5.7 164 10.7 1.5 LG Chem 1,536 334.1 6.6 771 28.3 3.3 Linde 1,980 5.5 11.7 82 -3.9 0.5 Lotte Chemical 1,789 27.2 12.7 81 44.3 0.6 LyondellBasell Industries 1,323 -34.0 4.7 106 7.1 0.4 Mitsubishi Chemical 1,711 10.6 6.5 na na na Mitsui Chemicals 710 78.8 6.0 298 8.4 2.5 Mosaic 820 -2.7 11.1 na na na PPG Industries 360 -10.4 2.4 453 -2.8 3.1 Praxair 1,311 -10.5 11.5 93 1.1 0.8 Reliance Industries 1,376 -58.5 7.8 na na na SABIC 2,959 -23.9 7.9 301 -43.9 0.8 Sasol 3,553 -12.6 45.9 na na na Shin-Etsu Chemical 1,573 21.0 12.2 461 5.5 3.6 Sinopec 3,408 160.2 6.2 na na na Solvay 799 -19.9 6.5 328 -4.9 2.7 Sumitomo Chemical 1,077 15.7 7.4 na na na Toray Industries 1,264 -1.9 7.5 na na na Tosoh 352 4.6 4.8 138 7.6 1.9 Wanhua Chemical 881 44.7 11.2 183 70.5 2.3 Westlake Chemical 577 -8.3 7.2 na na na Yara 1,334 -14.3 11.8 45 18.9 0.4 Note: Figures are for companies on the Global Top 50 table reporting capital and/or R&D expenditures. a Prior-year figures are for Dow Chemical. b Figures are through Aug. 31, 2017, when the company merged with Dow Chemical to form DowDuPont. na = not available.

26

普莱克斯

2017 年化学品销售额 114亿美元

随着林德对普莱克斯的收购即将获得批准，这可能是普莱克斯在C＆EN排名中的最终亮相。这家工业气体公司曾经是一家更大型公司的一部分。在1992年被剥离之前，林德曾是化工集团美国联合碳化物公司的一个部门。投资人将会记住独立的普莱克斯年复一年提供的强劲回报。普莱克斯2017年的营业利润率高居全球50强中前列，表明其正处于业绩高峰。

27

雅苒

2017 年化学品销售额 113亿美元

这家挪威化肥巨头近年来一直快速增长，并且仍处于扩张模式。它于4月在美国德克萨斯州弗里波特与巴斯夫启动了一家合资氨工厂。一个月后，它完成了对巴西库巴唐的氮肥和磷肥生产设施2.55亿美元的收购。大型化肥厂并非雅苒的全部业务。去年，它收购了Agronomic Technology，该公司销售康奈尔大学开发的数字农业软件。.

28

朗盛

2017 年化学品销售额: : 109亿美元

朗盛的董事会一定很满意其首席执行官Matthias Zachert过去四年做的工作，因为该公司将他的合同续约至2024年4月1日。该公司正在吸收溴化阻燃剂制造商科聚亚，去年以25亿美元收购了该公司。朗盛现在的目标是通过降低成本每年在科聚亚节省1.2亿美元。在一项旨在扩大其科聚亚业务的小型收购中，朗盛收购了索尔维在美国的磷化学品业务，包括农用化学品和阻燃剂。该公司还在进军用于电池的锂市场。标准锂电公司支付了300万美元用于获取朗盛的美国阿肯色州溴生产基地的卤水中的锂。

Credit: 图片来源：朗盛

29

拜耳

2017 年化学品销售额: 108亿美元

在最初宣布收购将近两年之后，上个月拜耳完成了对孟山都公司660亿美元的收购。经过长时间的审查，反垄断监管机构最终批准了此次收购 ——前提是拜耳向巴斯夫出售90亿美元的种子和作物保护化学品业务。收购完成后，拜耳的第一个重要决定是摒弃孟山都公司的名字，这些名字在反转基因生物人士中已被妖魔化。为了筹集收购孟山都公司的资金，拜耳继续减持其前材料科学业务科思创的股份。到目前为止，拜耳已经通过出手科思创股票筹集了超过106亿美元。

30

帝斯曼

2017 年化学品销售额: 98亿美元

似乎帝斯曼每年都大笔投入其营养产品业务。去年年底，这家荷兰公司同意以9600万美元购买美国Amyris公司在巴西的一家工厂，该厂生产生物基化学结构单元法呢烯。这两家公司自2017年初开始合作，目标是开发维生素A的发酵途径。帝斯曼还向Amyris投资了5000万美元。最近，帝斯曼收购了Mixfit 公司50％的股份，这家初创公司分析个人饮食和生活方式，以创造含有维生素和矿物质的个性化饮料。

31

旭化成

2017 年化学品销售额: 97亿美元

旭化成一直在大力投资锂离子电池和高端材料。今年早些时候，这家日本公司决定斥资7000万美元扩建其在日本滋贺县和美国北卡罗来纳州的电池分离器工厂。另外，旭化成正将日本的合成绒面革产量翻番，并刚刚宣布以10亿美元收购美国Sage Automotive Interiors，这是一家大型绒面革客户。携手中国化工集团子公司中国蓝星，旭化成正在中国南通建设一座年产能3万吨的工程聚合物聚苯醚工厂。

32

伊士曼化学

2017 年化学品销售额: 95亿美元

伊士曼化学长期以来一直把聚酯作为核心业务。虽然该公司不再生产聚对苯二甲酸乙二醇酯，但该公司仍投资于特种聚酯。今年5月，伊士曼完成了其位于田纳西州金斯波特的旗舰综合体Tritan共聚酯的扩建项目。该产品近年来作为不含双酚A的聚碳酸酯替代品增长飞速。伊士曼还将该基地的Eastar、Spectar和Aspira共聚酯的产能扩大25％，并提高了其共聚酯原料环己烷二甲醇的产量。

33

阿科玛

2017 年化学品销售额: 94亿美元

去年八月份热带风暴哈维在休斯敦地区停留、带来超过50厘米的降雨后，所有的目光都集中在德克萨斯州克罗斯比的阿科玛工厂。装满阿科玛有机过氧化物的仓库失去了电力和备用电源。反应性有机过氧化物必须保持冷藏。储罐开始起火，幸运的是只造成了轻微的伤害。阿科玛也有利好消息。该公司正斥资3000万美元在中国常熟新建一座尼龙12工厂。它还在美国肯塔基州卡尔弗特市扩建一座聚偏二氟乙烯工厂。

34

先正达

2017 年化学品销售额: 92亿美元

中国化工在2017年年中完成收购先正达，并承诺让它独立运营。随后，中国化工将先正达和中国化工旗下农作物保护业务安道麦的50种非专利农药和其他产品出售给澳大利亚Nufarm公司，售价4.9亿美元。欧盟委员会在批准先正达交易之前，要求剥离这部分资产。紧跟农业化学公司投身数字农业的趋势，先正达收购了FarmShots公司，这是一家让农民使用卫星图像来评估植物健康状况的初创公司。

Credit: 图片来源：先正达

35

雪佛龙菲利普斯化学

2017 年化学品销售额: 91亿美元

早在2011年，雪佛龙菲利普斯化学公司是十多年来第一家在美国墨西哥湾沿岸宣布新建乙烯裂解装置的公司，该公司当时总投资60亿美元，项目还包括两家聚乙烯工厂。十多家公司最终跟随其步伐，各自在美国投资了乙烯项目。雪佛龙菲利普斯的聚乙烯工厂去年投产，该公司还在3月份启动了裂解装置。虽然该公司很早就看好页岩气，但其新任首席执行官Mark Lashier持谨慎态度。他正在考虑另一个项目，但担心由于业界投资兴建项目热潮带来的建设成本上升。

36

北欧化工

2017 年化学品销售额 85亿美元

北欧化工是一家总部位于奥地利维也纳的石化生产商，由阿布扎比主权财富基金Mubadala Investment控股，正在处于快速增长阶段。 该公司和阿布扎比国家石油公司计划在两家公司位于阿布扎比鲁韦斯的现有合资企业博禄建立新的乙烯裂解装置和衍生产品部门。到2025年，该工厂的石化产量将增加三倍，达到1440万吨。博禄的年销售额已接近40亿美元。北欧化工还在酝酿在哈萨克斯坦与当地合作伙伴建立乙烯裂解装置和聚乙烯复合物，并与姊妹公司诺瓦化学和法国石油公司道达尔合作推进德克萨斯乙烯项目。

37

因多拉玛

2017 年化学品销售额: 84亿美元

在过去的十年中，因多拉玛通过收购、扩张以及两者的创新结合，从一个不起眼的泰国聚酯生产商发展成为全球50强之一。 它最近的一次交易正诠释了这一点。该公司收购了埃及一座闲置的聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）工厂50％的股权。它正在重新启动该工厂，使用去年在葡萄牙收购的工厂生产的精对苯二甲酸原料。 今年早些时候，因多拉玛与竞争对手Far Eastern New Century和Alpek合作，以11亿美元的价格从破产的M＆G Chemicals手中收购了位于德克萨斯州科珀斯克里斯蒂市在建的PET工厂。去年秋天，它收购了杜邦帝人薄膜，该公司生产特种PET和聚萘二甲酸乙二醇酯薄膜。

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SK创新

2017 年化学品销售额: 83亿美元

SK创新擅于从陶氏化学收购业务。去年年底，这家韩国石化生产商通过其子公司SK Global Chemical同意收购陶氏旗下多年的Saran品牌聚偏二氯乙烯业务。此前，SK签署协议，收购陶氏的乙烯丙烯酸聚合物业务，以便于监管部门批准陶氏与杜邦的合并。

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亨斯迈公司

2017 年化学品销售额: 82亿美元

今年早些时候，亨斯迈集团创始人、80岁的Jon M. Huntsman Sr.去世。他于1982年成立了亨斯迈公司，并于1983年在俄亥俄州Belpre进行了首次大型收购，收购了一家壳牌聚苯乙烯工厂。之后他继续通过类似的从大型公司收购欲剥离业务，建立了世界上最大的化学公司之一。亨斯迈最重要的收购是Texaco Chemical和ICI的聚氨酯、二氧化钛和石化业务。去年秋天，亨斯迈和科莱恩计划平等合并组成一个147亿美元的特种化学巨头，但科莱恩大股东们的哗变阻止了这场具有里程碑意义的交易。

Credit: 图片作者：Alex Tullo/C&EN

40

空气化工产品

2017 年化学品销售额: 82亿美元

林德和液化空气等工业气体竞争对手一直在进行大额合并，但空气产品公司的战略是打入中国市场。该公司于2016年12月试图以15亿美元收购中国市场领先企业之一盈德气体，但却输给了香港的私募股权公司PAG。此后，空气产品公司投资5亿美元与山西潞安矿业合资成立煤炭与化学品的合资企业，山西是中国煤炭之乡的中心。空气产品拥有该合作伙伴关系的60％股份，并将负责生产用于制造化学品和燃料的合成气。去年11月，空气产品公司与兖矿集团签约，在中国榆林建立一个35亿美元的煤气化工厂。

41

艺康

2017 年化学品销售额: 81亿美元

去年强劲的飓风季节，包括对休斯顿造成了沉重的打击的热带风暴哈维，影响了艺康的能源、造纸和水处理化学业务。尽管如此，该公司在2017年的销售额仍然增长了6％。艺康希望在化学品方面实现增长。去年10月，它同意收购Georgia-Pacific的造纸化学品部门，该部门的年销售额超过4000万美元。

42

西湖化学

2017 年化学品销售额: 80亿美元

总部位于休斯顿的西湖化学在2016年以38亿美元收购竞争对手Axiall，跻身全球50强。该交易创造了北美第二大聚氯乙烯生产商和第三大氯碱生产商。在当前投资页岩气热潮下，西湖化学和韩国乐天正在路易斯安那州查尔斯湖建造乙烯裂解装置。西湖化学也在扩大美国和欧洲的乙烯基产能。

43

万华化学

2017 年化学品销售额 79亿美元

任何寻找中国经济活力的例子的人都可以引用万华化学。该公司位于中国烟台的小型亚甲基二苯基二异氰酸酯（MDI）工厂直到1995年才实现满负荷生产。现在万华是世界上最大的聚氨酯原料生产商，领先于巴斯夫、科思创、陶氏化学和亨斯迈等西方竞争对手。该公司已扩大业务进入其它异氰酸酯以及多元醇，这是另一种聚氨酯原料。该公司计划斥资11亿美元在路易斯安那州建立MDI工厂，万华可能会将其活力带到美国。

44

沙索

2017 年化学品销售额: 77亿美元

起初，沙索位于美国路易斯安那州的查尔斯湖石化项目中遇到了麻烦和延误。但在过去的一年或更长时间里，建设进展顺利。 截至2017年底，项目建设完成了81％，该公司111亿美元的项目预算中花费了88亿美元。沙索希望今年晚些时候第一批原料能够投产。到2022年，该项目应该每年为公司赚取13亿美元的税前利润。另外，沙索和英力士位于德克萨斯州拉波特的高密度聚乙烯合资公司Gemini去年底开始了销售。

Credit: 图片来源： 沙索

45

美盛

2017 年化学品销售额: 74亿美元

美盛看到它的命运开始在衰退的化肥行业中扭转局面。在2016年销售额下降20％之后，营业额去年增长了3％，利润增长了7％。今年早些时候，该公司以25亿美元的价格完成了对巴西矿业公司淡水河谷的化肥业务的收购。为了更方便地进入巴西的业务以及广泛的佛罗里达磷矿，该公司正将公司总部从明尼苏达州的普利茅斯迁至佛罗里达州的希尔斯伯勒县。

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PTT全球化工

2017 年化学品销售额: 74亿美元

1月韩国大林签约成为泰国石化生产商PTT的合作伙伴，给PTT在美国俄亥俄州贝尔蒙特建造乙烯裂解装置的项目注入了动力。这两家公司已经在收购土地。他们规划一座年产150万吨的裂解装置，比2015年推出该项目时PTT最初计划的高出50万吨。另外，与日本的可乐丽和住友公司合作，PTT正在泰国建造生产苯乙烯嵌段共聚物和尼龙9T的工厂。

47

东曹

2017 年化学品销售额: 73亿美元

东曹去年的销售额增长了11％，利润增长了17％，打破了公司的记录。在给股东的一封信中，董事长Toshinori Yamamoto认为应归功于债务水平下降，大宗化学品业务有所改善，和亚洲市场表现强劲。 作为亚洲最大的一体化氯碱生产商，东曹也在特种化学品方面投入巨资。与此相关的是，它正在改造其八个实验室中的三个以更好地促进创新。 .

48

DIC

2017 年化学品销售额: 70亿美元

DIC正紧跟食品企业摒弃人造成分（包括色料）的趋势。为了进一步发展天然食品着色业务，该公司向Fermentalg投资了近600万美元，Fermentalg是法国营养和健康市场藻类专家。在另一个生物基化学品开发项目中，DIC与天然积木初创公司Checkerspot合作开发用于涂料、油墨和其他市场的新型多元醇。

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韩华化学

2017 年化学品销售额: 69亿美元

韩华化学与法国石油巨头道达尔合资的石化和炼油合资企业，韩华道达尔石化，将斥资3亿美元将韩国大山的聚乙烯产能扩大50％。该合资企业还有一个项目，从该生产点从国外进口廉价丙烷原料。

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科莱恩

2017 年化学品销售额: 65亿美元

也许这是巨型并购的时代，但科莱恩与亨斯迈合并的提议交易于去年11月被取消。科莱恩和亨斯迈合计销售额为147亿美元。然而，科莱恩投资者White Tale Holdings反对该交易。它认为亨斯曼的产品组合中含有大量的大宗化学品，科莱恩应该增加其特种化学品业务，而不是与亨斯迈联手。今年早些时候，White Tale和另一家大股东40 North将全部科莱恩股份售予沙特阿拉伯的沙特基础工业公司，后者以24亿美元收购了科莱恩 25％的股份。