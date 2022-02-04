中国石化建成中国首座大型碳捕集装置

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中国石化完成了其中国首座百万吨级碳捕集与封存(CCS)工厂的建设项目。该设施位于淄博市，成为了美国、加拿大等地之后的又一处同类设施，倡导者认为日益增多的此类设施对于减少温室气体排放是必要的。

作为石油公司和中国最大的化学品制造商，中石化表示：该设施每年将捕获 100 万吨二氧化碳。其子公司齐鲁石化将煤炭气化以生产用于化学生产的氢气，这一过程会同时产生温室气体。

二氧化碳经过提纯、压缩后，将经过75公里的管道运输，到达中石化郑李庄油田，并被注入该油田以提高石油采收率。该公司表示，在此过程中，二氧化碳将被密封在地下。

全球碳捕集与封存研究所（Global CCS Institute，该组织是致力于加速碳捕集与封存部署的智囊团）首席技术顾问大卫•卡恩斯（David Kearns）表示：中石化的装置使用标准技术，也没有世界上许多其它商业规模的设施那么大。

提到它的特别之处，卡恩斯指出它是中国首个此类设施，中国最近才提出了“2030年碳达峰、2060年碳中和“的战略目标。“他们正处于追赶模式，”卡恩斯谈到中国时说， “他们还有很多的工作要做，碳捕集与封存是必不可少的。”

中石化表示：到 2025 年，其子公司南京化学工业有限公司将建造另一个百万吨级碳捕集设施。该工厂产生的二氧化碳将同样被注入附近的油田以提高石油采收率。