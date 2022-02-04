中国石化建成中国首座大型碳捕集装置

中国石化完成了其中国首座百万吨级碳捕集与封存(CCS)工厂的建设项目。该设施位于淄博市，成为了美国、加拿大等地之后的又一处同类设施，倡导者认为日益增多的此类设施对于减少温室气体排放是必要的。
作为石油公司和中国最大的化学品制造商，中石化表示：该设施每年将捕获 100 万吨二氧化碳。其子公司齐鲁石化将煤炭气化以生产用于化学生产的氢气，这一过程会同时产生温室气体。
二氧化碳经过提纯、压缩后，将经过75公里的管道运输，到达中石化郑李庄油田，并被注入该油田以提高石油采收率。该公司表示，在此过程中，二氧化碳将被密封在地下。
全球碳捕集与封存研究所（Global CCS Institute，该组织是致力于加速碳捕集与封存部署的智囊团）首席技术顾问大卫•卡恩斯（David Kearns）表示：中石化的装置使用标准技术，也没有世界上许多其它商业规模的设施那么大。
提到它的特别之处，卡恩斯指出它是中国首个此类设施，中国最近才提出了“2030年碳达峰、2060年碳中和“的战略目标。“他们正处于追赶模式，”卡恩斯谈到中国时说， “他们还有很多的工作要做，碳捕集与封存是必不可少的。”
中石化表示：到 2025 年，其子公司南京化学工业有限公司将建造另一个百万吨级碳捕集设施。该工厂产生的二氧化碳将同样被注入附近的油田以提高石油采收率。
卡恩斯表示，虽然提取化石燃料并不是一种非常环保地利用捕获的二氧化碳的的应用方式，但它确实展示了该技术的商业案例。大多数捕获的二氧化碳需要进入专门的地质构造，但“若没有商业案例，就没有人会进行专门的地质储存，这确实是政策驱动的力量。”.
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