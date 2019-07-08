对硅太阳能电池进行超级充电

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像硅这样的半导体擅长将一些波长的光转换成电能，但不是所有波长。半导体可用于发电的波长范围取决于材料的固有电特性，称为带隙。当材料吸收的光的波长比带隙范围内波长包含更多的能量时，超出的能量会以热量的形式浪费。如果研究人员可以扩大波长范围，太阳能电池就可以更有效地运行并输出更多电力。

为此，由麻省理工学院电气工程师Marc Baldo带领的研究人员转向了基础研究。当光子撞击太阳能电池时，会激发一对负电荷和正电荷，一个电子和一个“空穴”。这个电荷包是一个称为激子的准粒子。在硅中，当电子加入电流时，激子迅速分离。但在其它材料中，包括四环有机半导体并四苯，激子能够进行更奇特的移动。通过称为激子裂变的过程，具有特定量子自旋的激子可以分裂成两个具有不同自旋的低能激子。每个低能激子携带母体的一半能量。

自2009年以来，Baldo的实验室一直在寻找合适的解决方案。并四苯和硅需要一个“中间人”；一直以来很难找到合适的选择。硅的表面是一片键的森林，必须涂上保护层，使材料保持纯净。这个保护层称为钝化层，无法消除。但是这些保护层通常会破坏硅和并四苯之间的电荷流动。

经过多年的努力，麻省理工学院的研究小组发现，一个纳米厚度的氮化铪薄膜可以钝化硅，但可以让电荷通过。Baldo的团队现在已经证明这三种材料可以一起构建功能性太阳能电池。研究人员估计，含有并四苯的太阳能电池可能有35％的理论效率限制。

“太阳能领域没有任何与此类似的东西，”Baldo说。并四苯将激子分成两半，产生两个更适合硅太阳能电池的新激子。将这些基本物理学应用于真实商业产品的可能性，激励了Baldo十年来一直致力于解决这一问题。

加州大学河滨分校的光化学家Christopher Bardeen也对该团队的成果感到兴奋。他指出，Baldo团队之前已经证明过有机太阳能电池中的激子裂变，另外还有其他学者一直在研究其它新兴太阳能技术，如染料敏化太阳能电池。但是，Bardeen说，最近的这次研究是硅材料中的首次演示。

Baldo表示，到目前为止，硅电池的效率一直不如人意。这些器件的性能比现有的硅技术差。最大的挑战是，并四苯的子体激子往往比它们进入硅片时更快地融合在一起。