空气污染每年在非洲杀死78万人

Credit: Jeff Schmaltz/NASA 请访问cenm.ag/chinese或关注ACS微信订阅号获取更多《化学与化工新闻》的中文内容.

整个非洲大陆的空气污染程度及其对人们健康的影响很难量化。在这项新研究中，调查人员用卫星数据以及大气化学和健康模型填补了一些空白。令人惊讶的是，他们发现大部分由于空气质量差导致的死亡都是由撒哈拉沙漠的沙尘暴卷挟的微粒物质造成的。

众所周知，空气污染会导致呼吸道和心血管疾病。但大多非洲国家缺少必备的基础设施来监测不同地区人们所接触的污染物水平和它们的健康影响，领导这项研究的Susanne Bauer说 。她是美国国家航空航天局戈达德太空研究所的一名大气建模学者。

“撒哈拉沙漠以南的非洲国家普遍面临缺少持续的空气质量监测的困难，也缺少维护良好、易于获取的健康指标数据——可能除南非等国家外，” 未参与该美国国家航空航天局研究的南加州大学流行病学家Kiros Berhane说。

Bauer说，目前只有少数研究考虑了非洲城市地区以外各种空气污染源的影响，并且他们给出的死亡估计差异很大。

Bauer的团队主要研究了空气污染的三大来源：工业化，包括汽车和工厂等污染源；火，主要为农业焚烧；和天然来源，以矿物粉尘为主。研究人员利用非洲上空大气层内气溶胶颗粒的卫星观测来估算排放量，用大气和气候建模来预测微粒物质、臭氧、一氧化碳和二氧化硫的程度和运输。接着，他们使用多个流行病学模型预测了2016年污染对健康的影响。

沙尘暴对公共健康的影响之大让Bauer感到惊讶。根据她的模型，暴露于自然排放物，主要是沙尘中的细小微粒物质，导致2016年非洲大陆556475人过早死亡。工业排放、生物质燃烧各导致了182398例、43374例死亡。Bauer说，总体而言，非洲地区因空气质量差引发的死亡和艾滋病毒/艾滋病的规模相差无几。不过，她也提醒人们注意，传染病的死亡人数在统计时很可能有缺漏，所以很难对这二者进行粗暴快速的比较。

来自开普敦海岸大学的流行病学家A. Kofi Amegah说，在撒哈拉以南非洲的许多国家，公共卫生预算已然吃紧，因为政府不仅要改善传染病和儿童营养不良的状况，还得建设基础设施以提供干净的水并改进卫生条件。Amegah说，污染数据处于“不存在的”状态，正是因为相关研究缺少资金支持。传统的空气污染传感器价格不菲。他说，在他的国家加纳，空气污染的地面监测仅限于首都阿克拉，尽管该国其他地区日益城市化。没有来自当地的数据，政府很难着手去抓空气质量。Amegah的研究团队正在实施低成本的空气污染传感器网络来解决这一问题。