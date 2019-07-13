光催化剂驱动二合一燃料制造

请访问cenm.ag/chinese或关注ACS微信订阅号获取更多《化学与化工新闻》的中文内容 Credit: Nat. Energy

将水分解为氢分子和氧分子——使用阳光和光催化剂——这是制备清洁燃烧的氢能的一个有吸引力和可能廉价的方法。该过程常常依赖于半导体催化剂。当受到光照，这些催化剂产生受激电子，从而减少水中质子以构成氢。

但是光吸收同样产生受激空穴，或正电荷载流子。这些强氧化剂可腐蚀催化剂， 降低其有效性。研究者们常常添加牺牲试剂以清除这些具破坏性的电荷。该对策保持了高制氢率，但清除剂增加了成本且产生废弃物。

与其清除这些空穴防止其引起麻烦，（中国科学院）大连化学物理研究所的罗能超（ Nengchao Luo）和王峰（Feng Wang）及其同事们则试图使用这些产品来驱动理想的反应，即将生物质化合物转化为有用产品。

该团队专注于2,5-二甲基呋喃和2-甲基呋喃两个化合物，它们通常源自木质纤维素。科研人员研究了一系列金属掺杂催化剂，并发现当受可见光照射，钌掺杂ZnIn 2 S 4 （光催化剂）易于偶合呋喃（Furanics），产生二聚体，三聚体和四聚体，并释放氢气。研究人员表示该产物拥有约10-20个碳原子，可作为制造柴油的前驱体使用。使用偶合反应中产生的氢及另一个催化物，该团队制造出一个属于典型柴油C12-C18的线性和支化烷烃的混合物，其产出率为76%。

该研究报告了一项使用光能转化生物质为液体燃料的重要创新，加拿大麦吉尔大学的绿色化学和催化领域的专家Chao-Jun Li说。此前该领域的许多工作是基于生物质的高温裂解而产生复杂的产品混合物，Li说。其中一项挑战是找到有效和选择性的方法生产具备长碳链的液体燃料。该工作代表着此研究方向的一个重要进步，他指出。