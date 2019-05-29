أسنان الاطفال اللبنية تكشف تعرض الأطفال للرصاص

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الرصاص عنصر ذو سمية عصبية عالية ولا يعرف له أي كميات قياس آمنة، لكن إثبات التعرض للرصاص في الماضي كان تحديًا: اختبارات الدم تظهر فقط تعرض الشخص له خلال الأسابيع الأربعة الماضية. حالياً، استخدم الباحثون أسنان الأطفال المفقودة (اللبنية) لقياس مستويات الرصاص للأطفال الذين يعيشون بالقرب من مصنع ملوث لإعادة تدوير البطاريات

(Environ. Sci. Technol. 2019, DOI: 10.1021/acs.est.9b00429).

في منطقة حضرية من لوس أنجلوس، قام مصنع Exide Technologies بمعالجة 11 مليون بطارية سيارة سنويًا، باعثا الرصاص والزرنيخ من المداخن على الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة حتى إغلاقه في مارس 2015. أراد السكان معرفة ما تعرضوا له عن غير قصد. جمع متطوعو المجتمع المحلي 50 من أسنان الأطفال اللبنية من 43 طفلاً (من عمر 7 إلى 18 عامًا بمتوسط عمر 12 عامًا) عاشوا في نفس المنطقة ضمن دائرة نصف قطرها 3.2 كم من المنشأة طوال حياتهم. البنية السكانية القريبة هي أكثر من 90٪ أصول لاتينية وتحتل المرتبة الأولى بين 10٪ من أكثر الأحياء مثقلة بالمشاكل بيئيا في ولاية كاليفورنيا، وفقا لتحليل أجرته الولاية.

جيل إ. جونستون، باحثة في مجال الصحة البيئية بجامعة جنوب كاليفورنيا ، كانت تتحدث مع الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من هذا المصنع وعرفت أيضًا عن العمل الذي قام به مانيش أرورا ، عالم البيئة وطبيب الأسنان في كلية إيكان للطب بجبل سيناء. . استخدم أرورا تبخير سطوح الأسنان بالليزر وقياس الطيف الكتلي للبلازما المقترن حثيًا لتحليل العناصر المتبقية داخل أسنان الأطفال في الدراسات السابقة.

(PLoS One 2014, DOI: 10.1080/15563650.2018.1552003)

تبدأ أسنان الأطفال في التكوّن في الرحم وتختلط المعادن في طبقات العاج والمينا أثناء نموها، مثل الحلقات في مقطع الشجرة. اعتقدت جونستون أن الطريقة نفسها يمكن استخدامها في قياس الرصاص والزرنيخ. وتقول: “كانت هذه الطريقة الأفضل للتعرف على ما تعرضوا له في السابق”.

استخدم الباحثون حزمة ليزر مركّزة لتبخير المواد الموجودة على سطح عينات الأسنان ومن ثم تم تحليلها بالطيف الكتلي، وإعادة تقشير الطبقات لهذه الأسنان كان مناسباً لمعرفة ما تحتويه على مر الزمن. كانوا قادرين على تحديد خط المواليد الجدد، ومجموعة من خطوط النمو التي تحدد ولادة الطفل، وغيرها من الميزات القائمة على الوقت في الأسنان.

وقارن الباحثون تركيزات الرصاص والزرنيخ الموجودة قبل الولادة وبعدها في الأسنان بالمستويات الحالية المعروفة للرصاص في تربة المنازل التي يعيش فيها هؤلاء الأطفال، ووجدوا أن مستويات الرصاص في الأسنان قبل الولادة زادت مع زيادة مستويات الرصاص في التربة. خمسة عشر من أصل 43 طفلاً قد أصيبوا أيضًا بالزرنيخ في أسنانهم قبل الولادة وبعدها.

يقول هيرنان ف. غوميز، عالم السموم الطبي بجامعة ميشيغان الذي حلل مستويات الرصاص في الدم لدى الأطفال في فلينت بولاية ميشيغان، إن البحث كان وسيلة جيدة التخطيط ومُنفذة جيدًا لفحص عنصر سام عصبي مهم قد أصاب الاطفال لعدة قرون. يقول: “يجب الإشادة بالمؤلفين لمقاربتهم في استخدام الأسنان المتساقطة لفحص التعرض قبل الولادة وبعدها للرصاص في بيئة معرضة للخطر بالفترة الصناعية”.