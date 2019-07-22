中国加强对臭氧污染的治理

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中国正在拓展国内的空气质量改良工作，以解决挥发性有机化合物（VOCs）所带来的环境问题。这些挥发性有机化合物是形成细微颗粒物与地面臭氧层的“罪魁祸首”，并且其所含的每一种成分都会导致健康问题。

如今，我国已经关闭了北方地区的数千家钢铁厂、化工厂和发电厂。根据生态环境部5月份发布的年度环境状况报告，中国338个城市的空气中颗粒物的平均浓度下降了20％左右，而且二氧化硫浓度也在2015年到2018年间下降了44％。在北京，这些污染物减少使得城市的年重度污染日从2013年的59个减少到了2018年的15个。

然而，地面臭氧问题仍然十分严峻。从2015年到2018年间，其在338个城市的增幅约为13％。

因此，治理挥发性有机化合物的新的重点应运而生。挥发性有机化合物是从汽油、木材、煤炭或天然气等材料的燃烧中释放出来的。挥发性有机化合物也来自许多消费品和工业生产过程，其中包括许多使用化学溶剂的产品。所以，解决挥发性有机化合物的排放需要“更复杂的排放管理系统”，万薇（音译）说道。她是一名在总部设于菲律宾马尼拉的环境倡导组织 “亚洲清洁空气”中国办事处工作的空气质量专家。

中国已经对汽车使用的汽油采用了很高的质量标准。中国主要城市采取的严格限制车辆数增长的措施也有助于限制气体排放。

同时，中国现在正致力于解决非机动车来源所产生的挥发性有机化合物。7月，生态环境部开始实施针对逃逸型挥发性有机化合物的排放问题所制定的新工业标准。该标准主要针对那些来自泄漏、蒸发或其它不能通过大烟囱、烟筒或通风口所排放的挥发性有机化合物。这些新的工业标准侧重于采用多种操作方式来达到限制排放的目的，譬如使用密封容器来存储和运输含挥发性有机化合物的液体和材料。而且，工厂也必须使用过滤系统来输送气态废物。

生态环境部还于7月3日发布了战略纲要，对包括化学品和药品在内的关键行业实施广泛的挥发性有机化合物排放控制措施。

该纲要坦承，中国缺乏应对挥发性有机化合物排放的专业知识，特别是对上述提到的逃逸型排放的监督与管理。生态与环境部希望工业和环境机构转用挥发性有机化合物含量较低的材料，更好地识别挥发性有机化合物排放源，以及加强监督力度。