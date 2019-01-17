塑料行业发起了废物回收倡议

共28家公司成立了被称为该行业史上最大投入的“终结塑料垃圾联盟 （Alliance to End Plastic Waste）“（以下简称“联盟”），计划在未来五年内投资项目达15亿美元，用于清理海洋塑料垃圾。

联盟中有一些世界上最大的化学公司，包括巴斯夫，陶氏化学和利安德巴塞尔工业公司（LyondellBasell Industries），以及宝洁和汉高这样的消费品巨头。 但批评者表示，该行业本应更早采取行动，单靠现在的投入并不能解决问题。

倡议经由一个精彩的在线视频介绍发起，第一天就有超过500,000人观看。其中，英国电视节目主持人Hannah Vaughan Jones与陶氏化学的Jim Fitterling、宝洁的David S. Taylor以及利安德巴塞尔工业的Bob Patel等首席执行官们对该项目进行了圆桌讨论。

“我认为每个人都认同塑料垃圾不该出现在海洋或者生态环境中，因此处理这些垃圾需要我们所有人都迅速采取行动并进行领导管理，”泰勒说。

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联盟将与当地司法机构合作，建立废物收集和处置（机制）、参与教育和清理工作，并帮助开发循环利用和能源回收技术。

联盟将要支持的对象包括Renew Oceans。Renew Oceans是塑料燃料初创公司Renewlogy的一家子公司。 明年，Renew Oceans计划在印度的恒河中部署特殊围栏，用于拦截每年倾倒入河中的550,000公吨废物的一部分。

联盟还将资助由Circulate Capital和SecondMuse共同建立的Incubator Network，从而为企业家提供“催化资本”，以降低“减少浪费”相关项目的投资风险。

倡议组织As You Sow的高级副总裁Conrad MacKerron说，成立联盟标志着（人们）对“塑料废物是消费者的责任”这一旧态度的转变。“这种变化表明，石化行业正逐步认识到，他们需要对清理由塑料包装垃圾造成的环境污染承担部分初始财务责任， ”他说。

然而，MacKerron指出，联盟与艾伦麦克阿瑟基金会的“新塑料经济全球承诺”（New Plastics Economy Global Commitment ）形成了鲜明对比。后者于10月份推出，且有约250家公司及组织加入，包括MacKerron自己的组织。联盟并没有像“新塑料经济全球承诺”一样，提倡减少一次性塑料制品的使用。联盟支持能源回收，而“新塑料经济全球承诺”并不支持再利用和机械化回收。他指出，联盟中的一些公司，如陶氏和宝洁，并没有参与“新塑料经济全球承诺“。

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