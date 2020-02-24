Credit: Massachusetts Institute of Technology 请访问cenm.ag/chinese或关注ACS微信订阅号获取更多《化学与化工新闻》的中文内容

依赖水处理膜的常规脱盐设备价格昂贵，或消耗大量能量。太阳能热脱盐是一种较经济的选择，但效率低下，需要巨大的抛物面镜将光聚焦在海水上才能将其蒸发。两种技术都不适合偏远地区或资源匮乏的地区。便携式太阳能淡化设备解决了这个问题，通常使用较便宜的日光吸收材料来加热和蒸发海水。蒸汽收集在冷凝器中，产生淡水。最好的系统可以利用超过90％的太阳能量来产生水蒸汽。

现在，麻省理工学院的Evelyn Wang、上海交通大学的Ruzhu Wang及同事们开发了一个多级系统，在理想条件下进行测试时，其效率达到了385%，远远超越了之前的技术。该技术的关键是重复利用当水蒸气冷凝为液体时释放的热量。蒸汽冷凝所释放的能量通常是浪费的，而这是首个将其巧妙利用的系统。

该设备内有10个同样的3D打印的尼龙框架，垂直堆叠并放置在储水箱顶部。每个框架上都有作为蒸发器的纸巾和作为冷凝器的铝膜。在框架的朝阳面，研究人员放置了一个黑色的太阳能吸收器，加热并蒸发水，蒸汽被吸收到纸巾中。当蒸汽凝结在铝膜上时，释放的热量被传导到下一层纸巾层，该过程在框架结构中重复进行。Wang的研究生Lenan Zhang说，这种多阶段方法已在大型太阳能热淡化工厂中使用。“我们将这个想法转化为了便携式设计。”

在实验室中，这个10厘米×10厘米的设备每小时生成了5.8升水。在非理想条件—夏季麻省理工学院的屋顶上，该设备的性能降低，约50％，原因是偶尔有云和风。在屋顶上，该设备在4.5小时内产生了72毫升水。为满足一个成年人或一个小家庭的日常平均水需求，可以创建一系列多级设备，Zhang表示。

该团队现在希望优化设备并进一步降低材料成本。Zhang说，原型机现在的成本约为1.50美元，但其中70％的成本是3D打印的尼龙框架，因此仍有改进的空间。