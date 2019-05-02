黄色食用色素助力研究者打印器官样结构

美国莱斯大学的Jordan S. Miller，华盛顿大学的Kelly R. Stevens 和他们的同事使用微处理器及其他产业应用的一项成熟技术打印了这些结构，该技术被称为投影立体光刻。技术所涉及的聚合材料使用了蓝光，每次一层。由底部至顶部，所有的打印层建立创造出最终结构。

为使技术见效，研究者们必须将光线保持局限于一个单独打印层，才能使其不穿透此前的打印层，在脱靶点将它们聚合。微处理器产业借助可吸收光线的添加剂以预防这一不受欢迎的聚合出现。但是，这些化学制品有毒，使它们与细胞不相容。

Credit: 版权：Jordan Miller/Rice University

Miller说团队意识到仅仅找到一个生物相容的光吸收剂便可使该技术应用于生物打印。“事实上，柠檬黄是我们第一个尝试的，”他说，“我只是在杂货店买了一些食用色素。”

”它恰恰吸收蓝色光线。就是这么简单，“Stevens解释道，“所有在做的就是吸收一些光线，从而使其(光线)无法遍及所有地方。“

“这是一个卓越的开创性工作，使得交错的血管网络能以前所未有的几何复杂性快速确定，“ Hayden Taylor说，他在美国加利福尼亚大学伯克利分校从事生物材料支架的3-D打印研究。

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Miller和Stevens的团队使用该技术制造了几个不同结构，其中包括同样拥有向细胞传输养分网络的肝细胞培养结构。他们发现，将这些模拟肝脏结构移植至肝脏受损小鼠体内，当两周后研究人员移除这些结构，细胞保持存活并承担其关键功能之一。

哈佛大学的一名生物打印专家Jennifer Lewis认为该工作“标志着带血人体组织制备的一个重要进步。“不过她指出，使用该方法仍有挑战需克服，如对多种细胞类型，密度及人体中发现的微血管网络的模拟。

Miller和Stevens表示他们正在解决上述挑战。例如，他们想制作当前所制结构十分之一大小的结构。