弹性水凝胶像肌肉一样有愈合力

当我们运动时，应力会破坏肌肉中的纤维。我们的身体通过稳定的氨基酸供应来修复这些纤维，编织成蛋白质，最终使肌肉变得更强壮。科学家们已经开发出了一种仿生肌肉的水凝胶，可以在受力时加强自身形态。他们表示，这项研究可以应用于更耐用的轮胎，或由柔性塑料制成的软机器人，可以自我修复甚至生长。

Credit: 图片来源：北海道大学

这种弹性水凝胶材料由北海道大学的Jian Ping Gong和 Tasuku Nakajima 领导的团队开发，利用了聚合物机械化学（机械力引发化学反应）的原理。柔软而坚韧的水凝胶由85％的水和两种交织的交联聚合物网组成。由聚（2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸）钠盐制成的聚合物网是拉紧的，另一个由聚丙烯酰胺制成的网络是松弛的。

创造一种含有足够自由基的分子结构而使水凝胶性质产生整体改变，这是技术上的壮举，代表着“智能响应聚合物领域的重大进步”，埃因霍温科技大学的智能材料专家 Rint P. Sijbesma 说道。他表示，这项研究与之前开发类似材料的失败尝试形成鲜明对比，因为之前使用的聚合物结构没有产生足够的自由基，因此没有明显增强材料强度。

Nakajima指出，即便如此，该系统还有很大的改进空间。比如，研究人员需要找到一种方法来持续为系统提供单体。在目前的系统中，单体在五或六次拉伸后耗尽，而水凝胶变得僵硬易碎。该系统对氧气也很敏感，这是自由基聚合的常见问题。

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的聚合物机械化学专家Jeffrey S. Moore说：“从概念上讲，这项进步是鼓舞人心的。虽然化学家们很习惯在烧瓶的受控环境中进行化学实验，这项研究促使我们思考非受控环境中化学的挑战，需要能在严苛条件下运作。”