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Materials

C&EN 中文版

弹性水凝胶像肌肉一样有愈合力

由交织聚合物制成的材料在受力后变得更强

by Bethany Halford
February 4, 2019 | A version of this story appeared in Volume 97, Issue 5
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The first of three panels shows pink squiggles, blue intersecting lines, and orange dots. The second panel shows the blue lines breaking to form radicals. The third panel shows the orange dots coming together to form new polymer links.
Credit: 图片来源：C&EN/改编自Science
当仿生肌肉的水凝胶被拉伸时，拉紧的聚合物（蓝色）破裂，形成自由基，松弛的聚合物（粉红色）伸展，以防止对水凝胶的损害。自由基与聚合物中的单体（橙色）反应形成新的聚合物链，从而增强水凝胶。

请访问https://cen.acs.org/sections/cn.html或关注ACS微信订阅号获取更多《化学与化工新闻》的中文内容

当我们运动时，应力会破坏肌肉中的纤维。我们的身体通过稳定的氨基酸供应来修复这些纤维，编织成蛋白质，最终使肌肉变得更强壮。科学家们已经开发出了一种仿生肌肉的水凝胶，可以在受力时加强自身形态。他们表示，这项研究可以应用于更耐用的轮胎，或由柔性塑料制成的软机器人，可以自我修复甚至生长。

A GIF shows a hydrogel lifting increasingly heavier weights.
Credit: 图片来源：北海道大学
这种仿生肌肉的水凝胶每次拉伸都会变得更强壮。

这种弹性水凝胶材料由北海道大学的Jian Ping Gong和 Tasuku Nakajima 领导的团队开发，利用了聚合物机械化学（机械力引发化学反应）的原理。柔软而坚韧的水凝胶由85％的水和两种交织的交联聚合物网组成。由聚（2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸）钠盐制成的聚合物网是拉紧的，另一个由聚丙烯酰胺制成的网络是松弛的。

当被拉伸时，松弛聚合物伸展，防止水凝胶撕裂，而拉紧的聚合物破裂，在聚合物链的断裂端形成碳自由基。这些自由基迅速与散布在材料中的单体产生反应，重建聚合物网，这样当水凝胶回到松弛状态时，会比原来更强壮。研究人员显示，材料每次拉伸后可以提升更重的重量，因此证明了这一点。（Science 2019年 DOI: 10.1126/science.aau9533）。

创造一种含有足够自由基的分子结构而使水凝胶性质产生整体改变，这是技术上的壮举，代表着“智能响应聚合物领域的重大进步”，埃因霍温科技大学的智能材料专家 Rint P. Sijbesma 说道。他表示，这项研究与之前开发类似材料的失败尝试形成鲜明对比，因为之前使用的聚合物结构没有产生足够的自由基，因此没有明显增强材料强度。

Nakajima指出，即便如此，该系统还有很大的改进空间。比如，研究人员需要找到一种方法来持续为系统提供单体。在目前的系统中，单体在五或六次拉伸后耗尽，而水凝胶变得僵硬易碎。该系统对氧气也很敏感，这是自由基聚合的常见问题。

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的聚合物机械化学专家Jeffrey S. Moore说：“从概念上讲，这项进步是鼓舞人心的。虽然化学家们很习惯在烧瓶的受控环境中进行化学实验，这项研究促使我们思考非受控环境中化学的挑战，需要能在严苛条件下运作。”

本文由Nina Sun为C&EN译为中文。英文原文在此。

Chemical & Engineering News
ISSN 0009-2347
Copyright © 2024 American Chemical Society

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