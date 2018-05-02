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People

C&EN 中文版

事业的阶梯：贺耘

学界和产业的机遇吸引中国化学家赴美，后又返华

by Jean-François Tremblay/文
May 2, 2018 | A version of this story appeared in Volume 96, Issue 19
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1979
资源有限的学校

图 版权所有：贺耘
 

贺耘成长于中国西南城市重庆的郊区，他曾在当地公立中学就读。对那所学校，他用“非常贫困”来形容。幸运的是，在那里他遇到了一名专业训练有素且充满热情的化学老师，引领他进入化学的世界。高中毕业那年，全校150名毕业生仅有两名学生获得大学录取，贺耘便是其中之一。他选择前往重庆西南大学攻读化学专业，后又在兰州大学获得了化学硕士学位。“（兰州大学）生活条件十分艰苦”他回忆道，但是他并未退却，因为兰州大学拥有当时中国顶尖的化学系。“我热爱它，从未逃过一天课，”他说。

1988
前往美国

贺耘第一次接触海外世界是当他成为香港中文大学的一名博士生。这座城市带给他的深刻印象不仅仅是高楼大厦，还有学校极其专业渊博的老师们。“他们在哈佛大学等世界名校受过教育。当时对我而言，这是无法想象的”，贺耘说。1989年，他离开香港前往美国爱荷华州立大学（Iowa State University）继续攻读博士学位。虽然一切顺利，但贺耘却在获得博士学位前选择了离开，加入芝加哥的美国雅培公司药物研发院。雅培的企业研发的力度之大让他印象深刻，“这带给我许多挑战，但我非常享受这些挑战；我有时候甚至会睡在实验室”，他这样描述自己在雅培的日子。他参与了几项雅培申请的专利。

1995
斯克利普斯研究所，获取博士学位

图 版权所有：贺耘
 

几年后，他在美国加利福尼亚州的斯克利普斯研究所（The Scripps Research Institute）重新踏上求取博士学位的征途。在他的印象里，斯克利普斯拥有良好的研究氛围，优秀的学生以及不断涌现的突破性研究成果。“那里的研究重点是生物医学的跨学科研究是，”他回忆道。斯克利普斯的研究氛围推动着贺耘无时无刻地工作，在35岁那年他获得了博士学位。他说，“我曾认为自己在获取博士学位上浪费了太多时间，但现在看来一切都是值得。”

1999
重返产业

图 版权所有：贺耘
 

获得博士学位之后，他选择在一个小型生物技术公司——美国Ionis 制药公司（Ionis Pharmaceuticals）工作，该公司当时正在开展独特的创新研究。两年后，他被美国诺华研究基金会（Novartis Research Foundation）招募去帮助基金会下的基因研究所建立药物化学研究。他还曾任中美生物医学药学专业协会（Sino-America Biotechnology & Pharmaceutical Professional Association ，SABPA）圣地亚哥分会主席，该职让他对中国国内相关状况密切关注。

今日
重返中国和学界

图 版权所有：贺耘
 

在中美生物医学药学专业协会的工作让贺耘感受到中国“即将腾飞”。为了发挥自己的作用，贺耘接受了罗氏公司（Roche）递来的橄榄枝，担任罗氏研发中心（中国）有限公司上海研发中心的药物化学高级总监。两年后，他成为保诺科技（北京）有限公司（ BioDuro）的首席科学家。2012年，他加入重庆大学新成立的创新药物中心，领导并创建了重庆大学药学院，目前担任院长。他努力促进产业合作，还运行数个生物技术创业项目。回顾自己多年来的丰富经历，他表示引导自己不断前行的理念是“努力工作，坚持不懈，不断开拓”。

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Chemical & Engineering News
ISSN 0009-2347
Copyright © 2024 American Chemical Society

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