Advertisement

This site uses cookies to enhance your user experience. By continuing to use this site you are agreeing to our COOKIE POLICY.

ACCEPT AND CLOSE

If you have an ACS member number, please enter it here so we can link this account to your membership. (optional)

ACS values your privacy. By submitting your information, you are gaining access to C&EN and subscribing to our weekly newsletter. We use the information you provide to make your reading experience better, and we will never sell your data to third party members.

Cyber Savings Season: Get 30% off ACS membership with promo code CYBER24. Offer valid though Dec. 11.

Already an ACS Member?  

Basic

$0 Community Associate

ACS’s Basic Package keeps you connected with C&EN and ACS.

  • Access to 6 digital C&EN articles per month on cen.acs.org
  • Weekly delivery of the C&EN Essential newsletter
JOIN NOW
Standard

$80 Regular Members & Society Affiliates

ACS’s Standard Package lets you stay up to date with C&EN, stay active in ACS, and save.

Eligibility restrictions apply. Review ACS Membership Packages to see if you qualify.

JOIN NOW
Premium

$160 Regular Members & Society Affiliates
$55 Graduate Students
$25 Undergraduate Students

ACS’s Premium Package gives you full access to C&EN and everything the ACS Community has to offer.

  • Unlimited access to C&EN’s daily news coverage on cen.acs.org
  • Weekly delivery of the C&EN Magazine in print or digital format
  • Access to our Chemistry News by C&EN mobile app
  • Significant discounts on registration for most ACS-sponsored meetings
ACS offers discounts for some countries outside the United States. This discount is shown at checkout, if applicable.

JOIN NOW

Thank you!

Your account has been created successfully, and a confirmation email is on the way.

Your username is now your ACS ID.

ENJOY UNLIMITED ACCES TO C&EN

Awards

C&EN 中文版

JoAnne Stubbe 将获2020普里斯特利奖

麻省理工学院的生物化学家因其在酶机制方面的研究工作获得殊荣

by Celia Henry Arnaud
June 24, 2019 | A version of this story appeared in Volume 97, Issue 25
Advertisement

Most Popular in People

 

请访问cenm.ag/chinese或关注ACS微信订阅号获取更多《化学与化工新闻》的中文内容 ﻿

麻省理工学院的诺华化学与生物学荣誉退休教授JoAnne Stubbe将获得2020年普里斯特利奖章（Priestley Medal），这是美国化学会的最高荣誉。

Photo of JoAnne Stubbe.
Credit: Courtesy of JoAnne Stubbe
生物化学家JoAnne Stubbe将获得2020普里斯特利奖章。

“JoAnne是她那一代学者中的顶级机械生物化学家，”Stubbe在麻省理工学院化学系的同事Stephen J. Lippard说。“她的主要成就之一是解析生物学中自由基的控制生成。”

“在她的职业生涯中，JoAnne研究了一些实验上最具挑战性的问题，并且一次又一次地提供了见解，这些见解在初次提出时有时会具有争论性，但经受住了时间的考验，”Wilfred van der Donk表示。他是伊利诺伊大学厄本那 - 香槟分校的化学教授，在20世纪90年代曾在Stubbe的实验室任职博士后。

Stubbe最著名的研究发现是核糖核苷酸还原酶的机制，这种酶可催化RNA中使用的核糖核苷酸转化为DNA中使用的脱氧核糖核苷酸。该反应是制备脱氧核糖核苷酸的唯一途径。

Stubbe的研究显示，核糖糖环上2’位置的还原涉及3’位置的氢去除，这是出乎意料的，因为最终结构中仍存在3’氢。该反应特别不寻常，因为之后的晶体结构显示，一个金属辅助因子引发了还原所需的电子转移，并距离反应位点超过35埃。两个位点之间如此长的距离出人意料，因为对于一般的电子转移来说太远了。Stubbe提出并证明了该转移是分多步进行的。

“关于该机制的认识现在已被广泛接受，但令人佩服的是，当JoAnne提出这一设想时，尚无任何晶体学信息可用，”van der Donk说。“多年后酶结构的研究证明，她的预测是正确的，她自己后来提供了许多自由基中间体的实验证据。”

苏黎世瑞士联邦理工学院的化学教授Donald Hilvert说：“她对核糖核苷酸还原酶的开创性研究彻底改变了酶学领域。”

Stubbe还发现了博来霉素作用机制的细节，博来霉素是一种通过切割双链DNA起作用的抗癌药物。“她的小组确认了这一不寻常过程的机制，并解决了与双链DNA结合的钴取代博来霉素的核磁共振结构，这是真正的杰作，”van der Donk说。

Stubbe说，当得知自己被命名为普里斯特利奖获得者时，她备感震惊。她身为美国化学学会的成员已超过50年，但作为生物化学家，她认为自己是一个局外人。“很长一段时间以来，化学家们并未对生物化学家持有高度认可，”她说。“我很高兴有人选择了我。”美国化学学会是C＆EN刊物的出版方。

“JoAnne Stubbe是2020 普里斯特利奖章的绝佳选择。她对关键生化酶机制的研究大大地推动了该领域的进展。她对科学的热情使她成为年轻女性和男性的榜样，”美国化学学会总裁Bonnie Charpentier表示。

“并且，我特别自豪地欢迎她进入普里斯特利奖章获得者的荣誉队列，她是第五位获此殊荣的女性。”

Stubbe凭其研究获得过无数奖项，包括2010年的Welch化学奖和2008年国家科学奖章（2009年颁发）。她于1992年当选为美国国家科学院院士。.

本文由Nina Sun为C&EN译为中文。英文原文在此。 ﻿

Chemical & Engineering News
ISSN 0009-2347
Copyright © 2024 American Chemical Society

You might also like...

Serving the chemical, life science, and laboratory worlds
Awards
2024 Heroes of Chemistry celebrated at ceremony in Washington, DC
Serving the chemical, life science, and laboratory worlds
Awards
US EPA names 2024 Green Chemistry Challenge Awards recipients
Serving the chemical, life science, and laboratory worlds
Awards
2024 Ig Nobel Prizes

Article:

This article has been sent to the following recipient:

0 /1 FREE ARTICLES LEFT THIS MONTH Remaining
Chemistry matters. Join us to get the news you need.
GET MORE
GET MORE