JoAnne Stubbe 将获2020普里斯特利奖

麻省理工学院的诺华化学与生物学荣誉退休教授JoAnne Stubbe将获得2020年普里斯特利奖章（Priestley Medal），这是美国化学会的最高荣誉。

Credit: Courtesy of JoAnne Stubbe

“JoAnne是她那一代学者中的顶级机械生物化学家，”Stubbe在麻省理工学院化学系的同事Stephen J. Lippard说。“她的主要成就之一是解析生物学中自由基的控制生成。”

“在她的职业生涯中，JoAnne研究了一些实验上最具挑战性的问题，并且一次又一次地提供了见解，这些见解在初次提出时有时会具有争论性，但经受住了时间的考验，”Wilfred van der Donk表示。他是伊利诺伊大学厄本那 - 香槟分校的化学教授，在20世纪90年代曾在Stubbe的实验室任职博士后。

Stubbe最著名的研究发现是核糖核苷酸还原酶的机制，这种酶可催化RNA中使用的核糖核苷酸转化为DNA中使用的脱氧核糖核苷酸。该反应是制备脱氧核糖核苷酸的唯一途径。

Stubbe的研究显示，核糖糖环上2’位置的还原涉及3’位置的氢去除，这是出乎意料的，因为最终结构中仍存在3’氢。该反应特别不寻常，因为之后的晶体结构显示，一个金属辅助因子引发了还原所需的电子转移，并距离反应位点超过35埃。两个位点之间如此长的距离出人意料，因为对于一般的电子转移来说太远了。Stubbe提出并证明了该转移是分多步进行的。

“关于该机制的认识现在已被广泛接受，但令人佩服的是，当JoAnne提出这一设想时，尚无任何晶体学信息可用，”van der Donk说。“多年后酶结构的研究证明，她的预测是正确的，她自己后来提供了许多自由基中间体的实验证据。”

苏黎世瑞士联邦理工学院的化学教授Donald Hilvert说：“她对核糖核苷酸还原酶的开创性研究彻底改变了酶学领域。”

Stubbe还发现了博来霉素作用机制的细节，博来霉素是一种通过切割双链DNA起作用的抗癌药物。“她的小组确认了这一不寻常过程的机制，并解决了与双链DNA结合的钴取代博来霉素的核磁共振结构，这是真正的杰作，”van der Donk说。

Stubbe说，当得知自己被命名为普里斯特利奖获得者时，她备感震惊。她身为美国化学学会的成员已超过50年，但作为生物化学家，她认为自己是一个局外人。“很长一段时间以来，化学家们并未对生物化学家持有高度认可，”她说。“我很高兴有人选择了我。”美国化学学会是C＆EN刊物的出版方。

“JoAnne Stubbe是2020 普里斯特利奖章的绝佳选择。她对关键生化酶机制的研究大大地推动了该领域的进展。她对科学的热情使她成为年轻女性和男性的榜样，”美国化学学会总裁Bonnie Charpentier表示。

“并且，我特别自豪地欢迎她进入普里斯特利奖章获得者的荣誉队列，她是第五位获此殊荣的女性。”