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Pharmaceuticals

C&EN 中文版

艾伯维（AbbVie）即将以630亿美元收购艾尔建（Allergan）

随着艾伯维（AbbVie）的药物Humira的专利到期，最新的药物行业巨头合并也会随之而来

by Lisa M. Jarvis
July 1, 2019 | A version of this story appeared in Volume 97, Issue 26
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A photo of AbbVie researchers.
Credit: Abbvie
艾伯维（AbbVie）宣称，面对Humira专利的到期，公司需要更多的销售量为研发注入资金动力。

请访问cenm.ag/chinese或关注ACS微信订阅号获取更多《化学与化工新闻》的中文内容

面对未来没有关节炎治疗药物Humira所带来的高额利润，艾伯维（AbbVie）的解决办法是以630亿美元收购艾尔建（Allergan） 。

Humira长期以来一直在制药行业的“最畅销名单”中榜上有名，带来了近200亿美元的年销售额。 Humira在美国的销售额增长抵消了其在其它市场中销售额的下滑。此类下滑缘于去年秋季时面市的抗体疗法的仿制药。 但好景不长，Humira 2023年时将会失去在美国的专利保护，所以其东家艾伯维（AbbVie）一直迫切地想要填补该药物专利到期时所造成的巨额销量漏洞。

收购艾尔建（Allergan）将带来近160亿美元的年销售额，使艾伯维（AbbVie）的销售额达到约490亿美元，并成为仅次于强生（Johnson & Johnson）、罗氏（Roche）和辉瑞（Pfizer）的第四大制药商。

在解释艾伯维（AbbVie）对该收购的想法时，其首席执行官 Richard A. Gonzalez说公司是在为未来做准备。 “到2023年时可能会出现一系列的机遇与挑战。作为公司的管理层，我们有责任确保我们（的决策）已经涵盖了所有可能的结果。”在交易被宣布的6月25日，Gonzalez 于电话会议中对投资者们说道。

Gonzalez表示，艾伯维（AbbVie）需要达到一定规模才能有支撑其自身研发的能力。 Gonzalez说：“这意味着我们需要增加的收入至少要在100至150亿美元之间”。

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艾伯维（AbbVie）表示，收购艾尔建（Allergan）将使其成为全球第四大制药公司

资料来源：艾伯维（AbbVie），基于2018年的报告。

艾伯维（AbbVie）现在就做出了这一大收购的决策，因为其“现在正处于一个非常特别的时期，主打产品Humira的收益还可以为这些替代产品买单。”

艾尔建（Allergan） 所带来的大部分新收入将来自其美容医疗产品的特许经营权，其核心产品是一种用于祛除皱纹的肉毒杆菌毒素Botox。该产品在2018年的收入为36亿美元。 一些分析师在电话会议上质疑了该肉毒杆菌毒素专利的安全性，而Gonzalez表示管理层已经仔细研究过了这个问题。不仅因为各种技术方面的缘故， “这是一种非常独特的分子”，他说道，“就算有人能发明类似肉毒杆菌毒素的生物仿制药，也得花上非常长的时间 。”

虽然艾伯维（AbbVie）努力试图为这笔收购提出令人信服的论述，但许多分析师对此仍然摸不着头脑。 Piper Jaffray 的分析师Christopher J. Raymond 在给投资者的一份报告中写道：“我们今天早上的第一反应就是：两只抱团的火鸡不会成为一只老鹰，因为这两家企业都各自面临着挑战” 。他也一并提到了Humira即将面临专利终止的“寒冬”，以及艾尔建（Allergan）所面临的问题，包括销售下滑、迫在眉睫的关键药物仿制竞赛，以及源源不断的阿片类药物诉讼。 在宣布收购之前，艾尔建（Allergan）的股票在过去两年中损失了超过50％的价值。

Raymond也承认，艾伯维（AbbVie）拥有在未来两年降低运营成本的同时提高利润的潜力，他说道：“这样的潜力确实成功引起了我们的注意。”艾伯维（AbbVie）也计划单独留下其关键的商业特许经营权，同时每年挪出20亿美元，其中10亿美元用于研发。

艾伯维（AbbVie）并不是唯一一家通过大型公司合并来缓解销售萎靡的药物公司。 今年1月，百时美施贵宝（Bristol-Myers Squibb）同意向赛尔（Celgene）支付740亿美元，此举旨在创建肿瘤学和免疫学领域的研发重地。

美国联邦贸易委员会的审查推迟了这笔收购。 百时美施贵宝最近表示，它将剥离赛尔（Celgene）的牛皮癣药物Otezla，以满足监管机构的要求，而该药预计将在今年带来19亿美元的销售额 。.

该报道由李杰为C&EN翻译。文章的原始英文版本如下。

Chemical & Engineering News
ISSN 0009-2347
Copyright © 2024 American Chemical Society

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