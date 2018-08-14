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Drug Discovery

C&EN 中文版

FDA首次批准 RNAi治疗药物

新药“Onpattro”获批，学术界、产业界二十载的工作将 RNA干扰治疗由设想转为药物。

by Lisa Jarvis and Ryan Cross﻿
August 14, 2018 | A version of this story appeared in Volume 96, Issue 33
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在科学家们发现双链RNA可致使基因“沉默”二十年后，一种基于该发现的新型药物获批上市，此药物为RNA干扰（RNA interference，缩写“RNAi”）药物。美国食品药品监督管理局（The U.S. Food & Drug Administration ，下文简称“FDA”）日前对美国阿里拉姆制药公司（Alnylam Pharmaceuticals，下文简称Alnylam )所研发的药物“ Onpattro”给予批准。“Onpattro ”是针对名为“转甲状腺素蛋白淀粉样变性”（Hereditary transthyretin-mediated amyloidosis，简称“hATTR”）的药物，该疾病为罕见性、致命性、遗传性疾病。

“这是一件大事，某种程度上是一件历史性的、突破性的事情”，Alnylam公司创始人之一，美国麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology，简称MIT）的遗传学家 Phillip A. Sharp说。

事实上，药物获批的消息已传遍整个生物科技界，许多业内人士亲历或是密切关注了RNAi技术炒作和失落的循环过程。“当一项科学难题最终被攻克并获得成功时，人人都爱它。”Alnylam公司的CEO John Maraganore说。

RNAi疗法背后的概念很简单：拦截携带信息的信使RNA，致使蛋白无法合成。为此，科学家们设计出“沉默干扰”RNA（“silent interfering” RNA）或小干扰RNA（siRNA），其均为20至25个核苷酸长度的双链分子。

但是，将理念转化为药物总是“说起来容易做起来难”。自2002年成立， Alnylam公司和RNAi 疗法便遭遇重重困难和挫折——其中包括临床实验受挫，法律闹剧，以及失去备受瞩目的合作伙伴等。一些投资了该技术的大型公司突然退出，而一些专注于 RNAi的生物科技公司或转移重心，或关门大吉。创新的代价是高昂的：仅一个获批药物，Alnylam公司已投入过20亿美元。

Alnylam 的CEO John Maraganore目睹着历史正在其他新兴技术领域重演，尤其是基因编辑技术——CRISPR。“看着 CRISPR/Cas9，这让我忆起十多年前的Alnylam”，他说，“存在一些知识产权的问题，在技术上也存在障碍有待破解，一时出现了一个新的科学数据，人们便会说‘哎，永远都不会奏效了’。我们和RNAi经历了所有。”

如何将 siRNA安全地输送至正确的位置是一个技术难题。为了将其送达肝脏的目标位置，“ Onpattro”中的 siRNA被包裹在脂质纳米颗粒中，而这一“载体（脂质纳米颗粒）”是耗费了多年所得到。此外，对于如何优化RNA分子本身的化学特性，仍有许多工作需要完成。

“在解决输送（siRNA）问题中做了大量修改工作。” Alnylam 公司的另一位创始人Phillip Zamore说，他是麻州医学院（University of Massachusetts Medical School）RNA治疗研究所的主席。“我们要感谢研究脂质纳米颗粒和核酸化学的化学家们，从多个方面而言，他们才是这个故事的英雄们。”

虽然取得胜利，但“Onpattro”的获批远非RNAi疗法传奇的终点。在RNAi技术的广泛应用中，仍然存在着科学难题。脂质纳米颗粒趋向于直接进入肝脏,这使得其受限于靶向基因位于该位置的疾病。Alnylam公司目前专注于对肝脏领域的研究，但Maraganore也指出，最新的研究显示如分子被送至脊髓，将可能对中枢神经系统起到作用。

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就目前而言，Onpattro 的获批使研究人员迎来RNA的时代，“看着它成功实现，患者从中获益，我们承诺将会有更多的患者受益于该技术，这是一个梦想成真的故事。”Sharp表示。

Chemical & Engineering News
ISSN 0009-2347
Copyright © 2024 American Chemical Society

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