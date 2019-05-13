各国政府支持全球PFOA禁令，但有少数豁免

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一种广泛使用的工业含氟化合物因与癌症有关联，且污染世界各地的饮用水，正在走向全球淘汰。

包括中国在内的180多个国家于5月3日同意根据“关于持久性有机污染物的国际斯德哥尔摩公约”（POPs）禁止生产和使用全氟辛酸（PFOA）、其盐类和PFOA相关化合物。国际癌症研究机构认为PFOA可能对人类致癌。与该物质接触也可能导致荷尔蒙紊乱。

在日内瓦举行的斯德哥尔摩公约条约合作伙伴会议上，各国政府制定了豁免条件，允许PFOA的某些应用继续存在，包括用于消防泡沫 – 这种做法已经污染了全球许多地区的地下水。这类泡沫被大批量储存，随时能帮助急救人员扑灭石油导致的火灾。其中一些泡沫还含有另一种含氟化合物全氟辛烷磺酸（PFOS），该产品已被严格限制十年，但未在斯德哥尔摩公约下被禁。在最近的一次会议上，条约伙伴同意禁止在训练演习中使用含有PFOA或PFOS的消防泡沫，并禁止生产、进口和出口含PFOA或PFOS或同时含有两种物质的泡沫。

化学行业组织FluoroCouncil已推动从PFOA向现代氟化学品的转型，后者具有“更佳的人类健康和环境友好性”，该组织执行董事Jessica Bowman表示。“将PFOA列入斯德哥尔摩公约并给予最低限度的豁免将有助于进一步推动这一全球转型。”

公共利益集团联盟IPEN（国际持久性有机污染物消除网络）的联合主席Pamela Miller称，各国政府豁免了一种用于生产药品的PFOA相关化学品。该物质是全氟辛基碘，可降解为PFOA。它用于生产全氟辛基溴，是制造一些药物的加工助剂。Miller告诉C＆EN，尽管全氟辛基碘的豁免将在2036年之前到期，但条约合作伙伴将对其进行审查，并可能在此之前取消豁免。

条约合作伙伴还为用于半导体制造、劳保纺织品、医疗器械和摄影胶片涂料的PFOA及类似化学品提供了全球5年豁免期。他们还对中国、欧盟和伊朗准许了额外的PFOA豁免，用于生产含氟聚合物、医用纺织品和电线。

此外，根据斯德哥尔摩公约，各国政府减少了全氟辛烷磺酸及其盐类和相关化合物全氟辛烷磺酰氟的使用次数。他们取消了对航空液压油和其他特殊应用的豁免。不过，他们允许继续使用农药氟虫胺，该农药会降解为全氟辛烷磺酸，且没有设立淘汰的期限。该杀虫剂用于控制切叶蚁，在巴西生产，用于拉丁美洲和加勒比地区，造成全氟辛烷磺酸污染。

“在农业中继续使用氟虫胺、不加时间限制，将保护巴西的化学企业，而不是人类健康和环境，”拉丁美洲和加勒比地区IPEN中心的Fernando Bejarano说。