澳门博彩业助力科学发展

视频来源：Jean-François Tremblay / Matt Davenport / C＆EN

对熟悉中国东南部度假城市澳门的人而言，提起澳门，在你脑海里可能首先浮现的是周日下午悠闲享受葡萄酒或葡萄牙美食的场景。更有可能的是，你会想到路凼金光大道，这是一个璀璨闪耀、赌场林立的地段。路凼金光大道与澳门其他地区的博彩中心一起，让澳门博彩业近年来收入达美国拉斯维加斯的三倍。

这个曾经的葡萄牙贸易点也许并不会让人产生与科学相关的联想。但“成为科学中心”却正是澳门所追求的。早在约20年前澳门制定了第一个科学战略计划，从那时起，澳门积极投资建设实验室，政府希望能借此吸引世界级的科学家和优秀的学生。现在，这座城市已经为当地大学的一些科学研究部门配备了令世界其他学者艳羡的先进仪器设备。

一流设备

“良好的设施吸引教师和学生”，澳门科技大学（Macau University of Science & Technology ，MUST）药学院院长朱依谆说，“我们这里的设备胜过我所访问过的顶级国际大学”。澳门科技大学药学院院于2016年开始招生，朱依谆此前担任复旦大学药学院院长，更早时候，他曾任职于新加坡国立大学。

很少有大学拥有像澳门科技大学一样奇特的景观－赌场大楼高耸在校园周围，环绕了校园半边澳门占地仅30平方公里，城市规划人员在为该大学选址时并没有很多选择，因此这座2000年开办的大学坐落于路凼金光大道附近。。在前去实验室或离开实验室的路上，研究人员们会看到间接资助他们的博彩设施。历史稍久的澳门大学（University of Macau）开办于1981年，学校距离路凼金光大道约6公里，附近同样设有赌场。

尽管澳门科技大学周围的环境有类似拉斯维加斯的氛围，但大学内依然是严谨的实验室。例如，专注从天然产物种开发现代药物的药学院。据介绍，这里的新实验室配备了高精尖和昂贵的仪器，其中一些仪器在亚洲是绝无仅有的。其中包括在德国定制的飞行时间二次离子质谱仪（time-of-flight secondary ion mass spectrometer，TOF-SIMS）。另一种结合了多种技术的昂贵仪器是液相色谱仪（liquid chromatograph）与四极杆飞行时间质谱仪（ quadrupole time-of-flight mass spectrometer）相结合，该仪器是用于分析复杂混合物的强大工具。

视频来源：Jean-François Tremblay / Matt Davenport / C＆EN

中国重庆大学药学院院长贺耘对于澳门科技大学拥有一流实验设备的说法表示认同，他也表示“如果一个人拥有很好的想法和激情，他或她可以在那里（澳门科技大学）做出色的研究”他说。贺耘曾在雅培和罗氏等跨国制药公司工作。

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经费可观

朱依谆表示自己之所以同意搬到澳门，原因之一是有机会成为澳门科技大学药学院的首任院长，但更重要的原因是学校承诺给予可观的研究经费支持。在复旦大学期间，朱依谆和他的团队对益母草碱（Leonurine）的心脏保护作用进行了研究，益母草碱是一种从中药益母草中提取的生物碱。他们研究开发出一个候选药物，并授权予一家中国制药公司。在澳门科技大学，朱依谆和他的团队目前正在开发一种抗风湿候选药物，材料来源也是中药。

澳门科技大学设有中国国家科技部批准的中药质量研究国家重点实验室，这里有朱依谆在其究中所需仪器。此外，澳门政府还为其单个基础研究项目拨款高达6万美元。“这些费用不包含设备费用，因为我们已经拥有仪器、耗材和基础设施，”他说。

澳门每年300亿美元的博彩业收入覆盖了大部分政府预算，这意味着赌场间接地支持该市的科研工作。博彩业所提供的税收如此之大，以至于60万澳门居民不仅无需缴纳所得税，还可享受免费医疗保健，并受益于财富分享计划，每年获得1,000美元的支票。

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科学家们可以向澳门科学技术发展基金会（ Macau’s Science & Technology Development Fund ，FDCT)寻求特定研究项目的资助。该基金会为政府机构，每年财政预算约为2800万美元，且在不断攀升。与中国国家自然科学基金会（ National Natural Science Foundation of China，中国主要科研资助机构之一）每年40亿美元的财政预算相比，2800万美元看起来并不很多。但澳门科学技术发展基金会仅针对一座城市的科研人员进行资助，而该城市仅有两所大学且经费充足。 基金会对三分之一的项目申请给予了资助。资助基金会行政委员会主席马志毅表示，基金会的主要目标是提高这两所大学在全球的排名，“经费吸引学者，他们来到这里后，发表论文，提高学校排名”他说，“自从我们开始进行资助，澳门大学在全球得排名已经得到大幅提升”。

澳门科学技术基金会的建立初衷是为了制衡澳门经济中的博彩业和旅游业所占比重。 基金会的当务之急是资助马志毅所提到的基础科学 ，如数学、生物学、化学等。另一个长期目标是利用大学实验室的研究推动澳门相关产业界公司的创建。马志毅坦言后者需要一定的时间来实现。他表示，就目前而言，将产品实现产业化并不像博彩业那么成功。

澳门科学技术基金会在吸引国际人才方面已初见成效。据朱依谆介绍，澳门科技大学药学院所有的教师都有在美国或欧洲顶尖大学的经历。此外，因记录活细胞内单个离子通道的电流而获得1991年诺贝尔生理学或医学奖的伯尔特萨克曼（Erwin Neher）为该校特聘教授，并在这里拥有实验室。“他（伯尔特萨克曼）曾来我们学校讲学，当他看到这些仪器设备时，他认为传统的中医药就应该在中国研究”朱依谆说。