从设计到执行的自动化合成系统

Credit: Connor Coley and Felice Frankel 请访问cenm.ag/chinese或关注ACS微信订阅号获取更多《化学与化工新闻》的中文内容

麻省理工的团队由化学家、计算机科学家以及化学和机械工程师组成，该团队在两个相关领域取得了进展：化学反应的算法预测和自动化实验室设备。 几个世纪以来，化学合成已从艺术发展成了科学。 二十世纪的化学家们，诸如 Robert B. Woodward 和 Elias J. Corey，致力于发展化学合成路线设计的算法所需要的逻辑基础。同时计算机科学的发展也让人类能够将合成化学的逻辑规则教给人工智能算法，使其能规划合成目标分子的途径。与此同时，机器人与工艺化学（process chemistry）方面的进展也同样使得自动化系统能够听从指挥并完成多步骤合成任务。

麻省理工的研究人员利用从美国专利和Reaxys数据库中获得的化学反应对人工智能算法进行训练。 研究团队的化学合成设计师使用这些算法来设计给定分子的合成路线（包括反应条件），并根据步骤数和预计的产率来评估哪种路线最佳。

Credit: C&EN/Connor Coley, Dale Thomas, Justin Lummiss

在系统的另一侧，机械臂通过将供应不同试剂的试管连接到流动化学（flow-chemistry）模块，如反应器以及膜基分离器（membrane-based separators），以进行实验。 其他小组也演示了基于批量处理化学的自动化系统（batch-chemistry-based automation systems），但Jamison说，流动化学更适合于他们正尝试的反应类型的自动化。 流动化学也使研究人员能够在更高的温度和压力下进行反应。 该研究小组的合成反应机器人可以合成产率为91％的 阿司匹林，以及产率为78％、对映体比率为4.1:1的（S）-华法林，同时也合成了两个各自包含5种药物相关分子的化合物库。

尽管其他研究人员已经开发了人工智能化学合成路线设计器（也称自动化合成器），但麻省理工研究小组的系统最接近于全自动化系统。 “我十分确信这一概念将极大地加速合成路线的设计，并且将改变我们合成化合物的方式。 这一切真的在改变合成的‘游戏规则’ 。”安大略女王大学的有机化学家Cathleen Crudden说。

人类化学家仍然在该小组所设计的系统中有用武之地：在将人工智能生成的合成方案输入给化学机器人之前， 他们需要对其进行编辑。 该系统软件的主要开发者（同样也是本文作者之一）Connor Coley说：“我们仍然需要化学家来补充精确的浓度、温度和时间这类的细节”。 Jensen说，他们的人工智能从论文和专利中所学到的信息还不具有算法需要的细节精度 。 但是Coley说，如果数据是正确的，算法应该可以完成任务。