C&EN年度分子榜单

杜兰大学的研究人员分三步合成了十二苯取代并四苯（四个被十二个苯侧基环包围的稠合苯环）(Angew. Chem., Int. Ed. 2019, DOI: 10.1002/anie.201812418). 该分子有望在有机电子和光伏领域得到应用。
今年，研究人员成功地将甲烷装进了足球烯C60 (Angew. Chem., Int. Ed. 2019, DOI: 10.1002/anie.201900983)。这是人们首次实现了在C60中嵌入有机分子，也是目前为止最大的分子。南安普敦大学的研究人员制作了一个富勒烯笼，该笼带有一个含硫的17元环，他们在高压下将甲烷塞入笼中，然后通过将硫氧化和喷射一氧化硫来关闭笼的开口。
该分子仅使用C–H键捕获并结合氯离子，而C–H键通常被认为是弱氢键供体 (Science 2019, DOI: 10.1126/science.aaw5145)。该分子笼对氯离子的亲和力是如此之高，以至于合成该分子的印第安纳大学布卢明顿分校的团队无法分离出不含氯的分子笼。
日本的化学家成功合成了两种只含苯环的机械互锁结构，一个是三叶结结构，一个是双环索烃 (Science 2019, DOI: 10.1126/science.aav5021)。这样的分子通常含有氮等杂原子。 为了实现这一构建，研究人员将纳米环片段与硅模板连接在一起，然后在环化完成后将硅模板裂解移除。
研究人员利用扫描隧道显微镜的针尖产生的电压脉冲从多环前体中提取一氧化碳分子，从而制成了单键与三键交替的环[18]-碳 (Science 2019, DOI: 10.1126/science.aay1914) 。
早在100多年前，科学家就提出了过渡金属配合物采用六边形平面几何形状的可能性，但人们直到今年才在晶体结构中发现了实例。这个稀有的结构由被三个氢化物和三个镁-二异丙基-苯基配体包围的钯原子组成 (Nature 2019, DOI: 10.1038/s41586-019-1616-2) 。
研究人员用Ni（II）去甲咔咯反芳香性分子制造了这种纳米笼。他们向该反芳香性分子中添加了取代基和铁离子，使分子能够自动组合形成正四面体结构 (Nature 2019, DOI: 10.1038/s41586-019-1661-x). 由于纳米笼的异常磁特性，笼中分子的核磁共振信号向低场移动。.
Join the conversation
Contact the reporter
Submit a Letter to the Editor for publication
Engage with us on Twitter