玻璃珠助力机器人传输微量试剂

这些被称为ChemBeads的珠粒直径约250微米并可负载超过300种不同固体，其中包括水晶、配体和无机碱等可在18个月以上保持稳定的固体。因试剂仅占ChemBead质量的1%-20%，故毫克珠子可用于传输微克的试剂。

Credit: Angew. Chem.

一些药物研发实验室对有价值的有机分子进行数百次实验反应时，他们甚至需要用到更小计量的固体试剂。“但无法在小至0.1毫克尺度对固体试剂进行配置。” Ying Wang说，她在医药公司艾伯维（AbbVie）带领一个高通量化学团队帮助开发ChemBeads。

对机器人系统的另一个挑战是每个固体都有其自身的物理特性。有些易于流动，有些则粘哒哒或是蓬松的，迫使研究者为每个固体试剂开发不同的分配方案甚至是人工手动添加固体。相比之下，所有ChemBeads拥有与原始玻璃珠一样的物理特性。“以易于分配的恰当方法使所有固体产生类似表现，这是聪明的一招。”Stephen G. Newman说，他在渥太华大学从事高通量反应开发。

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Wang的团队将固体试剂与玻璃珠混合后借助声学混合器剧对其烈摇晃制得ChemBeads。该摇晃有助于通过范德华力将化合物与珠子粘合。每个ChemBeads 都粘有约同样计量的试剂—差异大约为10%—该数目对于高通量筛选已经足够，Newman表示。当被加入一个混合反应时，珠子表面的试剂层将会脱落并进入溶剂。

研究者们对比了应用ChemBeads的试剂与常规固体试剂的性能，发现在无反应速率的差异。研究团队制造了用于对空气和湿度敏感的试剂的ChemBeads，同时他们还在每个玻璃珠上负载几种不同的试剂。

研究者们使用了一个商用机器人化学系统对精确剂量的ChemBeads进行传输，借助机器人的标准固体分配器将玻璃珠通过小喷嘴滴入反应混合物中。至今，Wang和她的同事们在120个以上的高通量反应筛选中测试了 ChemBeads，他们在其中85%以上的案例中获得最佳反应条件。

一个涉及偶合反应的例子，即在一个催化剂、一个配体和一个碱的帮助下形成碳氮键，这些给化学家们提供了一系列眼花缭乱的组合。在两个筛选过程中，每个过程都对60–70种不同的条件进行了测试，研究团队从中发现了一个在该反应中此前未被报告过的成功组合。

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艾伯维（AbbVie)的研究者们在传输0.5—1毫克的固体试剂时通常使用ChemBeads ，不过他们现在开始尝试更小的尺度。例如，制备可以携带3种试剂的ChemBeads之后，他们使用单一的玻璃球在0.5微克尺度上开展碳-氮耦合反应。