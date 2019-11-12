肠道微生物的代谢物似可减轻小鼠体内的肌萎缩侧索硬化症

Credit: Willem de Vos/University of Helsinki/Wageningen University 请访问cenm.ag/chinese或关注ACS微信订阅号获取更多《化学与化工新闻》的中文内容

以色列魏茨曼科学研究院（the Weizmann Institute of Science ）的研究人员Eran Elinav领导了该研究，他表示这些结果支持一个理念，即俗称“卢伽雷症”的ALS可受到环境和基因的影响。“我们认为了解这些环境因素是否通过微生物组传递的影响对ALS的进展或严重性产生作用，会是有意思且可能重要的”他说。

为探索生物组在ALS中的作用， Elinav的团队对编辑后携带导致人类患上ALS的遗传变化的小鼠进行研究。研究者们首先给予这些ALS小鼠抗生素，以耗尽其肠道微生物。在运动机能的标准测试中，它们相比未使用抗生素的小鼠表现较差，这提示肠道微生物的成分可能对疾病进展产生某种作用。

Credit: Emw/Wikimedia Commons

当对比ALS小鼠与其健康兄弟姐妹的肠道中细菌种类时，研究团队注意到个别种类在一组中比另一组更丰富。科学家们将这几类细菌，其中包括嗜粘蛋白-艾克曼菌（Akkermansia muciniphila）、多种副杆状菌属（Parabacteroides）和乳酸杆菌移植到无肠道微生物的小鼠体内，并发现两类细菌导致ALS症状恶化—扭链瘤胃球菌（Ruminococcus torques）和狄氏副拟杆菌（Parabacteroides distasonis）。同时，嗜粘蛋白-艾克曼菌（Akkermansia muciniphila）致使症状减轻。

科学家们还发现移植有嗜粘蛋白-艾克曼菌（Akkermansia muciniphila）的ALS小鼠与未获得此类微生物的小鼠相比拥有较高水平的名为烟酰胺（nicotinamide ）的细菌代谢物。对ALS小鼠直接注射烟酰胺改善了动物的运动机能。

该团队随后探索了人体内烟酰胺-ALS的关联。在对于37名ALS患者的早期研究中， Elinav的团队发现ALS患者的肠道微生物组与同他们生活在一起的人有所不同。同时，ALS患者与其同居者相比，其脑脊髓液中的烟酰胺较少。虽很难说出两组人体内嗜粘蛋白-艾克曼菌（Akkermansia muciniphila）数量的差异，但在ALS患者粪便中参与合成烟酰胺的微生物基因数量较少，其中这些基因大多好像来自嗜粘蛋白-艾克曼菌（Akkermansia muciniphila），这些提示那些ALS患者的肠道中可能较少拥有此类细菌。

Elinav介绍称，下一步他们将会对来自不同地区的更大组群的ALS患者进行测试，因为微生物的特征因地而异和因人而异。他想看看他们是否可以提出一个界定ALS患者的微生物特征。他同时指出，说使用烟酰胺或是含嗜粘蛋白-艾克曼菌（Akkermansia muciniphila）的粪便移植物治疗ALS患者可缓解症状仍为时尚早。

加拿大不列颠哥伦比亚大学的微生物组专家Brett Finlay表示，阿克曼氏（Akkermansia）在肠道微生物菌的研究中是一个热门话题。在一些研究中，这些种类产生有益作用，而在另一些中没有。他认为 Elinav 的工作指出了ALS进展中微生物组的一个作用，同时，虽然烟酰胺可能是一个驱动，它可能不是参与其中的唯一细菌代谢物，因为细菌常群落共同作用。