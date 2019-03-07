基因检测揭示一些癌细胞系的祖源错误

细胞系是癌症研究者们最强的研究工具之一。这些细胞使科学家们可以探究癌症的分子机制：它是如何开始和扩散，什么样的分子为其提供能量或产生抑制。生物学家在个体患者所捐献的癌细胞中找到可永生的细胞从而创建这些细胞系，意味着这些永生细胞可在培养皿和小鼠中一次又一次增殖。

虽然最著名的细胞系-海拉细胞系，来自于非裔美国病人Henrietta Lacks，但大多数的癌细胞系来自具有欧洲血统的患者。而研究人员们越来越多地观测到某些癌症在不同族裔中表现出生物层面的差异，凸显出探索这些差异的分子基础需要来自不同族裔的细胞系。

此前，科学家们通过医生的观测和患者的自评来对细胞系进行族裔的划分。现今，一个多机构参与的研究团队对15种前列腺癌、乳腺癌、宫颈癌细胞系的基因起源进行分析，并发现个别被标记为混合或黑种人/非裔美国人的细胞系被错误分类。(Cancer Epidemiol., Biomarkers Prev. 2019, DOI: 10.1158/1055-9965.EPI-18-1132)。论文作者表示，该研究成果可促动科学家们对实验中所使用的细胞系的身份进行确认。

美国希望之城国家医疗治疗中心的Rick A. Kittles和北卡罗来纳中央大学的K. Sean Kimbro带领该研究团队，他们使用了一组含105个祖源基因生物标记物的集合—特定的DNA碱基差异常常被发现于某族裔的人体内—以判定每个细胞系中西非、美洲原住民、欧洲等祖源所占百分比。该团队称海拉细胞含66%的西非祖源，略低于出生在美国的非裔美国人的平均值80%。科学家们同时发现，名为22Rv1的前列腺癌细胞系有99%的欧洲祖源，尽管此前使用一小组生物标记物将该细胞系被判定为混合祖源 (Prostate 2017, DOI: 10.1002/pros.23437) 。

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主要的分类错误是出现在名为“E006AA-hT”的一个前列腺癌细胞系，该细胞系被标记为非裔美国人祖源，并被供应商以此销售，而实际上其具有91%的欧洲祖源。

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前列腺癌严重影响着黑人男性，根据美国疾病控制与预防中心数据，该病引发的黑人男性死亡率为白人男性的两倍。同时，前列腺癌在非裔美国男性体内与欧洲血统男性相对比，往往与更多炎症相关并更具侵袭性，这表明了生物学差异。但市场上最常见的十几种商业销售前列腺细胞系中仅有两种被作为非裔美国祖源销售；其余作为具有欧洲祖源销售。

数名癌症研究者向C&EN表示，他们将停止以 “E006AA-hT”作为美国非洲裔细胞系使用。但也有研究者指出该细胞系仍可作为普通前列腺癌细胞系使用。