DNA纳米结构充当脂质翻转酶

为了展示翻转的过程，Keyser的小组将DNA纳米结构插入由未标记和荧光标记的脂质混合物制成的合成囊泡中。他们促使外部小叶中的荧光发生漂白。

“如果没有翻转发生，内部小叶的脂质就不会被漂白，”Keyser小组的研究生Alexander Ohmann解释道。“如果我们用纳米结构促使翻转发生，它们也会被漂白。”

研究人员看到，翻转过程同时发生在仅由一种类型的脂质制成的合成囊泡和具有复杂膜组成的人类癌细胞中。荧光显微镜测量显示，纳米结构翻转的速度为每秒10,000,000个脂质，比天然翻转酶高出三个数量级。

“与其他酶的比较是正确的做法，”慕尼黑工业大学 DNA纳米技术专家Friedrich Simmel说。 “酶是降低化学过程活化障碍的催化剂。但这里报道的是一种非常特殊的酶：这里的能量障碍是膜结构，它防止脂质从一侧快速翻转到另一侧。通过连接两个膜小叶，DNA结构简单地移除了这个屏障。”因此，虽然他认为该研究工作是一项“非凡的成就”，但他怀疑它是否可以推广到其他类型的酶。

目前这些DNA纳米结构是不可控的，但Keyser和Aksimentiev团队的下一步目标是开发新的DNA纳米结构，可以通过光或化学刺激来控制。更长远的目标是将其转化为Scott综合症治疗药物的可能性。 “人们可以通过DNA制造的人造版本替代体内现有的翻转酶，而不是用药物修复它们，”Keyser说。“这是一个非常长远的目标，但我们的研究表明它有可能实现。”