开发针对寄生虫的快速疗法

在世界各地的热带区域，有超过150万人感染了线虫，这种寄生虫能引发如河盲症和象皮病等疾病。数以百万计的患者形体遭到损毁、丧失正常生活的能力，而常规治疗可能需要数月甚至数年才能消灭这种线状蠕虫。

Credit: 图片作者：世界卫生组织/Kalapathar Orissa

叮咬昆虫如蚊子或黑蝇可以在人与人之间传播线虫幼虫，而成虫线虫可以在人类宿主体内生存和繁殖多年。现有的治疗方法仅针对称为微丝蚴的未成熟幼虫，成虫得以自由繁殖，因此需要长期疗程来清除患者体内的蠕虫。

这种新候选药物采用一种截然不同的途径。它针对一种名为沃尔巴克氏体的细菌。虽然研究人员尚未找出原因，但沃尔巴克氏体的细菌存在于线虫体内并对其繁殖至关重要。研究文献表明，消除90％以上的沃尔巴克氏体细菌可以使雌性寄生虫无法繁殖，并缩短成虫的存活期，从而打破寄生虫的生命周期。

强力霉素等抗生素可以利用这点来进行治疗，但疗程可能需要长达六周才能除掉沃尔巴克氏体细菌，而且这些抗生素不适合儿童和孕妇。“我们需要能够相对快速地杀死成虫的疗法，”利物浦热带医学院的Stephen A. Ward表示。该医学院是开发了新候选药物的反沃尔巴克氏体联盟 （A-WOL） 的成员。

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最终产生了一个名为AWZ1066S的“冠军”分子。它含有关键的化学基团–包括三氟甲基和吗啉侧链上的甲基取代基–使其效力达到其他类似物的10至100倍。对感染的小鼠和沙鼠的测试表明，该化合物在7天内基本消除了线虫中的沃尔巴克氏体，在14周内清除了动物血液中的微丝蚴。

AWZ1066S具有水溶性，在治疗剂量水平无毒，并且具有良好的体内分解稳定性，适合作为口服药物。它高度标靶沃尔巴克氏体，因此应该不会损害人体肠道中的必需微生物。Kyle说：“关键的是，它看起来非常有针对性。” 这种快速生效、良好的口服吸收和针对性的结合使它很有潜力。他补充说：“据我所知，没有任何其他研究发表的物质具备这些特点。”

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