基因缺陷可防止阿兹海默症

当研究人员对哥伦比亚麦德林的一个大家族的成员开展研究时，发现了这一显著的保护性突变，研究对象携带名为早老素1（presenilin 1 ，下文简称PSEN1)的其他基因突变。在携带PSEN1突变者中，半数于40岁左右出现病症的早期征兆，约50岁时发展为失智。

在研究过程中，科学家们遇到一位引人注意的女性：她虽携带PSEN1 突变且年过70，但仅有轻度认知障碍（mild cognitive impairment）。更为惊人的是，该妇女的大脑中同时存有大量名为“淀粉样斑块”的蛋白聚集，这是阿兹海默症的一个特征。虽然与携带PSEN1 突变且于40岁失智的人相比，她大脑中存在更多的淀粉样斑块，但其仅出现少许（失智）症状。

“真是让人惊讶，”美国哈佛医学院的细胞生物学家Joseph Arboleda-Velasquez说，他是该研究的作者之一。“这表明即使存在大量淀粉样蛋白，仍有可能阻止致病的级联反应。”

为寻求解答，Arboleda-Velasquez 及其团队对该妇女的基因组进行测序。这将他们引向 APOE3，即名为“载脂蛋白E（下文简称，APOE）”一种。 APOE 蛋白与脂质结合生成脂蛋白，它的一些变体对人类患阿兹海默症的风险有所影响。名为“APOE4”的变体可增加阿兹海默症的风险； 变体“APOE2”则降低该风险。APOE3，为最常见变体，被认为对阿兹海默症为中性。这名麦德林妇女所携带的APOE3是扭曲的。

该妇女体内APOE3 基因的两个拷贝均有一个极为罕见的缺陷，名为 “Christchurch 突变”，已知该突变可能干扰细胞代谢脂质，但此前尚未在阿兹海默症背景下开展研究。研究人员从未遇到该突变与 PSEN1突变结合出现。

已知 Christchurch突变可影响APOE3蛋白区域，该区域与一类名为“类肝素硫酸蛋白聚糖（heparan sulfate proteoglycans）”的糖结合，此糖与阿兹海默症的病理相关联。在该病症中，这些糖与有毒的TAU蛋白结合并帮助其扩散。于是，研究人员们检查了发生突变的APOE3 蛋白如何与这些蛋白聚糖的相互作用，他们使用亲和层析测验二者的结合程度。

相比野生型 APOE3蛋白，突变的APOE3 蛋白不能很好地与这些糖相结合。“这带给我们很大鼓励，或许这是一种机制”对于突变的保护效果， Arboleda-Velasquez说。研究人员推测，通过阻碍 APOE蛋白与蛋白聚糖相互作用， Christchurch 突变使阿兹海默症中导致失智的细胞级联反应停止。

Arboleda-Velasquez表示，调节该相互作用的药物在治疗中也许有效。作为该设想的首次尝试，研究人员制造出一种抗体，该抗体可识别具有Christchurch 突变的APOE3部分，并发现其模拟了突变的影响，阻碍了肝素蛋白聚糖和正常APOE3蛋白之间的相互作用。

“这是优异的，发人深省的，产生假设的研究”，斯坦福大学的神经学家 Michael Greicius说，他未参与该研究。然而，他表示，假如携带PSEN1 的家族中，携带单一拷贝者在失智过程中受到部分保护，那么Christchurch 突变可发挥一种保护机制的结论将更具说服力。在117名家庭成员中，有7名成员携带该