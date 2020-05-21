دليل الكيميائي للمعقمات

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أنت كيميائي، هل هذا صحيح؟ قد نفذت المناديل المُعقِمة تقريبًا. هل لديك أي أفكار عن بدائل أخرى يمكن استخدامها للتعقيم؟ مع تضاؤل الإمدادات على أرفف المنظفات بممرات المتاجر، يواجه الكيميائيين وغيرهم من ذوات الخلفيات العلمية أسئلة كتلك من الأصدقاء و الأقارب، حول مايمكنهم إستخدامه لقتل فيروس كورونا الجديد، سارس-كوف -.

على الرغم من أن مُصنعي المعقمات يبذلون قصاري جهدهم لمواكبة الطلب، إلا أن الطلب تجاوز الحدود وبعض مصادر توريد المواد الأولية تعاني من النقص. إذن كيف يجب أن تنصح أصدقائك و عائلتك بالخيارات المتاحة لديهم؟

وضعت مجلة C&EN هذا المنشور بالإضافة الى كل محتواها المنشور المتعلق ب فيروس كورونا مجانا خلال فترة الجائحة ليكون العامة على علم بالموضوع. لدعم هذه الصحافة إنضم الى الجمعية الأمريكية للكيميائيين (ACS) وسجل على النشرة الاسبوعية البريدية من C&EN.

أنشأت مجلة C&EN هذا الدليل لتوضح مكونات مواد التعقيم ولمساعدتك في كتقديم نصيحة جيدة. الشئ الأهم هو قراءة الملصقات (المرافقة للمادة المعقمة). تنظم وكالة حماية البيئة الأمريكية المعقمات المستخدمة على الأسطح الصلبة و الناعمة تحت سلطتها لتنظيم إستخدام المبيدات. تفحص الوكالة وتؤكدالفعالية المزعومة الموجودة على الملصقات مادمت تتبع تعليمات الإستخدام.

تقدم الملصقات إرشادات حول كيفية إستخدام المعقمات بطريقة آمنة – على سبيل المثال، في المناطق ذات التهوية – وتوضح الملصقات أي المنظفات الواجب تجنب مزجها مع كيماويات أخرى. يمكن حدوث تفاعلات غير متوقعة والتي قد تُنتِج غازات سامة أو تجعل الخليط أكثر أو أقل قوة من المتوقع.

قد يُغير نوع القماش المستخدم لتنظيف الأسطح الصلبة طريقة عمل المعقم. على سبيل المثال، يمكن للمناديل الورقية أن تتحلل بعد نقعها لفترات طويلة في بعض المعقمات ويمكنها أن تُعطِل عمل مُعقِمات أخرى. صُنِع القماش الخاص بالمناديل المُعقِمة خصيصا ليكون غير قابل للتفاعل، لذا يَنصَح الخبراء بعدم التصنيع الذاتي للمناديل المبللة مسبقًا. عوضا عن ذلك، يجب عليك رش المادة المُعقِمة على السطح المستهدف وتركه على الأقل فترة “ليسكن” أو “ ليلامس” السطح، وهذه الفترة مُدرجة على المُلصق و بعد ذلك يُمسح السطح أو يُترك المعقم ليتبخر ويجف. بالنسبة للأسطح الناعمة متل الأقمشة والطعام، يقترح الخبراء طرق أخرى للتنظيف.

فيروس السارس_كوف_2، هو فيروس مُغلَّف أي أنه محاط بغشاء دهني. هذه أخبار جيدة، لأن مجموعة متنوعة من المُعقِمات قادرة على تمزيق الغشاء الدهني، وقتل الفيروس الذي كانت تحميه. تم إختبار عدد قليل من المُعقِمات على فيروس السارس-كوف-2 بشكل دقيق في المختبر ولكن وكالة حماية البيئة الأمريكية تحتفظ بقاعدة بيانات عامة لمنتجات توصي بها للإستخدام ضد فيروس السارس -كوف-2 بناء على فعاليتها المُثبتة ضد فيروسات مشابهة. يمكن للمستخدمين البحث في هذه القائمة حسب اسم المنتج والمادة الفعالة ونوع المنتج والمزيد. يمكن للمستخدمين البحث في قاعدة بيانات الوكالة المسماة باللائحة-N حسب اسم المنتج، والمادة الفعالة، نوع المنتج والمزيد.

المناديل و البخاخات المُعقِمة المستخدمة لتنظيف الأسطح الصلبة شحيحة حاليا لذلك قمنا بتنظيم القائمة أدناه لوصف المواد الكيميائية المستخدمة في هذه المنتجات. يمكنك إستخدام هذه المعلومات كورقة مساعدة عند قراءة الملصقات على المنتجات التي يمكن العثور عليها.