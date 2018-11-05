“新塑料经济全球承诺书”遭到批评﻿

日前290多家机构共同签署了”新塑料经济全球承诺书”(The New Plastic Economy Global Commitment), 承诺以回收更多塑料制品作为遏制海洋塑料污染的系列举措之一，签署该承诺书的290多家机构产生的塑料包装约占全球总量的20%。有环保组织对该承诺书提出批评，他们认为该承诺书的目标较低，且对降低新塑料产量的目标予以回避。

协约中2025年的目标 ▸ 由一次性使用转为可重复使用 ▸ 由一次性使用转为可重复使用 ▸ 100%塑料包装可重复使用、可回收或可分解 ▸ 对所有塑料包装中可再生成分设定高要求 ▸ 对塑料循环经济相关的技术及企业给予大量投资。.

该承诺书于10月29日在印尼巴厘岛召开的海洋会议(Our Ocean Conference)上签署，为签署机构提供了回收更多塑料制品、淘汰不必要的塑料制品的途径。承诺书规定：焚烧、垃圾发电、塑料燃烧等形式都不是塑料回收。

每年有数百万吨的塑料进入海洋。承诺书的签署机构包括可口可乐公司、雀巢、百事可乐、塔吉特百货、联合利华和沃尔玛。

该承诺书由英国慈善机构艾伦·麦克阿瑟基金会与联合国共同促成。联合国环境署执行主任索尔海姆表示，此承诺书是迄今为止从源头上解决塑料垃圾的最高远的国际性举措。

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然而在环保组织看来，该承诺书无法解决问题。“我甚至迟疑是否称这一承诺为迈向正确方向的一步。”国际海洋保护组织首席政策官杰姬·萨维茨在一份声明中表示，“若要取得成效，这些公司必须从源头上降低一次性塑料制品的数量，即在工厂里，在到达消费者手中之前。“

绿色和平组织也对该承诺书提出了批评。“时至今日，由公司作出个体的承诺是远远不够的”，英国绿色和平高级海洋倡议员路易斯‧埃奇说，“制造可回收、利用率更高的包装是进步，而去制造更多数量的可回收利用的包装则不能称为进步。”

美国环保倡导组织As You Sow也签署了该承诺书，但与此同时也承认该承诺书可帮助企业逃避承担塑料污染的责任。“它使一些公司可以继续无所作为，或是仅象征性地采取一次性自愿行动，对实际承担繁重回收任务的机构只给予有限的贡献，这让人十分失望。”As You Sow 的 Conrad MacKerron在一篇博文中这样表示。

尽管如此，这一承诺书还是促使塑料包装企业采取了一系列行动，包括联合利华公司与开展废物管理的威立雅公司达成了为期三年的合作，将开发用于印度和印度尼西亚的塑料回收技术。

在巴厘岛，对防治海洋塑料污染的公司给予支持的新基金也宣布成立。受美国化学委员会（American Chemistry Council）支持的投资公司Circulate Capital预计，将从数家领先的消费品公司和化工企业获得超过一亿美元的基金，用于资助那些防治亚洲海洋塑料污染的公司。