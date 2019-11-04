新型催化剂将一次性塑料转化为高质量液态碳氢化合物

各公司一直在测试比如催化热解这样的技术。该技术利用高温和缺氧将废弃聚合物转化为一系列短链碳氢化合物，就像柴油燃料中常见的那些。在这项研究中，研究人员转而利用氢解反应，用氢来分解碳-碳键。论文合著者阿贡国家实验室（Argonne National Laboratory）的Massimiliano Delferro说，这两种方法都不是完美的，但若有合适的催化剂，后一种方法可更具选择性并产生更高质量的产品。

迄今为止，很少有研究探讨聚乙烯的催化氢解问题。聚乙烯是一种塑料，用于诸多一次性产品，譬如食品包装薄膜、奶瓶和医疗设备中的一次性部件。该项研究使用的新型催化剂最初是由西北大学的Kenneth R. Poeppelmeier的实验室合成的。为了制造新催化剂，研究小组使用原子层沉积法将铂纳米颗粒分散到了尺寸小于100纳米的钛酸锶(SrTiO 3 )立方体上。铂是氢解的常见催化剂，将铂纳米颗粒负载在SrTiO 3 上有助于它们承受聚乙烯反应所需的苛刻反应条件。

Credit: ACS Cent. Sci.

聚乙烯氢解的挑战之一是难以控制氢在反应中的添加，导致聚乙烯过度分裂成轻质、低价值的碳氢化合物，如甲烷和乙烷。 在这项工作中，研究人员控制了铂纳米颗粒的大小和分布，以最大程度地减少这一问题，并从一系列分子量不同的聚乙烯中生成了液态碳氢化合物。 这些碳氢化合物可作为润滑剂或蜡，并进一步被加工成化妆品和洗涤剂等日常必需品。

艾姆斯实验室（Ames Laboaratory）和爱荷华州立大学的论文合著者Aaron D. Sadow说：“我们可以更有选择性地完成聚乙烯向特定分子量的化合物的转化，这是现有技术确实无法实现的。”

通过研究聚乙烯与Pt/SrTiO 3 催化剂的相互作用，研究小组发现铂纳米颗粒的大小及其在载体表面上的组装方式可确保较长聚合物链中的碳-碳键优先于较短链中的碳-碳键断裂，因此即使使用商业级塑料袋作原料也可生产高质量的液态产品。他们的催化剂也比商业氢解催化剂表现更好，可将更多的初始聚乙烯转化为所需的碳氢化合物。

利物浦大学的Matthew J. Rosseinsky没有参与这项研究，他说：“这一切都是关于纳米级催化活性的化学控制。对我这样的基础研究人员来说，这才是真正的影响所在。”

纽约市立大学地球工程中心主任Marco J.Castaldi说，虽然这种催化剂可回收，但要扩大规模可能仍过于昂贵，并且它要能经受得住数千小时的使用。 Castaldi没有参与该项研究。他说，这种催化剂具有潜力，但需要进行额外的测试，混合塑料和泥土、染料或食物残渣等污染物。 理想情况下，反应所需的氢将来自低成本、可持续的来源，并且易于回收，以用于随后多轮的反应循环。