Advertisement

This site uses cookies to enhance your user experience. By continuing to use this site you are agreeing to our COOKIE POLICY.

ACCEPT AND CLOSE

If you have an ACS member number, please enter it here so we can link this account to your membership. (optional)

ACS values your privacy. By submitting your information, you are gaining access to C&EN and subscribing to our weekly newsletter. We use the information you provide to make your reading experience better, and we will never sell your data to third party members.

Cyber Savings Season: Get 30% off ACS membership with promo code CYBER24. Offer valid though Dec. 11.

Already an ACS Member?  

Basic

$0 Community Associate

ACS’s Basic Package keeps you connected with C&EN and ACS.

  • Access to 6 digital C&EN articles per month on cen.acs.org
  • Weekly delivery of the C&EN Essential newsletter
JOIN NOW
Standard

$80 Regular Members & Society Affiliates

ACS’s Standard Package lets you stay up to date with C&EN, stay active in ACS, and save.

Eligibility restrictions apply. Review ACS Membership Packages to see if you qualify.

JOIN NOW
Premium

$160 Regular Members & Society Affiliates
$55 Graduate Students
$25 Undergraduate Students

ACS’s Premium Package gives you full access to C&EN and everything the ACS Community has to offer.

  • Unlimited access to C&EN’s daily news coverage on cen.acs.org
  • Weekly delivery of the C&EN Magazine in print or digital format
  • Access to our Chemistry News by C&EN mobile app
  • Significant discounts on registration for most ACS-sponsored meetings
ACS offers discounts for some countries outside the United States. This discount is shown at checkout, if applicable.

JOIN NOW

Thank you!

Your account has been created successfully, and a confirmation email is on the way.

Your username is now your ACS ID.

ENJOY UNLIMITED ACCES TO C&EN

Drug Discovery

الكيميائيون يستخدمون طرق التحكم الذري لإنشاء حلقة غير إعتيادية من ثماني عشرة ذرة كربون

المجهر المسباري يساعد الباحثين لخلق ورؤية أشكال كربونية (أللوتروبات كربونية) تم توقعها في الثمانينات

by Laura Howes
August 21, 2019 | A version of this story appeared in Volume 97, Issue 33
Advertisement

Most Popular in Pharmaceuticals

 

The new allotrope is a ring of 18 carbons with alternating single and triple bonds.
Credit: IBM Research
بدأ الكيميائيون بمركب أولي متعدد-الحلقات (يسار) واستخدموا نبضات فولتية لنزع جزيئات أول أكسيد الكربون لتكوين المركبات الوسيطة (وسط يسار و يمين) في طريقهم لتحضير حلقي[18]كربون (يمين). صور مجهر القوة الذرية (AFM) (بالادنى) تُظهر أن الأللوتروب (الشكل) الكربوني لديه تسعة تناظرات.

يمكنك الوصول إلى جميع محتوياتنا باللغة العربية هنا.

بعد حوالي 30 سنة من المحاولات واختبار طرق مختلفة لصنع شكل (أللوتروب) كربوني تم توقعه سابقاً, نجح الكيميائيون أخيراً في الوصول إليه وبالقليل من التحكم الذري. والنتيجة كانت حلقة مكونة من 18 ذرة كربون مرتبطة ببعضها البعض بروابط أُحادية وثلاثية متناوبة (Science 2019, DOI: 10.1126/science.aay1914) .

“إنه أللوتروب وجزيء , وهذا هو السبب بأن اصطناعه مثيراً للغاية” يقول ريك تيكوينسكي, وهو باحث بالكيمياء الفيزيائية العضوية بجامعة ألبرتا, وهو ليس مشاركاً في هذا البحث.

تقريبا في نفس الوقت الذي اكتشف فيه الكيميائيون وشخّصوا أللوتروب (شكل) آخر للكربون وهو الفوليرين, أشارت الحسابات إلى إمكانية نظرية لتشكل جزيئات كربونية أصغر على شكل حلقات , تمت تسميتها حلقي]ن[كربون. لكن في ظل عدم قدرة الكيميائيين على تحضيرها, وعزلها وتشخيصها, فإن كل الذي استطاعوه هو التكهن بخصائص هذه المركبات, مثل كيفية إرتباط ذرات الكربون بها. بينما الآن في هذا البحث تمكن الباحثون بالفعل من تحضير حلقي[18]كربون. طريقة تحضريهم لهذا المركب جمعت تقنيات على المستوى الذري مع جزيئات أولية قام الكيميائيون باستخدامها في محاولاتهم السابقة لتحضير هذا الشكل الكربوني في ثمانينات القرن الماضي.

في عام 2016, أثبت ليو جروس والعاملون معه في مركز بحوثIBM في زوريك, كيف كان بإمكانهم استخدام نبضات فولتية من رأس إبرة الماسح المجهري النفقي TEM لكسر الروابط في أحد الجزيئات واحدةً تلو الأخرى, ومن ثم محاولة فحص وكشف الجزيئة الناتجة عن العملية باستخدام مجهر القوة الذرية (AFM). عندما رأى بريزميسلو جاويل, وهو باحث ما بعد الدكتوراة (بوستدوك) في مختبر هاري أندرسون في جامعة اوكسفورد, ليو جروس يعرض هذا العمل خلال مؤتمر, وجد إمكانية إستخدام هذه التقنية من IBM للبحث عن الحلقات الكربونية المتوقعة. قدّم جاويل نفسه لجروس , وبدأت المجموعتان تعاونهما لبناء الأللوتروب الكربوني الحلقي.

“باستخدام خلفيتي الفيزيائية يمكنني أن أدرك الأهمية البالغة لدراسة وتثبيت أللوتروب كربوني جديد” يقول جروس. لكنه أضاف أيضاً بأنه كان مندهشاً وسعيدا بسهولة تحضير هذا الأللوتروب , “تحضير هذا الجزيء بدا وكأنه بعيد المنال” يعترف جروس.

عند العمل على أنظمة نموذجية لهذا المشروع, أظهر الفريق بدايةً أن بإمكانه ضم جزيئات الألكينات لتكوين سلك جزيئي (Nat. Chem., 2018, DOI: 10.1038/s41557-018-0067-y). في هذا العمل الجديد, قامت كاثرينا كايزر, وهي طالبة دكتوراة تعمل في IBM, باستخدام هذه التقنية لإلتقاط ونزع جزيئات أول أكسيد الكربون من المركب متعدد-الحلقات الذي استخدم في البداية ولينتج أخيراً حلقي[18]كربون. “إن كسر الأشياء أسهل بكثير من بنائها” يقول جروس. ويضيف أن مجموعته تريد إستخدام هذه الحلقة, وكذلك المادة التي تم تصنيعها منها , كوحدات بناء جزيئية لمركبات حسب الطلب أو لإلكترونيات جزيئية.

إستخدم كايزر أيضاً مجهر القوة الذرية (AFM) لاستكشاف الشكل الجزيئي للمركب ووجد أنه يحتوي على تسعة تناظرات. الجمع بين هذه الملاحظة مع الحسابات مكنت الفريق من تحديد أن حلقي[18]كربون مبنيِ من تتناوب للروابط الأحادية و الثلاثية, بدلاً من الإحتمال الآخر وهو حلقة مستمرة من الروابط الثنائية.

في ثمانينات القرن الماضي, وعندما كان لا يزال طالب دكتوراة في جامعة كاليفورنيا لوس انجيلوس UCLA وحاول تحضير حلقي[18]كربون, قام ايفس روبن بتحضير المركبات الأولية التي استخدمها هذا الفريق لتحضير حلقي[18]كربون. الآن, وقد عاد الى جامعة كاليفورنيا لوس انجلوس UCLA كرئيس مجموعة بحثية, ما زال روبن يعمل على المركبات الغنية بالكربون. يقول إن هذا العمل هو “نتيجة طال انتظارها”.

تيكوينسكي يؤيده, ويشبّه هذا الاكتشاف باكتشاف الفوليرين. “هذه حقاً دراسة ذكية وستكون معلم تاريخي في كيمياء الكربون”.

هذه المقالة تأتيكم بالتعاون بين C&EN , الفرع الأردني الدولي للعلوم الكيميائية من الجمعية الكيميائية الامريكية و منشورات الجمعية الكيميائية الامريكية. القصة الاصلية (باللغة الإنجليزية) يمكن ايجادها هنا.

Edited by Dr. Alaaeddin Alsbaiee (Scientist at DuPont)

Chemical & Engineering News
ISSN 0009-2347
Copyright © 2024 American Chemical Society

You might also like...

Serving the chemical, life science, and laboratory worlds
الحصول على غرافين عالي الجودة من القمامة بلمح البصر
Serving the chemical, life science, and laboratory worlds
برنامج لتخطيط التَخْلِيق الكيميائي يعتمد على الشَراكة بين الإنسان والآلة

Article:

This article has been sent to the following recipient:

0 /1 FREE ARTICLES LEFT THIS MONTH Remaining
Chemistry matters. Join us to get the news you need.
GET MORE
GET MORE