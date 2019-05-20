化学品制造商为新一轮的中美贸易战而焦急

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9月，特朗普政府对价值2000亿美元的中国商品征收10％的关税，其中包括1,364种化学品，这是在今年早些时候征收的500亿美元中国商品关税的基础上追加的。5月10日，美国贸易代表办公室将10％的关税提高至25％，因为其对与中国的谈判感到不满。他们指责中国方面撤回了早些时候谈判中所达成的“具体承诺”。

为了进一步对华施压，美国正在制定一项计划，对价值3000亿美元的另外一些中国商品征收高达25％的关税。该清单包含很多消费品，例如手机和纺织品，还含有氯乙烯、香草醛和三氯蔗糖等化学物质。

为了报复美方在5月10日的加税举措，中国正在提高价值600亿美元的美国商品的关税。 此外，中国政府去年也对约500亿美元的美国商品征收25％的关税。

在最近的这次关税火拼中，中国将对大约2,500件商品征收25％的关税，其中有亚甲基二苯基二异氰酸酯和聚对苯二甲酸乙二醇酯芯片等化学品。该清单还包括农产品，如花生油、糖和枫糖浆，以及木材、钢材和纺织品等原材料。

中国还对2,600多种商品征收5％、10％和20％级别的关税。这些征收的关税涉及面广，覆盖了从意大利面到大钢琴等几乎所有商品。这份清单上的化学品包括苯甲酸、二氧化钛、聚对苯二甲酸丁二醇酯、苯酚、环氧丙烷和硅氧烷。

美国化学工业贸易集团美国化学理事会（ACC）国际贸易主管Edward Brzytwa说：“关税不会对（化学品贸易）这个行业有所帮助。” “他们限制了我们行业的增长，并抑制了我们的出口潜能。”

根据ACC的资料，迄今为止实施的美国关税征收影响了每年从中国进口的价值154亿美元的化学品和塑料，而中国的关税影响了价值108亿美元美国化学品和塑料出口。 ACC表示，去年美国对中国的化学品贸易逆差从2017年的14亿美元增加到去年的40亿美元，其部分源于关税征收。

Brzytwa表示，随着双方现在“以牙还牙式的”提升关税措施，贸易战的影响可能会“更剧烈”。他特别担心上周美国公布的价值3000亿美元的商品清单。 该清单上有特朗普政府去年提出征税的114种化学品和塑料，该征税计划后来因为美国化学品制造商的强烈抗议而被撤销。这些被征税的产品包含了从中国进口的价值27亿美元的贸易份额。

美国贸易代表办公室计划于6月份对新的产品清单进行公开听证会。到目前为止，美国政府已承诺不对进口稀土材料、药品和医药中间体征收关税。