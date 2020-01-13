عوامل ربط الببتيد يمكن أن تسبب تفاعلاتٍ تحسّسيّة شديدة

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إذا كنت كيميائياً تعمل بعوامل ربط الببتيدات، فبحسب تقريرٍ جديدٍ، من الممكن نظرياً أن تصبح حساساً تجاه المخبر. تطورت حالة الحساسية على مدار ثلاث سنوات عند طالبة الدراسات العليا كيت مكنيللي من جامعة كاليفورنيا - ارفين لمركبات الربط الكيميائي (HATU, HBTU و HCTU) بشكل شديدٍ لدرجة أنها لا تستطيع البقاء في بناء تُستخدم فيه هذه المركبات. وجدت كيت مع المشرف على أبحاثها جيمس نوفيك بأن الحساسية عندها لعوامل الربط من مركبات الاورونيوم و هي الأملاح المشتقة من اليوريا (uronium coupling agents) هي ليست حادثة معزولة وأن العديد من عوامل (مركبات) ربط الببتيد لها فعل تحسسي و يجب أن يتم التعامل مع هذه المركبات بحذر شديد (J. Org. Chem. 2019, DOI: 10.1021/acs.joc.9b03280).

تساعد عوامل ربط الببتيد على تشكيل روابط أميدية بين زمرة حمض كربوكسيلي و زمرة أمين وبالتالي فإن هذه المركبات لديها القدرة على تعديل البروتينات البشرية. هذه الخاصية تجعل هذه المركبات ذات فعل تحسسي، أي أنها مواد كيماوية تجعل من الأشخاص ذوي العُرضة المنتظمة لها أن يطوروا حساسية تجاهها. تقول مكنيللي بأن هذا شيء متعارفٌ عليه في منشورات علوم السموم، لكنه لم ينشر في أماكن يراها الكيميائيون العضويون. وجد المؤلفون حوالي عشرة أمثلة أخرى للحساسية في منشورات علوم السموم، ولكن لم يكن لديهم أرقاماً دقيقة حول مدى انتشار الحساسية.

Credit: J. Org. Chem.

بعد سنوات من التعرض المتكرر إلى هذه العوامل كان على مكنيللي أن تحمل قلم إيبنفرين (epipen – حقنة ادرينالين) و لم يعد باستطاعتها العمل في المخبر بل وتطلب من زملاء المخبر استبدال ثياب عملهم قبل أي تماس معها. في البداية لم تكن مكنيللي تعرف من أين تأتي هذه العوارض التي تعاني منها ولكنها بدأت بالشك بأنها مرتبطة بالمخبر بعد أن لاحظت ردود فعلها خلال القيام بوزن عينة من عوامل الربط في المخبر. تقول “ أحيانا ابدأ بالعطاس أو يبدأ أنفي بالسيلان” ولكنها لم تقفذ إلى استنتاجات وتتابع “ لم أكن متأكدة بدقة حتى حصلت لي الصدمة التحسسية”. في أحد الايام وحيث كانت مكنيللي جالسة في مكتبها المجاور للمخبر، بدأ حلقها بالانقباض وبدأت تتنفس مع صفير. بعد أن خرجت من المخبر وأخذت جرعة من دي فين هيدرامين (diphenhydramine – مضاد هيستامين) أصبحت بحالة جيدة. لكنها أدركت و نوفيك لاحقاً أنه كان يجب الاتصال بالإسعاف.

منذ هذه الحادثة. أسّس نوفيك قواعد سلامةٍ مهنيةٍ جديدة للتعامل مع عوامل ربط الببتيد في المخبر. أصبح لديهم الآن ساحبة مخبرية (خزانة مغلقة تحت ضغطٍ سالب) مخصصة حيث يزن الباحثون عوامل الربط و الحموض الأمينية داخلها كما يتم فيها التخلص من أي ورق وزن ملوث أو نفايات أخرى. تقول مكنيللي “لقد كان هنالك زميل مخبري ظهرت عليه أعراض تحسسٍ من عوامل ربط الببتيد و لكنه اكتشف هذه الاعراض مبكراً فكان قادراً على إدارة الحالة من خلال تقلليل التعرض و وجود زملاء مخبر آخرين لِوزن هكذا مركبات “. ولأن العمل في المخبر لم يعد آمنا لها نهائياً كما أخبرها طبيبها المختص بالتحسس فإنها غيّرت تركيزها إلى التدريس، رغم أنه ليس بالضرورة وجود عوامل ربط الببتيد في المخبر، ولكن تقول مكنيللي “رئتيي أصبحتا حساستين الآن، لذلك فإن أي عوامل مهيجة تؤدي الى إنفجار الحساسية عندي. ولسوء الحظ كل المخابر تحتوي على عوامل مهيجة”.

يقول كريج ميرليك الكيميائي العضوي بجامعة كاليفورنيا - لوس أنجلوس والمدير التنفيذي لمركز السلامة المخبرية في جامعة كاليفورنيا، إنه حدث مأساوي لمكنيللي، لكن من الجيد أن ينشر الباحثون هذه الحالة. إن المواد الكيميائية ذات الفعل التحسسي ليست على لائحة المواد الكيميائية التي يتدرب عليها خبراء السلامة المهنية عادةً، لكن يجب إضافتها، على حد قوله. تمثل الحالة التحسسية كهذه “حادثة تغيير مجرى الحياة لباحث، وتُظهر هذه المقالة العلمية المشكلات السريرية، لكن من المؤكد أن هناك تحديات شخصية للمرأة التي يجب أن تكون جوهرية “

يشيد ميرليك بالخطوات التي اتخذها مختبر نوفيك لتقليل تعرض أعضاء المختبر لعوامل ربط الببتيد هذه، لكن تبدو أنها بداية جيدة وليس مدى ما يمكنهم القيام به. واقترح خطواتٍ إضافية مثل غسيل رداء المخبر اسبوعياً و تنظيف المخبر بالإضافة إلى التعديل والتفكيك الكيميائي لعوامل الربط من مركبات الأورونيوم.