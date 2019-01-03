C&EN2018年度分子﻿

在英国发现的俄罗斯神经毒剂

当诺维乔克（Novichok）神经毒剂家族的一员—很可能是A-234—被用于企图谋杀居住在英国索尔兹伯里的俄罗斯前双面间谍斯克里帕尔及其女儿尤利娅时，这些化合物在3月份受到世界关注。

看似简单却难以合成的分子

类似纳米土星的超分子复合物

半个世纪以来发现的第一个新立体异构体

人工合成死亡帽蘑菇毒素

不列颠哥伦比亚大学的研究人员设计了一种合成α-鹅膏蕈碱的方法，α-鹅膏蕈碱是一种由死帽蘑菇产生的毒素，也是一种潜在的抗癌化合物。为了合成双环八肽，化学家们安装了一种精巧的6-羟基 - 色胺素的交联（蓝色），对毒素的（2S，3R，4R）-4,5-二羟基异亮氨酸基团（红色）进行了对映选择性合成，同时添加了具有正确立体化学构型的亚砜（绿色）。研究人员使用了大量的氧化剂，并选择了正确的溶剂（J. Am. Chem. Soc. 2018，DOI: 10.1021/jacs.7b12698）。